Sinner può allungare su Alcaraz: la corsa al numero 1 cambia volto sulla terra battuta

La lotta per il numero 1 del mondo nel ranking ATP ha cambiato completamente scenario negli ultimi due mesi. Jannik Sinner è attualmente in cima alla classifica e, complice anche lo stop di Carlos Alcaraz, ha ora una grande occasione per consolidare il primato e aumentare il vantaggio sul rivale spagnolo.

Solo il 2 marzo la situazione era molto diversa. Alcaraz aveva un margine importante su Sinner, allora numero 2 del mondo, con un vantaggio di 3.150 punti. Lo spagnolo aveva iniziato la stagione in modo travolgente, con una striscia di 16 vittorie consecutive, il trionfo agli Australian Open e il titolo nell’ATP 500 di Doha. In quel momento, la sua posizione sembrava molto solida.

Da allora, però, Sinner ha ribaltato l’inerzia. Il tennista italiano è reduce da una striscia di 18 vittorie consecutive e ha conquistato tre Masters 1000 di fila: Indian Wells, Miami e Montecarlo. Un filotto pesantissimo, che gli ha permesso di tornare davanti ad Alcaraz e di presentarsi al Mutua Madrid Open da testa di serie numero 1.

Madrid può diventare un passaggio fondamentale nella corsa al vertice. Sinner non difende punti nella capitale spagnola e ogni vittoria può quindi aiutarlo ad allungare. All’ingresso del terzo turno, l’azzurro ha un vantaggio di 440 punti su Alcaraz nel ranking live ATP.

Il vero spartiacque, però, sarà il resto della stagione sulla terra battuta. Sinner dovrà difendere 650 punti a Roma, dove lo scorso anno era arrivato in finale, e poi 1.300 punti al Roland Garros. A Parigi l’italiano andrà anche a caccia di un obiettivo storico: completare il Career Grand Slam, entrando nel gruppo di giocatori capaci di vincere tutti e quattro i Major.

Il ricordo dell’ultima edizione del Roland Garros è ancora vivo. Sinner ebbe tre championship point, ma Alcaraz riuscì a ribaltare tutto al termine di una finale epica durata 5 ore e 29 minuti. Questa volta, però, lo scenario sarà completamente diverso.

Alcaraz ha infatti annunciato che salterà Roma e Roland Garros a causa di un problema al polso destro. Lo spagnolo perderà così 3.000 punti nel resto della stagione sulla terra, visto che nel 2025 aveva vinto entrambi i tornei. Questo significa che Sinner è già certo di aumentare il proprio vantaggio di almeno 1.050 punti anche senza scendere in campo a Roma o Parigi.

Il dato è molto significativo. Questa settimana Sinner raggiunge la 68ª settimana in carriera da numero 1 del mondo, superando ulteriormente Alcaraz, fermo a quota 66. La primavera sulla terra battuta può quindi permettere all’azzurro non solo di difendere il primato, ma anche di rafforzarlo in modo importante.

Sinner ha preso vantaggio anche nella corsa al numero 1 di fine anno. Nella Race ATP verso Torino, l’italiano precede Alcaraz di 300 punti e potrebbe aumentare il margine proprio durante questa fase decisiva della stagione.

La situazione resta aperta, perché Sinner ha comunque molti punti da difendere tra Roma e Parigi. Ma l’assenza di Alcaraz cambia inevitabilmente gli equilibri. Per l’azzurro si apre una grande occasione: consolidare il ruolo di leader del circuito, allungare in classifica e arrivare alla seconda parte della stagione con un vantaggio ancora più pesante sul suo principale rivale.





Francesco Paolo Villarico