Sinner trionfa a Vienna nonostante i problemi fisici: “La chiave è stata non mollare mai”. Zverev elogia Sinner dopo la finale di Vienna: “Per me è il miglior giocatore del mondo” (Video della finale)

Jannik Sinner scrive un’altra pagina d’oro della sua straordinaria stagione conquistando per la seconda volta il titolo dell’ATP 500 di Vienna, superando in una finale intensa e ricca di emozioni il tedesco Alexander Zverev. Dopo oltre due ore di battaglia, l’altoatesino si è imposto al termine di un match equilibrato e fisicamente impegnativo, conquistando così il suo ennesimo trofeo in un 2025 da incorniciare.

In conferenza stampa, Jannik ha raccontato le difficoltà e le emozioni vissute durante la finale:

“È una sensazione incredibile. L’inizio della partita è stato davvero difficile per me, sono andato sotto di un break e lui serviva in maniera straordinaria. Ho avuto delle occasioni nel primo set ma non sono riuscito a sfruttarle. Ho cercato di restare lì, mentalmente presente, e di giocare il mio miglior tennis nei momenti importanti. Il terzo set è stato un po’ una montagna russa, ma alla fine sono molto felice di aver vinto un altro titolo. È qualcosa di davvero speciale.”

Il campione azzurro ha anche rivelato di aver sofferto un piccolo problema fisico negli ultimi giochi del match, ma senza mai perdere la concentrazione:

“È stato molto difficile, ovviamente. La cosa più importante era non mollare, capire la situazione e fare le scelte giuste al momento giusto. Credo che quella sia stata la chiave oggi. Servire bene e risparmiare energie nei miei turni di battuta è stato fondamentale. È stata una grande prestazione da parte mia, ma anche da parte sua. Sascha ha giocato un torneo straordinario.”

“Anche la partenza è stata difficile – ha raccontato Jannik – nel primo game al servizio di Zverev ho avuto palle break, poi nel game successivo ero 0-30 ma non sono riuscito a sfruttarle. Dal secondo set in poi ho cercato di restare lì mentalmente, trovando le soluzioni giuste nei momenti importanti. Sono molto contento di aver vinto ancora qui a Vienna, un torneo per me speciale. Adesso la priorità è recuperare al meglio per Parigi.”

“Un titolo che vale doppio, vicino a casa e davanti a chi mi ha visto crescere”

Sinner ha sottolineato il valore affettivo della vittoria:

“Ogni titolo ha il suo significato, ma questo è vicino a casa. Molte persone sono potute venire in macchina, c’erano i miei primi allenatori di tennis e di sci, quindi è stato molto bello vincere davanti a loro.”

“Settimana intensa, ma ho gestito bene energie e pressione”

Reduce dal torneo di Riad, Jannik ha parlato anche della gestione fisica e mentale:

“Arrivare subito dopo un viaggio così non è facile, ma credo di esserci riuscito bene. Abbiamo provato a gestire le energie nel modo migliore e mentalmente sono stato molto continuo. Nel finale ho sentito un po’ di crampi, minimi, ma fa parte del gioco. Ho imparato da esperienze passate, come a Shanghai, come gestirli meglio.”

“Sto variando di più: palla corta naturale, rovescio slice da migliorare”

Il numero uno italiano ha anche commentato i progressi tecnici:

“La palla corta mi viene naturale, mentre il rovescio in slice è un colpo su cui devo lavorare. Non mi viene ancora automatico, ma è fondamentale per dare più varietà al mio gioco. Contro Zverev era difficile perché lui gioca profondo, ma in futuro sarà un’arma importante.”

“Zverev ha giocato bene, ma sono rimasto lì mentalmente”

Sinner ha analizzato anche i momenti chiave della finale:

“Nel primo set ho avuto delle occasioni che non ho sfruttato, ma sono rimasto positivo. Lui ha servito bene e mi ha brekkato da 40-0, ma nel secondo set sono partito meglio. In partite così bisogna accettare che non puoi controllare tutto, ma l’importante è restare lucidi.”

“Vincere contro i top è importante per la fiducia”

“Ogni partita contro i migliori è preziosa. Non è come in uno Slam, ma serve per accumulare fiducia e conoscenze. Voglio migliorare sempre e divertirmi, anche se non è facile.”

“Vienna è come casa: mi ha lanciato nel 2019”

Infine, Sinner ha espresso tutta la sua riconoscenza verso la capitale austriaca:

“Qui mi sento quasi come in Italia. Ci sono tanti tifosi altoatesini, anche la mia famiglia e i cugini. Vienna è il torneo che mi ha dato la wildcard nel 2019, quella che mi ha permesso di entrare per la prima volta nei top 100. Qui mi trattano benissimo, conosco tutto e giocare è più semplice. Probabilmente continuerò a scegliere Vienna rispetto a Basilea. L’atmosfera è incredibile e mi dà energia positiva.”

Dopo la vittoria, Sinner ha voluto rendere omaggio al suo avversario, con parole di grande rispetto e sportività:

“Sascha, so che quest’anno non è stato facile per te, ma hai giocato in modo brillante questa settimana, considerando da dove venivi all’inizio della stagione. Complimenti a te e al tuo team per tutto ciò che avete fatto. Con voi è sempre tutto organizzato alla perfezione.”

Infine, un momento toccante è stato dedicato ai suoi affetti più vicini:

“Alla mia squadra, voglio dire grazie di cuore per il sostegno e per tutto il lavoro che fate. Non è sempre facile capirmi, ma vi ringrazio per l’impegno e la dedizione. Grazie anche alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici e a tutti coloro che mi seguono da casa. È bello condividere tutto questo con voi.”

Al termine della finale dell’ATP 500 di Vienna, Alexander Zverev ha mostrato grande sportività e rispetto nei confronti del suo avversario, Jannik Sinner, che lo ha battuto in tre set conquistando il secondo titolo nella capitale austriaca.

Il tedesco, visibilmente deluso ma sereno, ha voluto rendere omaggio alla straordinaria stagione del campione italiano, riconoscendone pubblicamente il valore e la crescita costante.

“Buonasera, o buon pomeriggio… non sono neanche sicuro di che ora sia! Voglio congratularmi con Jannik, il cui livello negli ultimi due anni è stato semplicemente incredibile. Al momento, per me, sei il miglior giocatore del mondo. Hai avuto un anno straordinario: quattro finali Slam e due titoli. Questa settimana, qui a Vienna, sei stato senza dubbio il miglior giocatore.”

Zverev ha poi rivolto un pensiero anche al team di Sinner, riconoscendo il grande lavoro dietro ai successi dell’altoatesino:

“Complimenti anche al tuo team, che negli ultimi anni ha fatto un lavoro eccezionale. So che Jannik è la parte più importante, ma tutti voi avete un ruolo enorme in questa crescita. È fantastico vedere i miglioramenti che avete raggiunto. Ben fatto e buona fortuna per il resto della stagione.”

Un gesto di classe che conferma il rispetto reciproco tra due protagonisti del tennis mondiale e che chiude con eleganza una finale di altissimo livello tecnico ed emotivo.





