WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 07:00
Viktoria Morvayova
vs (5) Maya Joint Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Viktoria Morvayova
0
1
4
0
Maya Joint [5]•
0
6
6
0
Vincitore: Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Viktoria Morvayova
1-3 → 2-3
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Viktoria Morvayova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Maya Joint
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(7) Sorana Cirstea vs Ajla Tomljanovic
WTA Hong Kong
Sorana Cirstea [7]•
0
4
1
Ajla Tomljanovic
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Ajla Tomljanovic
4-3 → 4-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Eva Lys vs (2) Leylah Fernandez Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Eri Hozumi / (1) Fang-Hsien Wu vs Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:00
Cristina Bucsa vs (8) Emiliana Arango Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Cristina Bucsa
0
6
6
0
Emiliana Arango [8]•
0
2
4
0
Vincitore: Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Emiliana Arango
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Emiliana Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Emily Appleton / (3) Qianhui Tang vs Shuo Feng / En-Shuo Liang
WTA Hong Kong
Emily Appleton / Qianhui Tang [3]
0
3
Shuo Feng / En-Shuo Liang•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuo Feng / En-Shuo Liang
Shuo Feng / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Shuo Feng / En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Emily Appleton / Qianhui Tang
2-1 → 2-2
Shuo Feng / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Shuo Feng / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Dalma Galfi / Suzan Lamens vs Talia Gibson / Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich vs (4) Sabrina Santamaria / (4) Moyuka Uchijima
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 04:00
Elisabetta Cocciaretto
vs Lilli Tagger Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Elisabetta Cocciaretto
0
4
2
0
Lilli Tagger
0
6
6
0
Vincitore: Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Lilli Tagger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Lilli Tagger
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Lilli Tagger
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Ella Seidel vs Tamara Korpatsch
WTA Jiujiang
Ella Seidel
6
0
1
Tamara Korpatsch
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Tamara Korpatsch
1-1 → 1-2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina vs (2) Viktorija Golubic
WTA Jiujiang
Elena Pridankina
40
0
1
Viktorija Golubic [2]•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
Elena Pridankina
1-0 → 1-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Viktorija Golubic
0-2 → 0-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(5) Yulia Putintseva vs Wushuang Zheng Non prima 10:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 04:00
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Mana Ayukawa / Kanako Morisaki Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
6
5
9
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1
7
11
Vincitore: Ayukawa / Morisaki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
8-8
8-9
9-9
9-10
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
5-6 → 5-7
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
5-5 → 5-6
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
3-4 → 4-4
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1-3 → 1-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-1 → 0-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
4-0 → 5-0
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
2-0 → 3-0
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-0 → 1-0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs (2) Kristina Mladenovic / (2) Katarzyna Piter
WTA Jiujiang
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
2
4
0
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mladenovic / Piter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-3 → 4-3
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
2-1 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
2-5 → 2-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
2-3 → 2-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter
0-1 → 0-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Yifan Xu / (1) Zhaoxuan Yang vs Alina Korneeva / Dominika Salkova
WTA Jiujiang
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [1]•
0
6
7
0
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Alina Korneeva / Dominika Salkova
5-4 → 5-5
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
3-3 → 4-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
3-2 → 3-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
2-2 → 3-2
Alina Korneeva / Dominika Salkova
2-1 → 2-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6*-4
6*-5
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
8-8*
9-8*
9*-9
9*-10
6-6 → 6-7
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-6 → 6-6
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Alina Korneeva / Dominika Salkova
3-3 → 3-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
2-2 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-1 → 1-1
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(3) Quinn Gleason / (3) Elena Pridankina vs Han Shi / Xinxin Yao
Il match deve ancora iniziare
🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 06:30
Astrid Lew Yan Foon
vs Linda Fruhvirtova Inizio 06:30
WTA Chennai
Astrid Lew Yan Foon
0
2
2
0
Linda Fruhvirtova•
0
6
6
0
Vincitore: Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Astrid Lew Yan Foon
2-4 → 2-5
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Astrid Lew Yan Foon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Astrid Lew Yan Foon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Astrid Lew Yan Foon
1-5 → 2-5
Linda Fruhvirtova
1-4 → 1-5
Astrid Lew Yan Foon
1-3 → 1-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Astrid Lew Yan Foon
0-2 → 1-2
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Astrid Lew Yan Foon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Maaya Rajeshwaran Revathi vs Shrivalli Bhamidipaty
WTA Chennai
Maaya Rajeshwaran Revathi•
0
1
3
Shrivalli Bhamidipaty
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maaya Rajeshwaran Revathi
Maaya Rajeshwaran Revathi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Shrivalli Bhamidipaty
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Maaya Rajeshwaran Revathi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Shrivalli Bhamidipaty
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Maaya Rajeshwaran Revathi
0-2 → 1-2
Shrivalli Bhamidipaty
0-1 → 0-2
Maaya Rajeshwaran Revathi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shrivalli Bhamidipaty
1-5 → 1-6
Maaya Rajeshwaran Revathi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Shrivalli Bhamidipaty
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Maaya Rajeshwaran Revathi
0-3 → 1-3
Shrivalli Bhamidipaty
0-2 → 0-3
Maaya Rajeshwaran Revathi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Shrivalli Bhamidipaty
0-0 → 0-1
Vaishnavi Adkar vs (3) Donna Vekic
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs Priska Nugroho
Il match deve ancora iniziare
Riya Bhatia / Rutuja Bhosale vs (3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 06:30
(7) Kimberly Birrell vs Nikola Bartunkova Inizio 06:30
WTA Chennai
Kimberly Birrell [7]
1
6
6
Nikola Bartunkova
6
1
3
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
5-3 → 6-3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Kimberly Birrell
4-2 → 5-2
Nikola Bartunkova
3-2 → 4-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Nikola Bartunkova
2-1 → 3-1
Kimberly Birrell
1-1 → 2-1
Nikola Bartunkova
0-1 → 1-1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Kimberly Birrell
4-1 → 5-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Nikola Bartunkova
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
1-5 → 1-6
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Nikola Bartunkova
0-3 → 0-4
Kimberly Birrell
0-2 → 0-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Mei Yamaguchi vs (2) Francesca Jones
WTA Chennai
Mei Yamaguchi
15
2
Francesca Jones [2]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Katarzyna Kawa vs (5) Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
(1) Zeynep Sonmez vs Tatiana Prozorova
Il match deve ancora iniziare
Mai Hontama / Akiko Omae vs Shrivalli Bhamidipaty / Ankita Raina
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:30
Arianne Hartono vs Joanna Garland Inizio 06:30
WTA Chennai
Arianne Hartono•
0
4
3
0
Joanna Garland
0
6
6
0
Vincitore: Garland
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Arianne Hartono
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mai Hontama vs Storm Hunter
WTA Chennai
Mai Hontama
1
6
Storm Hunter
0*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Storm Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Polina Iatcenko vs Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
Nao Hibino vs Mia Pohankova
Il match deve ancora iniziare
Vaishnavi Adkar / Maaya Rajeshwaran Revathi vs Amina Anshba / Eden Silva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 06:30
Arina Rodionova vs Nina Stojanovic Inizio 06:30
WTA Chennai
Arina Rodionova
0
6
5
Nina Stojanovic
0
3
5
Vincitore: Rodionova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(4) Janice Tjen vs Caroline Werner
WTA Chennai
Janice Tjen [4]
0
6
0
Caroline Werner•
30
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Caroline Werner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Caroline Werner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lanlana Tararudee vs Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Thasaporn Naklo vs (9) Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
🇨🇴 WTA 125 Cali – 2° Turno – terra
Center Court – ore 16:30
Gabriela Lee
vs (2) Julia Grabher Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Sara Bejlek vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Alicia Herrero Linana vs (8) Julia Riera
Il match deve ancora iniziare
Carla Markus / Valentina Mediorreal Arias vs Gabriela Lee / Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
(3) Panna Udvardy vs Yuliana Lizarazo Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:30
(5) Sinja Kraus vs Tina Smith Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
(6) Oleksandra Oliynykova vs Jazmin Ortenzi
Il match deve ancora iniziare
Despina Papamichail vs (7) Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Jazmin Ortenzi / Rebeca Pereira vs (3) Ana Candiotto / (3) Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Mariana Isabel Higuita Barraza / Maria Torres Murcia vs Selena Janicijevic / Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:30
(4) Andrea Gamiz / (4) Eva Vedder vs Luisina Giovannini / Marian Gomez Pezuela Cano Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Zolotareva vs Selena Janicijevic
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit