WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Seconda Giornata. In campo anche la nostra Jasmine Paolini (LIVE)
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 2° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski / (3) Erin Routliffe vs (5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider Inizio 13:00
(1) Aryna Sabalenka vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00
(3) Coco Gauff vs (5) Jessica Pegula Non prima 16:30
(2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s
🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 1s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 0s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 1v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷
torneo clandestino. non è riportato praticamente da nessun media
@ fondo (#4513012)
Anche io farei così…. Ma noi siamo qua a scrivere e lei tra le migliori al mondo…
Ancora avanti Pegula negli scontri diretti,ma ha perso gli ultimi 2,di cui uno a Riyadh nel torneo vinto poi dalla stessa Gauff.
Sabalenka è una motrice,gioca con continuità,ma dopo settimane di inattività competitiva la motrice fa più fatica a ripartire,la vedo molto impegnata,sorridente e coinvolta in cose,premi e manifestazioni che fanno
più da contorno al torneo vero e proprio.
Lo scorso anno fu un 6-3 7-5 per la Bielo,io penso che giocando una gran bella partita Paolini ha le sue chance del colpaccio gelato,in un torneo dove comunque una sconfitta non è eliminazione, prima che la motrice cominci a sferragliare.
visto che non e’ stata bene , io fossi in lei, butterei via la partita di oggi, tipo doppio bagel o giu’ di li’, per poi dare il meglio e cercare di battere gauff e pegula e poi sperare che sabalenka vinca anche contro di loro e passare quindi con due vittorie. Ma siccome Paolini, per sua fortuna non e’ me, ma da’ sempre il meglio perche’ e’ nella sua natura, dico Forza Jasss !!!
La vedo abbastanza impossibile per Jasmine
FORZA JAS