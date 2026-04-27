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Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Cobolli, Darderi ed il doppio Bole-Vavassori (LIVE)
27/04/2026 09:40 17 commenti
Manolo Santana Stadium – dalle 11:00
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A. Davidovich Fokina 🇪🇸 vs C. Ruud 🇳🇴
ATP MadridAlejandro Davidovich Fokina [20]00Casper Ruud [12]•02ServizioSvolgimentoSet 1C. Ruud0-2A. Davidovich Fokina15-015-1515-3015-400-1 → 0-2C. Ruud15-030-030-15df40-1540-3040-40A-400-0 → 0-1
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Non prima delle 13:00: A. Sabalenka vs N. Osaka 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 16:00: L. Noskova 🇨🇿 vs C. Gauff 🇺🇸
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Non prima delle 20:00: T. Atmane 🇫🇷 vs A. Zverev 🇩🇪
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Non prima delle 21:00: A. Potapova 🇦🇹 vs E. Rybakina 🇰🇿
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Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00
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B. Bencic 🇨🇭 vs H. Baptiste 🇺🇸
WTA Madrid 1000Belinda Bencic [11]00Hailey Baptiste [30]•03ServizioSvolgimentoSet 1Hailey Baptiste0-3Hailey Baptiste0-1515-1530-1540-150-2 → 0-3Belinda Bencic0-1515-1515-3030-3030-400-1 → 0-2Hailey Baptiste15-030-040-040-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: S. Tsitsipas 🇬🇷 vs D. Merida 🇪🇸
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A seguire: D. Medvedev vs N. Budkov Kjaer 🇳🇴
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Non prima delle 19:00: M. Kostyuk 🇺🇦 vs C. McNally 🇺🇸
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A seguire: K. Khachanov vs J. Mensik 🇨🇿
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Stadium 3 – dalle 11:00
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A. Li 🇺🇸 vs L. Fernandez 🇨🇦
WTA Madrid 1000Ann Li [31]01Leylah Fernandez [24]•02ServizioSvolgimentoSet 1Leylah Fernandez1-2Leylah Fernandez15-030-040-01-1 → 1-2Ann Li15-015-1530-1540-150-1 → 1-1Leylah Fernandez15-015-1530-1530-3040-300-0 → 0-1
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Non prima delle 13:00: S. Sierra 🇦🇷 vs K. Pliskova 🇨🇿
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Non prima delle 15:00: M. Andreeva vs A. Bondar 🇭🇺
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A seguire: A. Blockx 🇧🇪 vs F. Auger-Aliassime 🇨🇦
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A seguire: A. D. Vallejo 🇵🇾 vs F. Cobolli 🇮🇹
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Court 4 – dalle 11:00
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M. Kozyreva / M. Skoch 🇨🇿 vs E. Perez 🇦🇺 / D. Schuurs 🇳🇱
WTA Madrid 1000Mariia Kozyreva / Miriam Skoch151Ellen Perez / Demi Schuurs [8]•151ServizioSvolgimentoSet 1Ellen Perez / Demi Schuurs15-015-151-1Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0-1515-1515-3030-3040-300-1 → 1-1Ellen Perez / Demi Schuurs15-030-030-1540-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: P. Llamas Ruiz 🇪🇸 / B. Winter Lopez 🇪🇸 vs A. Krajicek 🇺🇸 / N. Mektic 🇭🇷
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Non prima delle 15:00: F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹
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Non prima delle 17:00: S. Hsieh 🇹🇼 / S. Kenin 🇺🇸 vs K. Boulter 🇬🇧 / V. Williams 🇺🇸
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Court 5 – dalle 11:00
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S. Arends 🇳🇱 / D. Pel 🇳🇱 vs A. Goransson 🇸🇪 / E. King 🇺🇸
ATP MadridSander Arends / David Pel02Andre Goransson / Evan King•01ServizioSvolgimentoSet 1A. Goransson / King2-1S. Arends / Pel15-030-040-01-1 → 2-1A. Goransson / King15-030-040-040-1540-3040-401-0 → 1-1S. Arends / Pel15-030-030-1540-150-0 → 1-0
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A seguire: C. Harrison 🇺🇸 / N. Skupski 🇬🇧 vs R. Cash 🇺🇸 / J. Tracy 🇺🇸
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Non prima delle 14:30: Alternate vs L. Johnson 🇬🇧 / J. Zielinski 🇵🇱
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Court 6 – dalle 11:00
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H. Nys 🇲🇨 / E. Roger-Vasselin 🇫🇷 vs M. Gonzalez 🇦🇷 / A. Molteni 🇦🇷
ATP MadridHugo Nys / Edouard Roger-Vasselin00Maximo Gonzalez / Andres Molteni00ServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
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A seguire: G. Andreozzi 🇦🇷 / M. Guinard 🇫🇷 vs S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹
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A seguire: S. Doumbia 🇫🇷 / F. Reboul 🇫🇷 vs J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Notizia di colore oggi è il compleanno di Kyrgios e…Angelo Mangiante che è stato n. 700 atp..
In effetti non ci sono match sulla carta intriganti, ma vi e’ la possibilità di seguire altri giovanissimi impegnati contro avversari già affermati.
Budkov contro Medvedev, Merida contro un Tsitsipas che l’ altro giorno parrebbe tornato in ottime condizioni, Vallejo contro il nostro Cobolli e pure Blocks contro Aliassine secondo me sono assai interessanti, anche se il pronostico e’ chiuso X i giovani, ma poi il campo potrebbe riservare qualche sorpresa.
Comunque anche oggi si preannuncia una giornata dove in campo maschile i protagonisti saranno tendenzialmente due, senza fare torti agli altri,i catalizzatori di commenti dovrebbero essere il Cobolli e il Gaz,a meno di possibili sorprese.
@ Oscar (#4601565)
Non tutti hanno necessariamente istruzione scolastica, c’è chi come il sottoscritto non ne ha voluto sapere.
Puoi solo immaginarti cosa avrei combinato se avessi avuto almeno un diploma.
E comunque Libero di esserlo o di farlo cambia poco il concetto.
Non stiamo sempre a guardare il cappello,per ne tu né io abbiamo le mani di forbice.
il quale ognuno è libero di esserlo non si puo’ leggere….ok che col tennis sei messo male ma con l’italiano sei una tragedia
Ma il francese atmane sono sicuri potrà scendere in campo e/o essere competitivo? Lo hanno messo in serale, evidentemente gli organizzatori hanno ricevuto risposte positive! Boh, un nuovo lazzaro!
@ Gaz (#4601534)
IL QUALE OGNUNO È LIBERO DI ESSERLO….
Ma che SCQUOLE hai fatto?
Oggi molta wta e infatti sicura come le tasse ecco la piaga Gaz che scrive, al solito, tutto ed il suo contrario.
Buongiorno Livetennis e buon inizio di settimana .
Oggi sinceramente m’intrigano ben pochi match .
Comunque, immancabile, grande supporto ed un breve cenno per i nostri portacolori…
Darderi ha un match molto complicato , inutile dire che Cerundolo ( se ha voglia ) è un cagnaccio da terra come Luciano ( temo forse anche un pò di piu’ ) .
Qualche timore anche per la coppia Bole/Vava … gli avversari sono di livello .
Per Cobolli ho buone / buonissime sensazioni nonostante l’ottimo ( e quasi netto ) percorso finora realizzato dal giovane paraguyano nel torneo .
Per il resto ho un pò di curiosità nel vedere se Baptiste risfodererà una prestazione al servizio come quella Vs Paolini e per Sierra – Pliskova :
l’argentina continuerà il suo ” magic moment ” oppure Karolina (ri)troverà continuità ?
Ciao a tutti !
🙂
Non leggo più articoli di Marco Mazzoni. Come mai?
@ JannikUberAlles (#4601507)
I 3 match femminili sul campo 3 sono tutti da 3 set, anzi…il primo potrebbe già sfiorare le 3 ore e 12 minuti.
Preparati.
Darderi con grande fratello,grande problema. Cobolli col para guai ano preferirebbe stare dietro, ma non nel punteggio
Non vuol dire niente.
Capienti o meno devi dare vestibilità anche alle donne se è un Combined, altrimenti separi le cose,non puoi mica far giocare gli uomini sui due campi principali e fare giocare il torneo femminile su quelli parrocchiali.
Ci sono posti dove c’è più partecipazione, come Roma e Roland,a Charleston spalti sempre gremiti, anche se non era un Combined, dipende dai posti.
La tua considerazione è però sbagliata,non perché maschilista,il quale ognuno è libero di esserlo,ma per il concetto espresso.
È una giornata meno complicata di ieri,dove ci sono match che sembrano più segnati, ieri ne sono successe di tutte.
La Gauff non ha giocato bene, poteva ad un certo punto anche perdere, è stata anche male, affronta una che è invece in salute e ha pure riposato, quì ci sono le premesse per la sorpresa.
La Fernandez uscita dal tunnel è carica a pallettoni, dubito insomma che oggi non sfrutti l’occasione, come del resto Pliskova,a questo punto, anche lei ieri è stata con un piede e 3/4 fuori. Match nobile tra Sabalenka e Osaka,la quale seppur non più quella di prima l’ho vista abbastanza bene contro Osorio al suo esordio.
Vedremo cosa riusciranno a fare le sorprese Sierra,Bondar e Mc, vediamo se quest’ultima è già appagata o tratto insegnamento dalla sconfitta recente contro Kostyuk a Rouen,dopo che nel primo set aveva impartito lezione,come spesso fa,ma lei è pagata solo per i primi 40 minuti.
Offrire gli stadi più capienti alle giocatrici di WTA mi pare solo uno spreco di posti…
…forse i tifosi non arrivano ad occupare nemmeno il 20% dei posti disponibili ed il parterre è totalmente vuoto…
… un’immagine desolante!!!
Oggi dunque ci sono gli altri due?
Speravo di non dover leggere “doppio”
Parliamo di tennis va.
Dunque oggi gran giornata con tutte e 16 in campo. La giornata di ieri è stata piena, straordinaria, pensando che generalmente tra il 27 e il 33% dei match si concludono al terzo,ieri 6 su 7 , una giornata così non la ricordo,se non è record….
Altro che pronostici,bastava dire: “oggi finiscono tutte al terzo”,ci si sarebbe avvicinati alla consacrazione,ma nessuno (come sempre) lo ha fatto.
L’unica è stata la Kostyuk, battendo una che se dicessi che negli ultimi 10 tornei era sempre arrivata almeno ai quarti le farai anche un torneo, perché Pegula più delle volte è andata oltre i quarti, questo da l’idea dello stato di Marta Kostyuk che viene da 8 vittorie consecutive.
Oggi in campo i n.3 e 4 d’Italia, mi aspetto seguano le orme vincenti dei n.1 e 2 ………(avremmo ben quattro azzurri agli ottavi di un ATP 1000!)