WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

29/10/2025 08:45 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
Viktoria Morvayova SVK vs (5) Maya Joint AUS Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Viktoria Morvayova
0
1
4
0
Maya Joint [5]
0
6
6
0
Vincitore: Joint
Mostra dettagli

(7) Sorana Cirstea ROU vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Hong Kong
Sorana Cirstea [7]
0
4
1
Ajla Tomljanovic
0
6
0
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs (2) Leylah Fernandez CAN Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Eri Hozumi JPN / (1) Fang-Hsien Wu TPE vs Eudice Chong HKG / Hong Yi Cody Wong HKG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
Cristina Bucsa ESP vs (8) Emiliana Arango COL Inizio 07:00

WTA Hong Kong
Cristina Bucsa
0
6
6
0
Emiliana Arango [8]
0
2
4
0
Vincitore: Bucsa
Mostra dettagli

(3) Emily Appleton GBR / (3) Qianhui Tang CHN vs Shuo Feng CHN / En-Shuo Liang TPE

WTA Hong Kong
Emily Appleton / Qianhui Tang [3]
0
3
Shuo Feng / En-Shuo Liang
0
4
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN / Suzan Lamens NED vs Talia Gibson AUS / Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova RUS / Aliaksandra Sasnovich BLR vs (4) Sabrina Santamaria USA / (4) Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Lilli Tagger AUT Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Elisabetta Cocciaretto
0
4
2
0
Lilli Tagger
0
6
6
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Ella Seidel GER vs Tamara Korpatsch GER

WTA Jiujiang
Ella Seidel
6
0
1
Tamara Korpatsch
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

Elena Pridankina RUS vs (2) Viktorija Golubic SUI

WTA Jiujiang
Elena Pridankina
40
0
1
Viktorija Golubic [2]
40
6
1
Mostra dettagli

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Wushuang Zheng CHN Non prima 10:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN Inizio 04:00

WTA Jiujiang
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
6
5
9
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1
7
11
Vincitore: Ayukawa / Morisaki
Mostra dettagli

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Katarzyna Piter POL

WTA Jiujiang
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
2
4
0
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mladenovic / Piter
Mostra dettagli

(1) Yifan Xu CHN / (1) Zhaoxuan Yang CHN vs Alina Korneeva RUS / Dominika Salkova CZE

WTA Jiujiang
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [1]
0
6
7
0
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0
7
6
0
Mostra dettagli

(3) Quinn Gleason USA / (3) Elena Pridankina RUS vs Han Shi CHN / Xinxin Yao CHN

Il match deve ancora iniziare





🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Astrid Lew Yan Foon FRA vs Linda Fruhvirtova CZE Inizio 06:30
WTA Chennai
Astrid Lew Yan Foon
0
2
2
0
Linda Fruhvirtova
0
6
6
0
Vincitore: Fruhvirtova
Mostra dettagli

Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs Shrivalli Bhamidipaty IND

WTA Chennai
Maaya Rajeshwaran Revathi
0
1
3
Shrivalli Bhamidipaty
0
6
4
Mostra dettagli

Vaishnavi Adkar IND vs (3) Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare

Riya Bhatia IND / Rutuja Bhosale IND vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
(7) Kimberly Birrell AUS vs Nikola Bartunkova CZE Inizio 06:30

WTA Chennai
Kimberly Birrell [7]
1
6
6
Nikola Bartunkova
6
1
3
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli

Mei Yamaguchi JPN vs (2) Francesca Jones GBR

WTA Chennai
Mei Yamaguchi
15
2
Francesca Jones [2]
15
3
Mostra dettagli

Katarzyna Kawa POL vs (5) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Zeynep Sonmez TUR vs Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

Mai Hontama JPN / Akiko Omae JPN vs Shrivalli Bhamidipaty IND / Ankita Raina IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
Arianne Hartono NED vs Joanna Garland TPE Inizio 06:30

WTA Chennai
Arianne Hartono
0
4
3
0
Joanna Garland
0
6
6
0
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

Mai Hontama JPN vs Storm Hunter AUS

WTA Chennai
Mai Hontama
1
6
Storm Hunter
0*
6
Mostra dettagli

Polina Iatcenko RUS vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino JPN vs Mia Pohankova SVK

Il match deve ancora iniziare

Vaishnavi Adkar IND / Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs Amina Anshba RUS / Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 06:30
Arina Rodionova AUS vs Nina Stojanovic SRB Inizio 06:30

WTA Chennai
Arina Rodionova
0
6
5
Nina Stojanovic
0
3
5
Vincitore: Rodionova
Mostra dettagli

(4) Janice Tjen INA vs Caroline Werner GER

WTA Chennai
Janice Tjen [4]
0
6
0
Caroline Werner
30
4
0
Mostra dettagli

Lanlana Tararudee THA vs Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

Thasaporn Naklo THA vs (9) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴 WTA 125 Cali – 2° Turno – terra

Center Court – ore 16:30
Gabriela Lee ROU vs (2) Julia Grabher AUT Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Bejlek CZE vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Alicia Herrero Linana ESP vs (8) Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

Carla Markus ARG / Valentina Mediorreal Arias COL vs Gabriela Lee ROU / Tina Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Panna Udvardy HUN vs Yuliana Lizarazo COL Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:30
(5) Sinja Kraus AUT vs Tina Smith AUS Inizio 16:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Oleksandra Oliynykova UKR vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE vs (7) Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Jazmin Ortenzi ARG / Rebeca Pereira BRA vs (3) Ana Candiotto BRA / (3) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Mariana Isabel Higuita Barraza COL / Maria Torres Murcia COL vs Selena Janicijevic FRA / Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:30
(4) Andrea Gamiz VEN / (4) Eva Vedder NED vs Luisina Giovannini ARG / Marian Gomez Pezuela Cano MEX Inizio 16:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zolotareva RUS vs Selena Janicijevic FRA

Il match deve ancora iniziare

