WTA 125 Cali: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre
WTA 125 Cali – Tabellone Principale – terra
(1) Sara Bejlek vs Eva Vedder
Valeriya Strakhova vs Laura Pigossi
Jessica Pieri vs Alicia Herrero Linana
Qualifier vs (8) Julia Riera
(3) Panna Udvardy vs Carole Monnet
(WC) Yuliana Lizarazo vs (WC) Maria Paulina Perez Garcia
Despina Papamichail vs (WC) Valentina Mediorreal Arias
Qualifier vs (7) Varvara Lepchenko
(5) Sinja Kraus vs Luisina Giovannini
Tina Smith vs Polona Hercog
Nicole Fossa Huergo vs Qualifier
Selena Janicijevic vs (4) Leyre Romero Gormaz
(6) Oleksandra Oliynykova vs Ekaterine Gorgodze
(WC) Maria Torres Murcia vs Jazmin Ortenzi
Qualifier vs Gabriela Lee
Hanna Chang vs (2) Julia Grabher
