Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Lunedì 27 Ottobre 2025. In campo tre azzurri
Il programma della prima giornata a La Défense è ufficiale. Sarà Luciano Darderi a inaugurare il nuovo campo centrale, dove affronterà Arthur Cazaux alle 11:00 nel match di apertura.
In contemporanea, sul Court 1, scenderà in campo Flavio Cobolli, che dopo il recente titolo conquistato a Vienna troverà dall’altra parte della rete Tomas Macháč.
Nel pomeriggio, a partire come terzo incontro dalle 13:00, toccherà invece a Lorenzo Sonego, impegnato sul Court 3 contro un qualificato ancora da definire.
Court Central – ore 11:00
Luciano Darderi vs Arthur Cazaux
Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech
Qualifier vs Andrey Rublev
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov (Non prima 19:00)
Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Court 1 – ore 11:00
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Qualifier vs Terence Atmane
Alexei Popyrin vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Court 2 – ore 11:00
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Learner Tien vs Nuno Borges
Francisco Cerundolo vs Qualifier
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Alexander Erler / Robert Galloway
Court 3 – ore 13:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Sander Arends / Luke Johnson
Qualifier vs Miomir Kecmanovic
Lorenzo Sonego vs Qualifier
