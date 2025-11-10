Novak Djokovic: “Se potessi finire la carriera alle Olimpiadi, con la bandiera serba, sarebbe magnifico”

Negli ultimi mesi la domanda è diventata inevitabile: quando si ritirerà Novak Djokovic? Il serbo, da anni abituato a schivare l’argomento senza mai fissare una data, questa volta ha lasciato filtrare un’indicazione più chiara. Dopo la conquista del suo 101° titolo in carriera al torneo ATP di Atene, Djokovic ha parlato apertamente del luogo ideale in cui gli piacerebbe chiudere il cerchio.

“Nel corso della mia vita e della mia carriera ho sempre avuto un piano mentale a lungo termine: sapere cosa voglio e come lo voglio,” ha spiegato. “Avendo raggiunto assolutamente tutti gli obiettivi possibili, ho detto che i Giochi Olimpici del 2028 sarebbero un traguardo che mi piacerebbe vivere, perché desidero giocare ancora per diversi anni. Se potessi finire la carriera alle Olimpiadi, con la bandiera serba, sarebbe magnifico.”

Parole che non rappresentano un annuncio, ma una volontà. Djokovic ha infatti sottolineato che nulla è garantito:

“Arriverò fino a lì? Non lo so. Ci sono cose che non dipendono da me. Cerco di restare il più possibile in salute, sia mentalmente che fisicamente, e di mantenere quella energia competitiva.”

A 38 anni e dopo oltre due decenni ai vertici, Djokovic continua a vincere, a stupire e a parlare del futuro senza fughe in avanti. Ma l’idea di un epilogo olimpico — un ultimo saluto con la bandiera della Serbia — sembra essere il pensiero che oggi lo accompagna più degli altri.





Francesco Paolo Villarico