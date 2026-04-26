WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Vic: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lucrezia Stefanini già in campo domani

26/04/2026 19:00 7 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
ESP WTA 125 Vic – Tabellone Principale – terra
(1) Xinyu Wang CHN vs Kaitlin Quevedo ESP
Alina Charaeva RUS vs Dalma Galfi HUN
Varvara Lepchenko USA vs Qualifier
Emiliana Arango COL vs (WC/7) Daria Kasatkina AUS

(4) Antonia Ruzic CRO vs Qualifier
Ajla Tomljanovic AUS vs (WC) Sara Sorribes Tormo ESP
(WC) Ane Mintegi Del Olmo ESP vs Rebeka Masarova SUI
Elena Pridankina RUS vs (6) Kamilla Rakhimova UZB

(8) Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebecca Sramkova SVK
Qualifier vs Qualifier
Lucrezia Stefanini ITA vs Tamara Korpatsch GER
Jil Teichmann SUI vs (3) Jessica Bouzas Maneiro ESP

(5) Beatriz Haddad Maia BRA vs Andrea Lazaro Garcia ESP
Ashlyn Krueger USA vs Storm Hunter AUS
Marina Bassols Ribera ESP vs Anastasia Zakharova RUS
(WC) Aliona Bolsova ESP vs (2) Peyton Stearns USA



ESP WTA 125 Vic – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Laura Pigossi BRA vs Maria Teixido Garcia ESP
(2) Caroline Werner GER vs (WC) Ruth Roura Llaverias ESP
(3) Victoria Bosio ARG vs (WC) Martina Vazquez Valles ESP
(4) Carlota Martinez Cirez ESP vs Ekaterina Kazionova RUS



Centre Court – ore 12:00
(5) Beatriz Haddad Maia BRA vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 14:00
Marina Bassols Ribera ESP vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 18:30

Court 1 – ore 11:30
(2) Caroline Werner GER vs Ruth Roura Llaverias ESP Inizio 11:30
(3) Victoria Bosio ARG vs Martina Vazquez Valles ESP
Lucrezia Stefanini ITA vs Tamara Korpatsch GER Non prima 14:00
(8) Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebecca Sramkova SVK
Ashlyn Krueger USA vs Storm Hunter AUS Non prima 18:30

7 commenti

Alejandro90 26-04-2026 21:23

WTA 125 – La Terra di Mezzo 2026
13° Puntata

WTA 125 SAINT MALO 2026
Orario scadenza prono… Lunedì 27 Aprile ore 11.00

WTA 125 LA BISBAL D’EMPORDA 2026
Orario scadenza prono… Lunedì 27 Aprile ore 14.00

WTA 125 HUZHOU 2026
Orario scadenza prono… Lunedì 27 Aprile ore 06.30

AndrewLaco94 26-04-2026 21:09

SRAMKOVA

CHARAEVA

RAKHIMOVA
BASSOLS

ARANGO
SORRIBES
TEICHMANN
LAZARO

Alejandro90 26-04-2026 21:04

QUEVEDO

SELEKHMETEVA

MASAROVA
KRUEGER

KASATKINA
RUZIC
BOUZAS
STEARNS

brizz 26-04-2026 20:37

bouzas

arango

tomljanovic
stearns

wang
rakhimova
selekhmeteva
haddad

Lollo99 26-04-2026 20:02

Ruzic

Bouzas

Quevedo
Stearns

Arango
Rakhimova
Selekhmeteva
Haddad

espertodipallacorda 26-04-2026 19:55

Bouzas

Kasatkina

Ruzic
Bassols

Quevedo
Masarova
Sramkova
Haddad

miky85 26-04-2026 19:45

Bouzas

Ruzic

Kasatkina
Stearns

Quevedo
Rakhimova
Q
Hunters

