Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Lunedì 27 Ottobre 2025. In campo tre azzurri

Il programma della prima giornata a La Défense è ufficiale. Sarà Luciano Darderi a inaugurare il nuovo campo centrale, dove affronterà Arthur Cazaux alle 11:00 nel match di apertura.

In contemporanea, sul Court 1, scenderà in campo Flavio Cobolli, che dopo il recente titolo conquistato a Vienna troverà dall’altra parte della rete Tomas Macháč.

Nel pomeriggio, a partire come terzo incontro dalle 13:00, toccherà invece a Lorenzo Sonego, impegnato sul Court 3 contro un qualificato ancora da definire.

Court Central – ore 11:00

Luciano Darderi vs Arthur Cazaux

Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech

Qualifier vs Andrey Rublev

Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov (Non prima 19:00)

Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi

Court 1 – ore 11:00

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

Cameron Norrie vs Sebastian Baez

Qualifier vs Terence Atmane

Alexei Popyrin vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)

Alexandre Muller vs Brandon Nakashima

Court 2 – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Marcos Giron

Learner Tien vs Nuno Borges

Francisco Cerundolo vs Qualifier

Alex Michelsen vs Zizou Bergs

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Alexander Erler / Robert Galloway

Court 3 – ore 13:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Sander Arends / Luke Johnson

Qualifier vs Miomir Kecmanovic

Lorenzo Sonego vs Qualifier