Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 11:00
Michal Krajci
vs David Pichler
ATP Bratislava
Michal Krajci
15
7
3
5
David Pichler•
30
6
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Krajci
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
5-5 → 5-6
M. Krajci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Krajci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Krajci
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Pichler
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Krajci
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Krajci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
1-2 → 2-2
M. Krajci
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Pichler
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
3-2*
ace
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
D. Pichler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Krajci
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
D. Pichler
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Krajci
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Pichler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
D. Pichler
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Pichler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Krajci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
D. Pichler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Krajci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Vitaliy Sachko vs Beibit Zhukayev
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Jan-Lennard Struff vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 11:00
Titouan Droguet
vs Stefano Travaglia
ATP Bratislava
Titouan Droguet [2]
6
2
7
Stefano Travaglia [7]
3
6
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
S. Travaglia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
T. Droguet
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-40
2-5 → 2-6
S. Travaglia
40-30
15-0
ace
30-0
40-0
ace
2-4 → 2-5
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
T. Droguet
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Chris Rodesch vs Marko Topo
ATP Bratislava
Chris Rodesch [4]•
0
1
Marko Topo [10]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Rodesch
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Topo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Sascha Gueymard Wayenburg vs Alexey Vatutin
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs Tristan Schoolkate (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Mackenzie McDonald
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 11:00
Dali Blanch
vs Sergio Callejon Hernando
ATP Monastir
Dali Blanch [6]
6
5
2
Sergio Callejon Hernando
4
7
6
Vincitore: Callejon Hernando
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
S. Callejon Hernando
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
5-6 → 5-7
D. Blanch
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
S. Callejon Hernando
5-4 → 5-5
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
D. Blanch
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
S. Callejon Hernando
1-0 → 1-1
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Callejon Hernando
5-4 → 6-4
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Callejon Hernando
4-3 → 4-4
S. Callejon Hernando
A-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Blanch
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Blanch
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
S. Callejon Hernando
1-0 → 1-1
D. Blanch
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Stefan Latinovic vs Radu Albot
ATP Monastir
Stefan Latinovic
0
0
Radu Albot [7]
0
0
Anas Bennour Dit Sahli vs Eliakim Coulibaly (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Petr Brunclik vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Lorenzo Carboni vs Sean Cuenin
ATP Monastir
Lorenzo Carboni [4]•
0
7
2
Sean Cuenin [10]
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Cuenin
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
df
6-6 → 7-6
L. Carboni
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
S. Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
S. Cuenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
S. Cuenin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. Cuenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Carboni
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
S. Cuenin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Giles Hussey vs Michele Ribecai
Il match deve ancora iniziare
Ilia Simakin vs Max Houkes (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Adrian Andreev vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Tadeas Paroulek vs Mert Alkaya
ATP Monastir
Tadeas Paroulek [5]
0
6
Mert Alkaya
5*
6
Vincitore: Alkaya
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
0*-4
0-5*
T. Paroulek
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Alkaya
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
M. Alkaya
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Paroulek
15-0
30-0
40-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alexandr Binda vs Pedro Vives Marcos
ATP Monastir
Alexandr Binda [2]•
0
2
2
Pedro Vives Marcos [12]
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
P. Vives Marcos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Vives Marcos
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-5 → 2-5
P. Vives Marcos
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Binda
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-2 → 1-3
P. Vives Marcos
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Binda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
P. Vives Marcos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 15:00
Maks Kasnikowski
vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Samir Banerjee vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Arda Azkara
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Jay Clarke (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Thai-Son Kwiatkowski vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Andre Ilagan (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 15:00
Max Wiskandt vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Martin Damm (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Oliver Tarvet vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 16:30
Juan Bautista Torres
vs Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Marco Cecchinato vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Hady Habib
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 02:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 16:30
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
vs Fernando Cavallo
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:30
Alternate vs Thiago Cigarran
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 03:00
Uisung Park
vs JiSung Nam
ATP Seoul
JiSung Nam
4
1
Uisung Park
6
6
Vincitore: Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
U. Park
0-15
df
0-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Nam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
U. Park
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
J. Nam
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Nam
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
U. Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Nam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
U. Park
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
J. Nam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
U. Park
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Nam
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-0 → 1-1
U. Park
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Kokoro Isomura vs Yusuke Takahashi
ATP Seoul
Yusuke Takahashi [4]
2
4
Kokoro Isomura [10]
6
6
Vincitore: Isomura
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
4-1 → 4-2
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
K. Isomura
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
K. Isomura
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Coleman Wong vs Hyeon Chung (Non prima 07:00)
ATP Seoul
Coleman Wong [5]
6
6
Hyeon Chung
3
2
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Chung
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
C. Wong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Wong
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Chung
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
H. Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
James Duckworth vs Rio Noguchi
ATP Seoul
James Duckworth [1]
6
5
3
Rio Noguchi
1
7
6
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-3 → 1-3
J. Duckworth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
R. Noguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-3 → 1-3
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
J. Duckworth
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Court 2 – ore 03:00
Philip Sekulic vs Evan Zhu
ATP Seoul
Philip Sekulic [5]
7
6
Evan Zhu
5
3
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-2 → 5-2
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
df
4-5 → 5-5
P. Sekulic
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
P. Sekulic
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
P. Sekulic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
P. Sekulic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Kasidit Samrej vs Takuya Kumasaka
ATP Seoul
Kasidit Samrej [2]
6
6
Takuya Kumasaka
2
1
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-0 → 5-0
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Kumasaka
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-2 → 6-2
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-1 → 3-2
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Sho Shimabukuro vs Omar Jasika (Non prima 07:00)
ATP Seoul
Omar Jasika
3
7
6
Sho Shimabukuro
6
5
7
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
df
4*-6
df
6-6 → 6-7
O. Jasika
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Jasika
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Shimabukuro
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
O. Jasika
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jasika
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-4 → 3-5
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 13 – ore 03:00
Yuki Mochizuki vs Yun seong Chung
ATP Seoul
Yun seong Chung
4
4
Yuki Mochizuki [11]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. seong Chung
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Y. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Y. seong Chung
0-15
15-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 3-2
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. seong Chung
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Y. seong Chung
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. seong Chung
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
Y. seong Chung
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Masamichi Imamura vs Michael Vrbensky
ATP Seoul
Masamichi Imamura [6]
6
7
Michael Vrbensky
4
6
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-4 → 6-4
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Vrbensky
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Oliver Crawford vs Henrique Rocha (Non prima 07:00)
ATP Seoul
Oliver Crawford
6
6
Henrique Rocha [6]
1
4
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Rocha
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
H. Rocha
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
H. Rocha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
df
4-1 → 5-1
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
