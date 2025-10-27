Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Anastasija Sevastova nella foto - Foto getty
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
Maddison Inglis AUS vs Yafan Wang CHN Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Maddison Inglis
0
4
7
1
Yafan Wang
15
6
6
1
Mostra dettagli

Momoko Kobori JPN vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Hong Yi Cody Wong HKG vs Viktoria Morvayova SVK Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasija Sevastova LAT vs (5) Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
Cristina Bucsa ESP vs Ye-Xin Ma CHN Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Cristina Bucsa
0
6
6
0
Ye-Xin Ma
0
1
2
0
Vincitore: Bucsa
Mostra dettagli

Kristiana Sidorova RUS vs Eva Lys GER

WTA Hong Kong
Kristiana Sidorova
40
0
2
Eva Lys
40
6
3
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova RUS / Aliaksandra Sasnovich BLR vs Hao-Ching Chan TPE / Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

Justine Leong HKG / Man Ying Ng HKG vs (4) Sabrina Santamaria USA / (4) Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
Hanyu Guo CHN vs Alina Korneeva RUS Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Hanyu Guo
3
6
7
Alina Korneeva
6
2
6
Vincitore: Guo
Mostra dettagli

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

WTA Jiujiang
Yulia Putintseva [5]
0
6
6
0
Victoria Jimenez Kasintseva
0
3
1
0
Vincitore: Putintseva
Mostra dettagli

Han Shi CHN / Xinxin Yao CHN vs Zhuoxuan Bai CHN / Yujia Huang CHN Non prima 09:00

WTA Jiujiang
Han Shi / Xinxin Yao
30
3
Zhuoxuan Bai / Yujia Huang
15
0
Mostra dettagli

Wushuang Zheng CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Sijia Wei CHN vs (6) Anna Bondar HUN Inizio 04:00

WTA Jiujiang
Sijia Wei
0
2
2
0
Anna Bondar [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Tamara Korpatsch GER vs (4) Polina Kudermetova RUS

WTA Jiujiang
Tamara Korpatsch
30
3
Polina Kudermetova [4]
0
0
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

Ella Seidel GER vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Jiujiang
Ella Seidel
0
6
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
4
3
0
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

Yanan Hou CHN / Chenting Zhu CHN vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Emily Webley-Smith GBR

WTA Jiujiang
Yanan Hou / Chenting Zhu
2
6
2
0
Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith
1
3
6
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:00
Dominika Salkova CZE vs Aliona Falei BLR Inizio 05:00

WTA Jiujiang
Dominika Salkova
0
7
7
0
Aliona Falei
0
6
5
0
Vincitore: Salkova
Mostra dettagli

Ena Shibahara JPN vs (8) Anastasia Zakharova RUS

WTA Jiujiang
Ena Shibahara
0
4
1
0
Anastasia Zakharova [8]
0
6
6
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

(3) Quinn Gleason USA / (3) Elena Pridankina RUS vs Yu-Yun Li TPE / Zongyu Li CHN

WTA Jiujiang
Quinn Gleason / Elena Pridankina [3]
15
6
0
Yu-Yun Li / Zongyu Li
30
4
0
Mostra dettagli





🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 10:30
Mei Yamaguchi JPN vs (2) Francesca Jones GBR Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Astrid Lew Yan Foon FRA vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

Vaishnavi Adkar IND vs (3) Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Polina Iatcenko RUS vs Alina Charaeva RUS Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

Thasaporn Naklo THA vs (9) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

Lakshmi Prabha Arunkumar IND / Diya Ramesh Ramesh IND vs Tatiana Prozorova RUS / Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Mai Hontama JPN vs Storm Hunter AUS Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Arianne Hartono NED vs Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

Mai Hontama JPN / Akiko Omae JPN vs Shrivalli Bhamidipaty IND / Ankita Raina IND

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴 WTA 125 Cali – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – terra

Center Court – ore 16:00
(2) Anastasia Zolotareva RUS vs (5) Gergana Topalova BUL Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Maria Jose Sanchez Uribe COL vs (8) Carla Markus ARG

Il match deve ancora iniziare

Selena Janicijevic FRA vs (4) Leyre Romero Gormaz ESP Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Maria Torres Murcia COL vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

Yuliana Lizarazo COL vs Maria Paulina Perez Garcia COL Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(4) Ana Candiotto BRA vs (7) Noelia Zeballos BOL Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Katarina Jokic SRB vs (6) Antonia Vergara Rivera CHI

Il match deve ancora iniziare

Tina Smith AUS vs Polona Hercog SLO Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE / Julia Riera ARG vs Noelia Zeballos BOL / Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare

