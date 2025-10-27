Dimitrov torna dopo tre mesi di stop: “Ho avuto paura di non poter più giocare”

Dopo oltre tre mesi di assenza, Grigor Dimitrov è pronto a tornare nel circuito. Il bulgaro, numero 37 del mondo, farà il suo rientro ufficiale al Rolex Paris Masters 2025, dove affronterà il giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard alle ore 19:00. Un ritorno molto atteso dopo la drammatica lesione subita a Wimbledon, proprio mentre stava mettendo in difficoltà Jannik Sinner.

Il 34enne di Haskovo ha raccontato a Tennis Sweet Spot i mesi di riabilitazione, il periodo lontano dai campi e il nuovo approccio che ha maturato dopo l’infortunio.

“È stato un periodo diverso, ma mi ha fatto bene – spiega Dimitrov –. Sono passati tre mesi, ma è stato un’estate incredibile. Per la prima volta in vent’anni ho potuto trascorrere l’estate a casa, con la mia famiglia. Non ho fatto molto, ho cercato di disconnettermi dal tennis. Dopo tanti anni di impegno continuo, era giusto concedermi una pausa. È stato un momento importante della mia vita. Adesso sono felice di essere tornato, felice di poter giocare di nuovo.”

“Il ritorno? Senza scadenze, solo quando mi sono sentito pronto”

Dimitrov ha raccontato di non aver voluto forzare i tempi, preferendo concentrarsi sulla guarigione completa:

“Il piano era tornare solo quando fossi pronto. Insieme al mio team e ai medici abbiamo deciso di non fissare alcuna data. Non ero neppure sicuro di riuscire ad arrivare qui, ma ho seguito ogni fase della riabilitazione con pazienza. Ora sento di poter competere non solo fisicamente, ma anche mentalmente.”

La riabilitazione non è stata semplice:

“È durata circa quattro o cinque settimane, poi ho dovuto fermarmi di nuovo per un po’. Ho lavorato senza sapere quando sarei rientrato. In passato non ero mai stato fermo più di un mese, ma stavolta ho avuto bisogno di più tempo. Adesso so che posso tornare in campo e lottare di nuovo.”

“L’infortunio mi ha reso più forte mentalmente”

Nonostante la frustrazione di essersi dovuto ritirare a Wimbledon, Dimitrov ha affrontato la situazione con grande maturità:

“Mi ha sorpreso la forza con cui ho vissuto tutto questo. Non l’ho visto come qualcosa di negativo. Ovviamente ci sono stati dubbi, ma ho capito di saper affrontare i problemi con una nuova mentalità. Ho imparato a guardarmi da fuori, senza giudicarmi, senza le aspettative che spesso il tennis impone. È stato un periodo salutare, mi ha aiutato a ritrovare equilibrio.”

“Sì, ho pensato al ritiro, ma ho superato la paura”

Il bulgaro ha ammesso che durante la riabilitazione ha avuto momenti di paura, persino l’idea di smettere:

“Quando ti infortuni a una parte come la spalla o il petto, per un tennista è sempre delicato, soprattutto con il mio rovescio a una mano. È normale che ti vengano in mente certi pensieri: ‘Potrò tornare a colpire come prima?’. Ho avuto paura, certo, ma è un sentimento umano. Fortunatamente ho avuto risposte positive molto presto, nel giro di una settimana. E quella paura è sparita.”

Con la sua consueta eleganza e la serenità di chi ha superato un momento difficile, Grigor Dimitrov è pronto a riprendere il suo cammino. A 34 anni, dopo una carriera costellata di alti e bassi ma anche di grande talento, il bulgaro è determinato a scrivere un nuovo capitolo — con meno pressioni e più consapevolezza.

Oggi, a Parigi, il “Maestro di Haskovo” torna finalmente a casa: sul campo.





Francesco Paolo Villarico