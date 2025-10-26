WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cali: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre

26/10/2025 19:49 7 commenti
Jessica Pieri nella foto
COL WTA 125 Cali – Tabellone Principale – terra
(1) Sara Bejlek CZE vs Eva Vedder NED
Valeriya Strakhova UKR vs Laura Pigossi BRA
Jessica Pieri ITA vs Alicia Herrero Linana ESP
Qualifier vs (8) Julia Riera ARG

(3) Panna Udvardy HUN vs Carole Monnet FRA
(WC) Yuliana Lizarazo COL vs (WC) Maria Paulina Perez Garcia COL
Despina Papamichail GRE vs (WC) Valentina Mediorreal Arias COL
Qualifier vs (7) Varvara Lepchenko USA

(5) Sinja Kraus AUT vs Luisina Giovannini ARG
Tina Smith AUS vs Polona Hercog SLO
Nicole Fossa Huergo ITA vs Qualifier
Selena Janicijevic FRA vs (4) Leyre Romero Gormaz ESP

(6) Oleksandra Oliynykova UKR vs Ekaterine Gorgodze GEO
(WC) Maria Torres Murcia COL vs Jazmin Ortenzi ARG
Qualifier vs Gabriela Lee ROU
Hanna Chang USA vs (2) Julia Grabher AUT

gbuttit 26-10-2025 22:56

BEJLEK

GRABHER

UDVARDY
KRAUS

RIERA
LEPCHENKO
ROMERO
OLIYNKOVA

 7
Marklaar 26-10-2025 21:41

udvardy

olynykova

bejlek
romero

riera
lepchenko
kraus
chang

 6
espertodipallacorda 26-10-2025 20:58

Oliynykova

Udvardy

Bejlek
Janicijevic

Riera
Papamichail
Hercog
Grabher

 5
miky85 26-10-2025 20:56

Romero

Udvardy

Pieri
Grabher

Pigossi
Lepchenko
Kraus
Olynykova

 4
kaishaku 26-10-2025 20:55

BEJLEK

GRABHER

UDVARDY
KRAUS

RIERA
PAPAMICHAIL
ROMERO
GORGODZE

 3
brizz 26-10-2025 20:47

bejlek

janicijevic

udvardy
olynykova

riera
lepchenko
kraus
grabher

 2
l Occhio di Sauron 26-10-2025 20:02

GRABHER

BEJLEK

UDVARDY
KRAUS

RIERA
LEPCHENKO
ROMERO
ORTENZI

 1
