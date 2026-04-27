Mauresmo: “Alcaraz mancherà molto a Roland Garros, ma ci saranno nuove storie e forse nuovi nomi pronti a emergere”

Amelie Mauresmo, direttrice di Roland Garros, si è detta “preoccupata” dalla brutta situazione che sta affrontando Carlos Alcaraz e dalla assenza alla prossima edizione del torneo parigino. Il due volte campione in carica dello Slam “rosso” non potrà difendere il suo titolo e gli appassionati non potranno assistere ad una rivincita della straordinaria finale 2025, quando lo spagnolo sconfisse il grande rivale Jannik Sinner al termine di una battaglia durissima in cinque set, quasi cinque ore e mezza di gioco, rimontando tre match point all’italiano. Una finali major più emozionanti di sempre a detta di moltissimi ex giocatori e analisti in tutto il mondo.

La direttrice del torneo del Bois de Boulogne così ha commentato l’assenza dell’attuale numero 2 del mondo: “Il primo pensiero va naturalmente a Carlos Alcaraz, che ha dovuto prendere una decisione sicuramente molto difficile. Sappiamo quanto sia legato al torneo di Roland Garros. Immagino quindi che sia stato molto complicato arrivare a questa scelta”. Mauresmo ha poi aggiunto di augurarsi che il campione spagnolo possa “prendersi cura di sé, della sua salute e recuperare rapidamente per tornare il prima possibile”.

“È chiaro che siamo un po’ delusi di non averlo con noi, soprattutto dopo quanto accaduto l’anno scorso, con quella finale eccezionale contro Jannik Sinner. E dopo due edizioni segnate profondamente dalla sua presenza” continua Mauresmo. “Ma il torneo andrà avanti comunque: ci saranno nuove storie, forse nuovi nomi pronti a emergere e a ritagliarsi spazio.”

L’ex numero uno francese ha poi sottolineato anche il rammarico del pubblico: “Siamo dispiaciuti anche per gli spettatori, che si aspettavano e speravano di vederlo giocare sui nostri campi. Ma questo è lo sport, questa è la vita. Oggi per Carlos Alcaraz è un momento complicato, ma penso sia un grande professionista e saprà rimettersi in piedi molto in fretta.”

Mario Cecchi