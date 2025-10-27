Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

27/10/2025
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 11:00
Michal Krajci SVK vs David Pichler AUT
ATP Bratislava
Michal Krajci
15
7
3
5
David Pichler
30
6
6
6
Mostra dettagli

Vitaliy Sachko UKR vs Beibit Zhukayev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 11:00
Titouan Droguet FRA vs Stefano Travaglia ITA
ATP Bratislava
Titouan Droguet [2]
6
2
7
Stefano Travaglia [7]
3
6
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Chris Rodesch LUX vs Marko Topo GER

ATP Bratislava
Chris Rodesch [4]
0
1
Marko Topo [10]
15
2
Mostra dettagli

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare

Colton Smith USA vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 11:00
Dali Blanch USA vs Sergio Callejon Hernando ESP
ATP Monastir
Dali Blanch [6]
6
5
2
Sergio Callejon Hernando
4
7
6
Vincitore: Callejon Hernando
Mostra dettagli

Stefan Latinovic SRB vs Radu Albot MDA

ATP Monastir
Stefan Latinovic
0
0
Radu Albot [7]
0
0
Mostra dettagli

Anas Bennour Dit Sahli TUN vs Eliakim Coulibaly CIV (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Lorenzo Carboni ITA vs Sean Cuenin FRA

ATP Monastir
Lorenzo Carboni [4]
0
7
2
Sean Cuenin [10]
15
6
2
Mostra dettagli

Giles Hussey GBR vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Max Houkes NED (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Adrian Andreev BUL vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Tadeas Paroulek CZE vs Mert Alkaya TUR

ATP Monastir
Tadeas Paroulek [5]
0
6
Mert Alkaya
5*
6
Vincitore: Alkaya
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Pedro Vives Marcos ESP

ATP Monastir
Alexandr Binda [2]
0
2
2
Pedro Vives Marcos [12]
0
6
1
Mostra dettagli





CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 15:00
Maks Kasnikowski POL vs Erik Arutiunian BLR
Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Arda Azkara TUR

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Jay Clarke GBR (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Thai-Son Kwiatkowski USA vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Andre Ilagan USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Max Wiskandt GER vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Martin Damm USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Oliver Tarvet GBR vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 16:30
Juan Bautista Torres ARG vs Cristian Rodriguez COL
Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Daniel Dutra da Silva BRA (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 16:30
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Fernando Cavallo ARG
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:30
Alternate it vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 03:00
Uisung Park KOR vs JiSung Nam KOR
ATP Seoul
JiSung Nam
4
1
Uisung Park
6
6
Vincitore: Park
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Seoul
Yusuke Takahashi [4]
2
4
Kokoro Isomura [10]
6
6
Vincitore: Isomura
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Hyeon Chung KOR (Non prima 07:00)

ATP Seoul
Coleman Wong [5]
6
6
Hyeon Chung
3
2
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Rio Noguchi JPN

ATP Seoul
James Duckworth [1]
6
5
3
Rio Noguchi
1
7
6
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli



Court 2 – ore 03:00
Philip Sekulic AUS vs Evan Zhu USA

ATP Seoul
Philip Sekulic [5]
7
6
Evan Zhu
5
3
Vincitore: Sekulic
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Seoul
Kasidit Samrej [2]
6
6
Takuya Kumasaka
2
1
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Omar Jasika AUS (Non prima 07:00)

ATP Seoul
Omar Jasika
3
7
6
Sho Shimabukuro
6
5
7
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli



Court 13 – ore 03:00
Yuki Mochizuki JPN vs Yun seong Chung KOR

ATP Seoul
Yun seong Chung
4
4
Yuki Mochizuki [11]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Michael Vrbensky CZE

ATP Seoul
Masamichi Imamura [6]
6
7
Michael Vrbensky
4
6
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Henrique Rocha POR (Non prima 07:00)

ATP Seoul
Oliver Crawford
6
6
Henrique Rocha [6]
1
4
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

