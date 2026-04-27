Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Cobolli, Darderi ed il doppio Bole-Vavassori (LIVE)

27/04/2026 09:40 17 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  27 Aprile 2026
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
09:00
13°
10:00
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18°
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24°
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27°
18:00
26°
🎾  Programma del giorno — 27 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Madrid · Terra Rossa
3° Turno M. – Ottavi F.
☀  Soleggiato
🎾  Combined ATP-WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

  • A. Davidovich Fokina 🇪🇸 vs C. Ruud 🇳🇴

    ATP Madrid
    Alejandro Davidovich Fokina [20]
    0
    0
    Casper Ruud [12]
    0
    2
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 13:00: A. Sabalenka vs N. Osaka 🇯🇵

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 16:00: L. Noskova 🇨🇿 vs C. Gauff 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 20:00: T. Atmane 🇫🇷 vs A. Zverev 🇩🇪

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 21:00: A. Potapova 🇦🇹 vs E. Rybakina 🇰🇿

    Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

  • B. Bencic 🇨🇭 vs H. Baptiste 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Belinda Bencic [11]
    0
    0
    Hailey Baptiste [30]
    0
    3
    Mostra dettagli
  • A seguire: S. Tsitsipas 🇬🇷 vs D. Merida 🇪🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: D. Medvedev vs N. Budkov Kjaer 🇳🇴

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 19:00: M. Kostyuk 🇺🇦 vs C. McNally 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: K. Khachanov vs J. Mensik 🇨🇿

    Il match deve ancora iniziare






Stadium 3 – dalle 11:00

  • A. Li 🇺🇸 vs L. Fernandez 🇨🇦

    WTA Madrid 1000
    Ann Li [31]
    0
    1
    Leylah Fernandez [24]
    0
    2
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 13:00: S. Sierra 🇦🇷 vs K. Pliskova 🇨🇿

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 15:00: M. Andreeva vs A. Bondar 🇭🇺

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: A. Blockx 🇧🇪 vs F. Auger-Aliassime 🇨🇦

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: A. D. Vallejo 🇵🇾 vs F. Cobolli 🇮🇹

    Il match deve ancora iniziare






Court 4 – dalle 11:00

  • M. Kozyreva / M. Skoch 🇨🇿 vs E. Perez 🇦🇺 / D. Schuurs 🇳🇱

    WTA Madrid 1000
    Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
    15
    1
    Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
    15
    1
    Mostra dettagli
  • A seguire: P. Llamas Ruiz 🇪🇸 / B. Winter Lopez 🇪🇸 vs A. Krajicek 🇺🇸 / N. Mektic 🇭🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 15:00: F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 17:00: S. Hsieh 🇹🇼 / S. Kenin 🇺🇸 vs K. Boulter 🇬🇧 / V. Williams 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare






Court 5 – dalle 11:00

  • S. Arends 🇳🇱 / D. Pel 🇳🇱 vs A. Goransson 🇸🇪 / E. King 🇺🇸

    ATP Madrid
    Sander Arends / David Pel
    0
    2
    Andre Goransson / Evan King
    0
    1
    Mostra dettagli
  • A seguire: C. Harrison 🇺🇸 / N. Skupski 🇬🇧 vs R. Cash 🇺🇸 / J. Tracy 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 14:30: Alternate vs L. Johnson 🇬🇧 / J. Zielinski 🇵🇱

    Il match deve ancora iniziare





Court 6 – dalle 11:00

  • H. Nys 🇲🇨 / E. Roger-Vasselin 🇫🇷 vs M. Gonzalez 🇦🇷 / A. Molteni 🇦🇷

    ATP Madrid
    Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
    0
    0
    Maximo Gonzalez / Andres Molteni
    0
    0
    Mostra dettagli
  • A seguire: G. Andreozzi 🇦🇷 / M. Guinard 🇫🇷 vs S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: S. Doumbia 🇫🇷 / F. Reboul 🇫🇷 vs J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧

    Il match deve ancora iniziare
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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 27-04-2026 11:13

Notizia di colore oggi è il compleanno di Kyrgios e…Angelo Mangiante che è stato n. 700 atp..

 17
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MAURO (Guest) 27-04-2026 11:00

Scritto da Golden Shark
Buongiorno Livetennis e buon inizio di settimana .
Oggi sinceramente m’intrigano ben pochi match .
Comunque, immancabile, grande supporto ed un breve cenno per i nostri portacolori…
Darderi ha un match molto complicato , inutile dire che Cerundolo ( se ha voglia ) è un cagnaccio da terra come Luciano ( temo forse anche un pò di piu’ ) .
Qualche timore anche per la coppia Bole/Vava … gli avversari sono di livello .
Per Cobolli ho buone / buonissime sensazioni nonostante l’ottimo ( e quasi netto ) percorso finora realizzato dal giovane paraguyano nel torneo .
Per il resto ho un pò di curiosità nel vedere se Baptiste risfodera una prestazione ” on serve ” come quella Vs Paolini e per Sierra – Pliskova :
l’argentina continuerà il suo ” magic moment ” oppure Karolina (ri)troverà continuità ?
Ciao a tutti !

In effetti non ci sono match sulla carta intriganti, ma vi e’ la possibilità di seguire altri giovanissimi impegnati contro avversari già affermati.
Budkov contro Medvedev, Merida contro un Tsitsipas che l’ altro giorno parrebbe tornato in ottime condizioni, Vallejo contro il nostro Cobolli e pure Blocks contro Aliassine secondo me sono assai interessanti, anche se il pronostico e’ chiuso X i giovani, ma poi il campo potrebbe riservare qualche sorpresa.

16
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Gaz (Guest) 27-04-2026 10:53

Comunque anche oggi si preannuncia una giornata dove in campo maschile i protagonisti saranno tendenzialmente due, senza fare torti agli altri,i catalizzatori di commenti dovrebbero essere il Cobolli e il Gaz,a meno di possibili sorprese.

 15
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-1: Just is Back
Gaz (Guest) 27-04-2026 10:47

@ Oscar (#4601565)

Non tutti hanno necessariamente istruzione scolastica, c’è chi come il sottoscritto non ne ha voluto sapere.
Puoi solo immaginarti cosa avrei combinato se avessi avuto almeno un diploma.
E comunque Libero di esserlo o di farlo cambia poco il concetto.
Non stiamo sempre a guardare il cappello,per ne tu né io abbiamo le mani di forbice.

 14
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-1: Just is Back
magilla 27-04-2026 10:34

Scritto da Gaz

Scritto da JannikUberAlles
Offrire gli stadi più capienti alle giocatrici di WTA mi pare solo uno spreco di posti…
…forse i tifosi non arrivano ad occupare nemmeno il 20% dei posti disponibili ed il parterre è totalmente vuoto…
… un’immagine desolante!!!

Non vuol dire niente.
Capienti o meno devi dare vestibilità anche alle donne se è un Combined, altrimenti separi le cose,non puoi mica far giocare gli uomini sui due campi principali e fare giocare il torneo femminile su quelli parrocchiali.
Ci sono posti dove c’è più partecipazione, come Roma e Roland,a Charleston spalti sempre gremiti, anche se non era un Combined, dipende dai posti.
La tua considerazione è però sbagliata,non perché maschilista,il quale ognuno è libero di esserlo,ma per il concetto espresso.

il quale ognuno è libero di esserlo non si puo’ leggere….ok che col tennis sei messo male ma con l’italiano sei una tragedia

 13
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+1: Maurantonio, Just is Back
Codro (Guest) 27-04-2026 10:24

Ma il francese atmane sono sicuri potrà scendere in campo e/o essere competitivo? Lo hanno messo in serale, evidentemente gli organizzatori hanno ricevuto risposte positive! Boh, un nuovo lazzaro!

 12
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Oscar (Guest) 27-04-2026 10:20

@ Gaz (#4601534)

IL QUALE OGNUNO È LIBERO DI ESSERLO….
Ma che SCQUOLE hai fatto?

 11
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+1: magilla, Maurantonio, Just is Back
Molto Pollo (Guest) 27-04-2026 10:13

Oggi molta wta e infatti sicura come le tasse ecco la piaga Gaz che scrive, al solito, tutto ed il suo contrario.

 10
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+1: Just is Back
Golden Shark 27-04-2026 10:09

Buongiorno Livetennis e buon inizio di settimana .

Oggi sinceramente m’intrigano ben pochi match .

Comunque, immancabile, grande supporto ed un breve cenno per i nostri portacolori…

Darderi ha un match molto complicato , inutile dire che Cerundolo ( se ha voglia ) è un cagnaccio da terra come Luciano ( temo forse anche un pò di piu’ ) .

Qualche timore anche per la coppia Bole/Vava … gli avversari sono di livello .

Per Cobolli ho buone / buonissime sensazioni nonostante l’ottimo ( e quasi netto ) percorso finora realizzato dal giovane paraguyano nel torneo .

Per il resto ho un pò di curiosità nel vedere se Baptiste risfodererà una prestazione al servizio come quella Vs Paolini e per Sierra – Pliskova :
l’argentina continuerà il suo ” magic moment ” oppure Karolina (ri)troverà continuità ?

Ciao a tutti !

🙂

 9
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Federico (Guest) 27-04-2026 10:00

Non leggo più articoli di Marco Mazzoni. Come mai?

 8
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Gaz (Guest) 27-04-2026 09:38

@ JannikUberAlles (#4601507)

I 3 match femminili sul campo 3 sono tutti da 3 set, anzi…il primo potrebbe già sfiorare le 3 ore e 12 minuti.
Preparati.

 7
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-1: Marco M., Maurantonio, Just is Back
Leprotto (Guest) 27-04-2026 09:36

Darderi con grande fratello,grande problema. Cobolli col para guai ano preferirebbe stare dietro, ma non nel punteggio

 6
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Gaz (Guest) 27-04-2026 09:29

Scritto da JannikUberAlles
Offrire gli stadi più capienti alle giocatrici di WTA mi pare solo uno spreco di posti…
…forse i tifosi non arrivano ad occupare nemmeno il 20% dei posti disponibili ed il parterre è totalmente vuoto…
… un’immagine desolante!!!

Non vuol dire niente.
Capienti o meno devi dare vestibilità anche alle donne se è un Combined, altrimenti separi le cose,non puoi mica far giocare gli uomini sui due campi principali e fare giocare il torneo femminile su quelli parrocchiali.
Ci sono posti dove c’è più partecipazione, come Roma e Roland,a Charleston spalti sempre gremiti, anche se non era un Combined, dipende dai posti.
La tua considerazione è però sbagliata,non perché maschilista,il quale ognuno è libero di esserlo,ma per il concetto espresso.

 5
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-1: Marco M., Maurantonio, Just is Back
Gaz (Guest) 27-04-2026 08:49

È una giornata meno complicata di ieri,dove ci sono match che sembrano più segnati, ieri ne sono successe di tutte.
La Gauff non ha giocato bene, poteva ad un certo punto anche perdere, è stata anche male, affronta una che è invece in salute e ha pure riposato, quì ci sono le premesse per la sorpresa.
La Fernandez uscita dal tunnel è carica a pallettoni, dubito insomma che oggi non sfrutti l’occasione, come del resto Pliskova,a questo punto, anche lei ieri è stata con un piede e 3/4 fuori. Match nobile tra Sabalenka e Osaka,la quale seppur non più quella di prima l’ho vista abbastanza bene contro Osorio al suo esordio.
Vedremo cosa riusciranno a fare le sorprese Sierra,Bondar e Mc, vediamo se quest’ultima è già appagata o tratto insegnamento dalla sconfitta recente contro Kostyuk a Rouen,dopo che nel primo set aveva impartito lezione,come spesso fa,ma lei è pagata solo per i primi 40 minuti.

 4
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-1: Marco M., Maurantonio, Just is Back
JannikUberAlles 27-04-2026 08:42

Offrire gli stadi più capienti alle giocatrici di WTA mi pare solo uno spreco di posti…

…forse i tifosi non arrivano ad occupare nemmeno il 20% dei posti disponibili ed il parterre è totalmente vuoto…

… un’immagine desolante!!!

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+1: Peter Parker
Gaz (Guest) 27-04-2026 08:36

Oggi dunque ci sono gli altri due?
Speravo di non dover leggere “doppio”
Parliamo di tennis va.

Dunque oggi gran giornata con tutte e 16 in campo. La giornata di ieri è stata piena, straordinaria, pensando che generalmente tra il 27 e il 33% dei match si concludono al terzo,ieri 6 su 7 , una giornata così non la ricordo,se non è record….
Altro che pronostici,bastava dire: “oggi finiscono tutte al terzo”,ci si sarebbe avvicinati alla consacrazione,ma nessuno (come sempre) lo ha fatto.
L’unica è stata la Kostyuk, battendo una che se dicessi che negli ultimi 10 tornei era sempre arrivata almeno ai quarti le farai anche un torneo, perché Pegula più delle volte è andata oltre i quarti, questo da l’idea dello stato di Marta Kostyuk che viene da 8 vittorie consecutive.

 2
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-1: walden, Marco M., Maurantonio, Just is Back
Giuliano da Viareggio (Guest) 27-04-2026 08:35

Oggi in campo i n.3 e 4 d’Italia, mi aspetto seguano le orme vincenti dei n.1 e 2 ………(avremmo ben quattro azzurri agli ottavi di un ATP 1000!)

 1
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