Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Lunedì 27 Ottobre 2025. In campo tre azzurri

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Il programma della prima giornata a La Défense è ufficiale. Sarà Luciano Darderi a inaugurare il nuovo campo centrale, dove affronterà Arthur Cazaux alle 11:00 nel match di apertura.
In contemporanea, sul Court 1, scenderà in campo Flavio Cobolli, che dopo il recente titolo conquistato a Vienna troverà dall’altra parte della rete Tomas Macháč.
Nel pomeriggio, a partire come terzo incontro dalle 13:00, toccherà invece a Lorenzo Sonego, impegnato sul Court 3 contro un qualificato ancora da definire.

Court Central – ore 11:00
Luciano Darderi ITA vs Arthur Cazaux FRA
Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA
Qualifier it vs Andrey Rublev RUS
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 19:00)
Karen Khachanov RUS vs Benjamin Bonzi FRA

Court 1 – ore 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Tomas Machac CZE
Cameron Norrie GBR vs Sebastian Baez ARG
Qualifier it vs Terence Atmane FRA
Alexei Popyrin AUS vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)
Alexandre Muller FRA vs Brandon Nakashima USA

Court 2 – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Marcos Giron USA
Learner Tien USA vs Nuno Borges POR
Francisco Cerundolo ARG vs Qualifier it
Alex Michelsen USA vs Zizou Bergs BEL
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Court 3 – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
Qualifier it vs Miomir Kecmanovic SRB
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier it

