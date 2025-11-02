WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Seconda Giornata. In campo anche la nostra Jasmine Paolini (LIVE)

02/11/2025 08:58 6 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 2° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Erin Routliffe NZL vs (5) Mirra Andreeva RUS / (5) Diana Shnaider RUS Inizio 13:00
WTA Riyadh
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [3]
0
6
2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
3
4
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (8) Jasmine Paolini ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Coco Gauff USA vs (5) Jessica Pegula USA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

(2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s
🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 1s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 0s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 1v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷

6 commenti

ilpallettaro (Guest) 02-11-2025 11:48

torneo clandestino. non è riportato praticamente da nessun media

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 02-11-2025 11:34

@ fondo (#4513012)

Anche io farei così…. Ma noi siamo qua a scrivere e lei tra le migliori al mondo…

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mats
Gaz (Guest) 02-11-2025 11:08

Ancora avanti Pegula negli scontri diretti,ma ha perso gli ultimi 2,di cui uno a Riyadh nel torneo vinto poi dalla stessa Gauff.

Sabalenka è una motrice,gioca con continuità,ma dopo settimane di inattività competitiva la motrice fa più fatica a ripartire,la vedo molto impegnata,sorridente e coinvolta in cose,premi e manifestazioni che fanno
più da contorno al torneo vero e proprio.
Lo scorso anno fu un 6-3 7-5 per la Bielo,io penso che giocando una gran bella partita Paolini ha le sue chance del colpaccio gelato,in un torneo dove comunque una sconfitta non è eliminazione, prima che la motrice cominci a sferragliare.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fondo (Guest) 02-11-2025 10:07

visto che non e' stata bene , io fossi in lei, butterei via la partita di oggi, tipo doppio bagel o giu' di li', per poi dare il meglio e cercare di battere gauff e pegula e poi sperare che sabalenka vinca anche contro di loro e passare quindi con due vittorie. Ma siccome Paolini, per sua fortuna non e' me, ma da' sempre il meglio perche' e' nella sua natura, dico Forza Jasss !!!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 02-11-2025 10:01

La vedo abbastanza impossibile per Jasmine

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 02-11-2025 09:45

FORZA JAS

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!