WTA 250 Hong Kong, Jiujiang e Chennai: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

Arina Rodionova - Foto getty images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Turno Qualificazioni, cemento

Court 1 – ore 03:00
(1) Maddison Inglis AUS vs (9) Jia-Jing Lu CHN Inizio 03:00
WTA Hong Kong
Maddison Inglis [1]
0
6
6
0
Jia-Jing Lu [9]
0
4
4
0
Vincitore: Inglis
Mostra dettagli

(5) Haruka Kaji JPN vs Kristiana Sidorova RUS

WTA Hong Kong
Haruka Kaji [5]
0
1
2
0
Kristiana Sidorova
0
6
6
0
Vincitore: Sidorova
Mostra dettagli

(4) Ye-Xin Ma CHN b. Amy Zhu USA 75 61



Court 2 – ore 03:00
(3) Himeno Sakatsume JPN vs (10) Miho Kuramochi JPN Inizio 03:00
WTA Hong Kong
Himeno Sakatsume [3]
0
6
6
0
Miho Kuramochi [10]
0
0
1
0
Vincitore: Sakatsume
Mostra dettagli

(6) Xiaodi You CHN vs Momoko Kobori JPN

WTA Hong Kong
Xiaodi You [6]
7
5
1
Momoko Kobori
6
7
6
Vincitore: Kobori
Mostra dettagli

(2) Kyoka Okamura JPN vs Viktoria Morvayova SVK

WTA Hong Kong
Kyoka Okamura [2]
6
3
4
Viktoria Morvayova
4
6
6
Vincitore: Morvayova
Mostra dettagli





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – Turno Qualificazioni, cemento

Centre Court – ore 04:00
(2) Hanyu Guo CHN vs (6) Han Shi CHN Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Hanyu Guo [2]
0
6
6
0
Han Shi [6]
0
3
2
0
Vincitore: Guo
Mostra dettagli

(4) Carol Young Suh Lee USA vs (5) Chloe Paquet FRA

WTA Jiujiang
Carol Young Suh Lee [4]
0
1
6
0
Chloe Paquet [5]
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
(1) Xinyu Gao CHN vs (8) Aliona Falei BLR Inizio 04:00

WTA Jiujiang
Xinyu Gao [1]
0
6
1
0
Aliona Falei [8]
0
7
6
0
Vincitore: Falei
Mostra dettagli

(3) Elena Pridankina RUS vs Rina Saigo JPN

WTA Jiujiang
Elena Pridankina [3]
0
2
3
0
Rina Saigo
0
6
6
0
Vincitore: Saigo
Mostra dettagli





🇮🇳 WTA 250 Chennai – Turno Qualificazioni, cemento

Center Court – ore 11:30
(3) Arina Rodionova AUS vs (5) Mei Yamaguchi JPN Inizio 11:30
WTA Chennai
Arina Rodionova [3]
6
4
2
Mei Yamaguchi [5]
2
6
6
Vincitore: Yamaguchi
Mostra dettagli

Vaishnavi Adkar IND vs Astrid Lew Yan Foon FRA

WTA Chennai
Vaishnavi Adkar
0
2
3
0
Astrid Lew Yan Foon
0
6
6
0
Vincitore: Lew Yan Foon
Mostra dettagli



Court 1 – ore 11:30
(4) Arianne Hartono NED vs (7) Priska Nugroho INA Inizio 11:30
WTA Chennai
Arianne Hartono [4]
0
6
6
0
Priska Nugroho [7]
0
2
1
0
Vincitore: Hartono
Mostra dettagli

Thasaporn Naklo THA vs (6) Caroline Werner GER

WTA Chennai
Thasaporn Naklo
0
3
6
0
Caroline Werner [6]
0
6
7
0
Vincitore: Werner
Mostra dettagli

