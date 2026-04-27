Sinner-Norrie, primo incrocio ufficiale a Madrid: “In allenamento mi distrugge”

Sembra quasi incredibile che due giocatori con così tanti tornei e partite alle spalle come Jannik Sinner e Cameron Norrie non si siano mai affrontati in un match ufficiale. Eppure sarà proprio così fino a martedì, quando i due si troveranno uno di fronte all’altro per la prima volta negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2026.

Il britannico proverà a firmare una grande sorpresa contro il numero uno del mondo, che arriva all’appuntamento con enorme fiducia e con il ruolo di grande favorito del torneo. Norrie, però, non vuole partire sconfitto e ha raccontato con curiosità e ironia il suo rapporto tennistico con Sinner.

“È pazzesco che non ci siamo mai affrontati, pur essendo entrambi nel circuito da cinque anni”, ha dichiarato Norrie a Sky Sport. “Ho molta voglia di giocare questa partita, anche se ogni volta che ci affrontiamo in allenamento mi distrugge, mi fa a pezzi”, ha aggiunto ridendo.

Norrie conosce quindi molto bene la difficoltà del compito che lo aspetta. In allenamento ha già avuto modo di misurarsi con la velocità di palla, la precisione e l’intensità dell’azzurro, che in questo momento viene considerato uno dei giocatori più sicuri e continui del circuito.

“Probabilmente adesso è il tennista con più fiducia di tutto il circuito”, ha spiegato il britannico. “Ma darò battaglia, giocherò il mio tennis e mi concentrerò su ogni palla che avrò davanti”.

La sfida si annuncia complicata per Norrie, che dovrà provare a variare, resistere negli scambi e non permettere a Sinner di prendere subito il comando del gioco. Per l’italiano, invece, sarà un altro test importante nel suo cammino madrileno, contro un avversario solido, esperto e abituato a lottare.

“Sarà molto dura, ma ho davvero tanta voglia di affrontarlo per la prima volta”, ha concluso Norrie.

Madrid si prepara così a un ottavo di finale molto interessante: da una parte Sinner, uomo da battere del torneo; dall’altra Norrie, che sogna il colpo grosso. Non ci sono precedenti ufficiali, ma il britannico sa già bene cosa lo aspetta: contro Jannik, anche in allenamento, non si respira mai.





Marco Rossi