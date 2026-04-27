Polemica a Madrid: Chardy attacca il giudice di sedia dopo il caso Atmane

Il match tra Ugo Humbert e Terence Atmane è diventato uno degli episodi più discussi del Mutua Madrid Open 2026. Una partita già intensa sul piano sportivo si è trasformata in un caso dopo quanto accaduto nel tie-break del secondo set, quando Atmane è finito a terra per i crampi ma è comunque riuscito a continuare e a conquistare sia il parziale sia l’incontro.

La scena ha acceso immediatamente la tensione. Atmane, visibilmente in difficoltà fisica, si è lasciato cadere sul campo a causa dei crampi, ma dopo l’intervento e qualche momento di pausa ha trovato le energie per riprendere a giocare. Non solo: il francese è riuscito a vincere il tie-break del secondo set e poi a chiudere il match, completando una vittoria tanto sofferta quanto contestata.

Il comportamento di Atmane e soprattutto la gestione dell’episodio da parte del giudice di sedia Alexandre Robein non sono piaciuti al team di Humbert. A protestare con particolare durezza è stato Jeremy Chardy, allenatore di Humbert ed ex giocatore del circuito ATP.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Chardy avrebbe rivolto parole molto pesanti a Robein, dicendogli: “Dovresti vergognarti di te stesso”. Una frase che ha fatto salire ulteriormente la tensione e ha reso necessario l’intervento di altri arbitri molto esperti, tra cui Mohamed Lahyani e Adel Nour, chiamati a evitare che il confronto degenerasse.

Il nodo della polemica riguarda la gestione dei crampi di Atmane in un momento decisivo del match. Humbert e il suo angolo avrebbero vissuto l’episodio come un’interruzione capace di alterare il ritmo della partita, mentre Atmane è riuscito a ripartire e a trasformare una situazione di grande difficoltà in una vittoria.

Ora la parola passa all’ATP, che dovrà valutare quanto accaduto e decidere se prendere provvedimenti. Chardy potrebbe andare incontro a una sanzione pesante per il suo comportamento nei confronti del giudice di sedia.

Il caso aggiunge tensione a un torneo già molto intenso e riapre il dibattito sulla gestione dei problemi fisici in campo, soprattutto quando si verificano nei momenti più delicati di una partita. Per Atmane resta una vittoria di carattere, per Humbert una sconfitta amara e piena di polemiche, mentre Chardy rischia ora di pagare caro il durissimo faccia a faccia con l’arbitro.





Francesco Paolo Villarico