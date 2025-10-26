WTA 250 Hong Kong, Jiujiang e Chennai: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

Arina Rodionova - Foto getty images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Turno Qualificazioni, cemento
Court 1 – ore 03:00
(1) Maddison Inglis
vs (9) Jia-Jing Lu Inizio 03:00
WTA Hong Kong
Maddison Inglis [1]•
0
6
6
0
Jia-Jing Lu [9]
0
4
4
0
Vincitore: Inglis
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Maddison Inglis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Maddison Inglis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Maddison Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Maddison Inglis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Haruka Kaji vs Kristiana Sidorova
WTA Hong Kong
Haruka Kaji [5]
0
1
2
0
Kristiana Sidorova
0
6
6
0
Vincitore: Sidorova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Haruka Kaji
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Kristiana Sidorova
2-4 → 2-5
Haruka Kaji
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Haruka Kaji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Kristiana Sidorova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Haruka Kaji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Kristiana Sidorova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Haruka Kaji
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Kristiana Sidorova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Haruka Kaji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Kristiana Sidorova
0-3 → 0-4
Haruka Kaji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Kristiana Sidorova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Haruka Kaji
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(4) Ye-Xin Ma b. Amy Zhu 75 61
Court 2 – ore 03:00
(3) Himeno Sakatsume
vs (10) Miho Kuramochi Inizio 03:00
WTA Hong Kong
Himeno Sakatsume [3]
0
6
6
0
Miho Kuramochi [10]
0
0
1
0
Vincitore: Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Miho Kuramochi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Himeno Sakatsume
4-0 → 5-0
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Himeno Sakatsume
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miho Kuramochi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Himeno Sakatsume
4-0 → 5-0
Miho Kuramochi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(6) Xiaodi You vs Momoko Kobori
WTA Hong Kong
Xiaodi You [6]
7
5
1
Momoko Kobori
6
7
6
Vincitore: Kobori
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Momoko Kobori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Momoko Kobori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Momoko Kobori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Momoko Kobori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Momoko Kobori
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Momoko Kobori
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Momoko Kobori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Momoko Kobori
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Momoko Kobori
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Momoko Kobori
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
(2) Kyoka Okamura vs Viktoria Morvayova
WTA Hong Kong
Kyoka Okamura [2]
6
3
4
Viktoria Morvayova
4
6
6
Vincitore: Morvayova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoria Morvayova
4-5 → 4-6
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Viktoria Morvayova
2-3 → 2-4
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Viktoria Morvayova
0-2 → 0-3
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Viktoria Morvayova
5-3 → 5-4
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Viktoria Morvayova
3-3 → 4-3
Viktoria Morvayova
2-2 → 2-3
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Viktoria Morvayova
0-0 → 0-1
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – Turno Qualificazioni, cemento
Centre Court – ore 04:00
(2) Hanyu Guo
vs (6) Han Shi Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Hanyu Guo [2]
0
6
6
0
Han Shi [6]
0
3
2
0
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Han Shi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Hanyu Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Han Shi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Han Shi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
(4) Carol Young Suh Lee vs (5) Chloe Paquet
WTA Jiujiang
Carol Young Suh Lee [4]•
0
1
6
0
Chloe Paquet [5]
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
4*-5
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Carol Young Suh Lee
5-5 → 6-5
Carol Young Suh Lee
4-4 → 5-4
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Carol Young Suh Lee
1-1 → 2-1
Carol Young Suh Lee
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Court 1 – ore 04:00
(1) Xinyu Gao vs (8) Aliona Falei Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Xinyu Gao [1]
0
6
1
0
Aliona Falei [8]•
0
7
6
0
Vincitore: Falei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Aliona Falei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
(3) Elena Pridankina vs Rina Saigo
WTA Jiujiang
Elena Pridankina [3]
0
2
3
0
Rina Saigo•
0
6
6
0
Vincitore: Saigo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Elena Pridankina
2-3 → 2-4
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Elena Pridankina
1-0 → 1-1
Rina Saigo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
2-5 → 2-6
Elena Pridankina
2-3 → 2-4
Elena Pridankina
1-2 → 1-3
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Rina Saigo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
🇮🇳 WTA 250 Chennai – Turno Qualificazioni, cemento
Center Court – ore 11:30
(3) Arina Rodionova
vs (5) Mei Yamaguchi Inizio 11:30
WTA Chennai
Arina Rodionova [3]
6
4
2
Mei Yamaguchi [5]
2
6
6
Vincitore: Yamaguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arina Rodionova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Mei Yamaguchi
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Mei Yamaguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Arina Rodionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Vaishnavi Adkar vs Astrid Lew Yan Foon
WTA Chennai
Vaishnavi Adkar•
0
2
3
0
Astrid Lew Yan Foon
0
6
6
0
Vincitore: Lew Yan Foon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vaishnavi Adkar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Astrid Lew Yan Foon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Vaishnavi Adkar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Astrid Lew Yan Foon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Astrid Lew Yan Foon
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Astrid Lew Yan Foon
2-5 → 2-6
Vaishnavi Adkar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Astrid Lew Yan Foon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Vaishnavi Adkar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Astrid Lew Yan Foon
1-2 → 2-2
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Vaishnavi Adkar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 11:30
(4) Arianne Hartono
vs (7) Priska Nugroho Inizio 11:30
WTA Chennai
Arianne Hartono [4]•
0
6
6
0
Priska Nugroho [7]
0
2
1
0
Vincitore: Hartono
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Arianne Hartono
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Arianne Hartono
0-15
0-30
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priska Nugroho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Arianne Hartono
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Thasaporn Naklo vs (6) Caroline Werner
WTA Chennai
Thasaporn Naklo
0
3
6
0
Caroline Werner [6]•
0
6
7
0
Vincitore: Werner
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Caroline Werner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Caroline Werner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Caroline Werner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Thasaporn Naklo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Caroline Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Thasaporn Naklo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thasaporn Naklo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Caroline Werner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Thasaporn Naklo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
