Sinner può tornare numero uno del mondo: ecco lo scenario per Parigi
Sembrava che la corsa per il trono mondiale fosse ormai chiusa, ma Jannik Sinner ha ancora una piccola, affascinante possibilità di riprendersi il numero uno del ranking ATP — anche se solo per una settimana.
L’azzurro, reduce dal trionfo a Vienna, potrebbe tornare in vetta al mondo già la prossima settimana, ma lo scenario è piuttosto specifico. Perché ciò accada, Sinner dovrà vincere il Masters 1000 di Parigi, mentre Carlos Alcaraz dovrà fermarsi prima delle semifinali.
In questo caso, il campione altoatesino tornerebbe virtualmente al comando della classifica mondiale, scavalcando lo spagnolo per pochi punti. Tuttavia, la sua permanenza in cima durerebbe poco: una sola settimana, per l’esattezza, perché all’inizio delle ATP Finals 2025 verrebbero sottratti i punti ottenuti lo scorso anno, riportando Alcaraz al vertice.
Un incrocio di numeri e risultati che aggiunge ulteriore interesse al torneo di Parigi, dove Sinner e Alcaraz saranno, ancora una volta, i grandi protagonisti. Entrambi arrivano con obiettivi differenti: lo spagnolo per consolidare il primato, l’italiano per chiudere la stagione con un’altra impresa e magari, anche solo per qualche giorno, tornare re del tennis mondiale.
Ma perché dovrebbe saltare il 1000 di Parigi??
A Vienna – a parte la finale – ha vinto tutti i turni in maniera rapida. Non credo proprio che sia esausto.
Sinner tornerà nr 1 in primavera
In primavera di sicuro ci torna. Adesso la vedo ovviamente molto difficile. A meno di risultati negativi di Alcaraz.
Ma siamo sicuri che dopo le fatiche di Vienna Jannik vada a Parigi?
Potrebbe saltare il master 1000 per presentarsi al meglio a Torino.
Io penso invece che per Alcaraz finirà la festa a marzo 2026 comunque sia.
A quel punto dovrà aspettare un’altra sciagura.
Nel 2022 ci fu la concomitanza del Wimbledon senza punti e covid-19 per USO con Djokovic con Zverev infortunato e Medvdev disintegrato per la guerra. Ruud era secondo.
Dopo 3 anni abbiamo avuto il mafia stop di Wada.
Nel 2028 che succederà?
Sono d’accordo: cerchiamo di chiudere bene l’anno e di vincere il terzo AO consecutivo e magari il Sunshine double. Numero 1 prima della stagione terraiola e poi si vedrà.
Se Sinner avesse vinto Shanghai, il recupero su Alcaraz sarebbe stato più fattibile, anche se sempre complicato, perché lo spagnolo non starebbe mica a guardare! Ora come ora, come detto prima, dovremo aspettare la tarda primavera prossima, dove Sinner avrà solo da guadagnare punti, mentre Alcaraz meno.
È molto facile capire che per Sinner è pressoché impossibile che possa ritornare n.1 prima della primavera prossima: ora ha 2000 punti di distacco da Alcaraz in classifica race e dovrà scontare ben 1500 punti prima di Torino e altri 2000 prima dell’AO, mentre Alcaraz solo 100 punti a Parigi, 200 punti alle Finals e, mi sembra, 600 punti agli AO. A meno di un finale 2025 disastroso dello spagnolo Sinner non può riuscire a riconquistare la vetta del ranking. Inoltre, Alcaraz affronterà con grande determinazione il prossimo AO, perché è l’unico slam che manca al suo palmares e sappiamo quanto possa essere pericoloso lo spagnolo quando vuole raggiungere fortissimamente un obiettivo.
Al TG1 ha detto “per questa stagione è impossibile”. Io do retta a lui e non perdo tempo appresso all’ossessione per il numero 1. Se ne riparla nel 2026…
Di nuovo Re per un (qualche) giorno!
