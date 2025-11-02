WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Seconda Giornata. Pegula piega Gauff al debutto – disastro al servizio per Coco

02/11/2025 19:00 21 commenti
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images

Esordio da dimenticare per Cori Gauff alle WTA Finals 2025, che si aprono con una sconfitta pesante nel derby statunitense contro Jessica Pegula. Dopo oltre due ore di gioco, la numero tre del mondo ha ceduto per 6-3 6-7 6-2, in un match in cui i suoi problemi al servizio sono stati ancora una volta determinanti.
La campionessa dello US Open non è riuscita a trovare ritmo e sicurezza nei momenti chiave, finendo per perdere il servizio ben nove volte e commettere 17 doppi falli, un dato che sintetizza alla perfezione il suo momento di difficoltà.

Gauff si perde da sola
Fin dal primo set, Pegula è stata più solida e costante, sfruttando le incertezze dell’avversaria e spingendo con il rovescio in risposta. Gauff ha provato a reagire nel secondo parziale, riuscendo a portarlo al tie-break grazie a un parziale di grande intensità, ma l’equilibrio è durato poco.
Nel terzo set, Pegula ha ripreso in mano il match con autorità, approfittando dei continui errori in battuta di Coco, che ha perso completamente fiducia. Il 6-2 finale riflette una superiorità netta, soprattutto dal punto di vista mentale e tattico.

Gruppo Graf: situazione aperta ma in salita per Gauff
Con questa sconfitta, Gauff complica subito il suo cammino nel Gruppo Steffi Graf, dove dovrà ora affrontare Aryna Sabalenka e Jasmine Paolini per tentare di tenere vive le speranze di semifinale. La vittoria di Pegula, invece, la rilancia in chiave qualificazione: la 31enne americana potrà giocarsi la leadership del girone proprio contro Sabalenka nel prossimo match.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 2° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Erin Routliffe NZL vs (5) Mirra Andreeva RUS / (5) Diana Shnaider RUS Inizio 13:00
WTA Riyadh
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [3]
0
6
7
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
3
6
0
Vincitore: Dabrowski / Routliffe


(1) Aryna Sabalenka BLR vs (8) Jasmine Paolini ITA Non prima 15:00

WTA Riyadh
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
3
1
0
Vincitore: Sabalenka


(3) Coco Gauff USA vs (5) Jessica Pegula USA Non prima 16:30

WTA Riyadh
Coco Gauff [3]
3
7
2
Jessica Pegula [5]
6
6
6
Vincitore: Pegula


(2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

WTA Riyadh
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
6
3
10
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
2
6
6
Vincitore: Siniakova / Townsend


Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s
🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 1s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 0s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 1v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷

21 commenti. Lasciane uno!

