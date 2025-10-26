Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 10:00
Rei Sakamoto
vs Michal Krajci
ATP Bratislava
Rei Sakamoto [3]
1
2
Michal Krajci
6
6
Vincitore: Krajci
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Krajci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krajci
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
1-5 → 1-6
M. Krajci
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
0-4 → 0-5
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
M. Krajci
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Radovan Michalik vs Stefano Travaglia
ATP Bratislava
Radovan Michalik
0
2
Stefano Travaglia [7]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 2-6
R. Michalik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Michalik
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Michalik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-4 → 0-5
S. Travaglia
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
R. Michalik
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
0-2 → 0-3
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 0-2
Lukas Pokorny vs Marko Topo
ATP Bratislava
Lukas Pokorny
2
6
Marko Topo [10]
6
7
Vincitore: Topo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
L. Pokorny
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Topo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pokorny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
M. Topo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Topo
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
1-3 → 1-4
L. Pokorny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
M. Topo
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Tomas Lanik vs Beibit Zhukayev
ATP Bratislava
Tomas Lanik
3
4
Beibit Zhukayev [11]
6
6
Vincitore: Zhukayev
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Lanik
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
T. Lanik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
T. Lanik
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
B. Zhukayev
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Lanik
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
B. Zhukayev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 1-2
T. Lanik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ricardas Berankis vs Milos Karol (Non prima 18:00)
ATP Bratislava
Ricardas Berankis•
0
0
Milos Karol [12]
0
1
COURT 3 – ore 10:00
David Pichler
vs Matej Dodig
ATP Bratislava
David Pichler
7
6
Matej Dodig [9]
6
4
Vincitore: Pichler
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Pichler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
D. Pichler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
D. Pichler
15-0
15-15
30-30
ace
40-30
5-6 → 6-6
D. Pichler
0-15
df
15-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Dodig
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-4 → 4-5
D. Pichler
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
M. Dodig
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Pichler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Dodig
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Dodig
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
D. Pichler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
M. Dodig
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Chris Rodesch vs Daniel Masur
ATP Bratislava
Chris Rodesch [4]
6
7
Daniel Masur
1
6
Vincitore: Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
C. Rodesch
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
D. Masur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
2-3 → 3-3
D. Masur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
C. Rodesch
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
D. Masur
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Rodesch
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
D. Masur
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Masur
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
C. Rodesch
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Vitaliy Sachko vs Filip Drab
ATP Bratislava
Vitaliy Sachko [5]
6
6
Filip Drab
0
0
Vincitore: Sachko
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Drab
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-0 → 3-0
F. Drab
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
V. Sachko
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Drab
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
5-0 → 6-0
F. Drab
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
V. Sachko
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-0 → 3-0
F. Drab
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Sascha Gueymard Wayenburg vs Denys Molchanov
ATP Bratislava
Sascha Gueymard Wayenburg [6]
6
6
Denys Molchanov
1
0
Vincitore: Gueymard Wayenburg
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-0 → 6-0
D. Molchanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 5-0
S. Gueymard Wayenburg
3-0 → 4-0
D. Molchanov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-0 → 3-0
S. Gueymard Wayenburg
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
D. Molchanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Gueymard Wayenburg
1-1 → 2-1
S. Gueymard Wayenburg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alexey Vatutin vs Viktor Durasovic
ATP Bratislava
Alexey Vatutin
30
6
1
Viktor Durasovic [8]•
15
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vatutin
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Durasovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
V. Durasovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
A. Vatutin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
V. Durasovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Vatutin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
V. Durasovic
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
V. Durasovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
V. Durasovic
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 12:00
Mert Alkaya
vs Laurent Lokoli
ATP Monastir
Mert Alkaya
1
6
6
Laurent Lokoli [9]
6
2
0
Vincitore: Alkaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Alkaya
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
L. Lokoli
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
df
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alkaya
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Alkaya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
M. Alkaya
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Alkaya
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
L. Lokoli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
L. Lokoli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 1-5
M. Alkaya
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-3 → 1-4
L. Lokoli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Tadeas Paroulek vs Ibrahim Snoussi
ATP Monastir
Tadeas Paroulek [5]
6
6
Ibrahim Snoussi
2
3
Vincitore: Paroulek
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Snoussi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
I. Snoussi
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
3-2 → 4-2
I. Snoussi
15-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
T. Paroulek
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
I. Snoussi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Snoussi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-2 → 6-2
I. Snoussi
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
I. Snoussi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Paroulek
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
T. Paroulek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Buvaysar Gadamauri vs Radu Albot
ATP Monastir
Buvaysar Gadamauri
2
1
Radu Albot [7]
6
6
Vincitore: Albot
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
R. Albot
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
1-4 → 1-5
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
R. Albot
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
2-4 → 2-5
R. Albot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Albot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. Gadamauri
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yanki Erel vs Samir Hamza Reguig (Non prima 17:00)
ATP Monastir
Stefan Latinovic
0
6
4
0
Samir Hamza Reguig•
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Latinovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
S. Hamza Reguig
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
S. Latinovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Latinovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Hamza Reguig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Latinovic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Latinovic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Latinovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Latinovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Hamza Reguig
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-2 → 2-3
S. Latinovic
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
df
2-1 → 2-2
S. Latinovic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 2-0
S. Hamza Reguig
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
df
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 12:00
Lorenzo Carboni vs Kris Van Wyk
ATP Monastir
Lorenzo Carboni [4]
0
6
0
Kris Van Wyk
0
2
0
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Van Wyk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
L. Carboni
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
K. Van Wyk
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 1-1
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Dali Blanch vs Alaa Trifi
ATP Monastir
Dali Blanch [6]
6
6
Alaa Trifi
2
2
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Trifi
15-40
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 5-2
D. Blanch
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
A. Trifi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
A. Trifi
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Omar Knani vs Pedro Vives Marcos
ATP Monastir
Omar Knani
1
1
Pedro Vives Marcos [12]
6
6
Vincitore: Vives Marcos
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Knani
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-5 → 1-6
P. Vives Marcos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
1-0 → 1-1
O. Knani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Vives Marcos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
O. Knani
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
P. Vives Marcos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-3 → 1-4
P. Vives Marcos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
O. Knani
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
df
0-1 → 0-2
Alexandr Binda vs Maxence Beauge
ATP Monastir
Alexandr Binda [2]
15
4
6
4
Maxence Beauge•
0
6
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Beauge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Beauge
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Beauge
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Binda
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Beauge
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Beauge
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Beauge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Beauge
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
A. Binda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
M. Beauge
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Beauge
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-3 → 4-4
M. Beauge
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Beauge
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Beauge
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Court 2 – ore 12:00
Sergio Callejon Hernando vs Olaf Pieczkowski
ATP Monastir
Sergio Callejon Hernando
6
6
Olaf Pieczkowski [11]
4
4
Vincitore: Callejon Hernando
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
5-4 → 6-4
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
O. Pieczkowski
15-0
15-30
15-40
df
30-40
3-3 → 4-3
S. Callejon Hernando
2-3 → 3-3
O. Pieczkowski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Callejon Hernando
1-2 → 2-2
O. Pieczkowski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
0-1 → 1-1
O. Pieczkowski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Callejon Hernando
5-4 → 6-4
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
O. Pieczkowski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
O. Pieczkowski
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Callejon Hernando
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
O. Pieczkowski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 2-1
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Pieczkowski
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Thomas Faurel vs Sean Cuenin
ATP Monastir
Thomas Faurel
6
6
6
Sean Cuenin [10]
7
1
7
Vincitore: Cuenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
df
4-4*
ace
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
T. Faurel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Cuenin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Cuenin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Faurel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Cuenin
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Cuenin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
T. Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
S. Cuenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Cuenin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
T. Faurel
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
S. Cuenin
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Cuenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Cuenin
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Faurel
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Cuenin
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-2 → 2-2
S. Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
S. Cuenin
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Giles Hussey vs Adil Kalyanpur
ATP Monastir
Giles Hussey [1]
6
6
Adil Kalyanpur
2
1
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalyanpur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
5-1 → 6-1
A. Kalyanpur
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
G. Hussey
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
A. Kalyanpur
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-0 → 3-0
A. Kalyanpur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Kalyanpur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
G. Hussey
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Amir Omarkhanov vs Michele Ribecai (Non prima 17:00)
ATP Monastir
Amir Omarkhanov
0
0
Michele Ribecai [8]
0
0
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 15:00
Samir Banerjee
vs Keegan Rice
ATP Charlottesville
Samir Banerjee [1]
6
7
Keegan Rice
3
5
Vincitore: Banerjee
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Banerjee
0-15
df
15-15
30-15
40-15
6-5 → 7-5
K. Rice
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
S. Banerjee
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-5 → 5-5
K. Rice
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
K. Rice
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
1-3 → 1-4
S. Banerjee
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
1-2 → 1-3
K. Rice
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. Banerjee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
K. Rice
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banerjee
15-0
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
K. Rice
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
K. Rice
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
S. Banerjee
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Edward Winter vs Maks Kasnikowski
ATP Charlottesville
Edward Winter [6]•
40
0
Maks Kasnikowski
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Winter
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
Max Wiskandt vs Pranav Kumar
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Trevor Svajda vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 15:00
Andrew Delgado
vs Cannon Kingsley
ATP Charlottesville
Andrew Delgado
3
2
Cannon Kingsley [9]
6
6
Vincitore: Kingsley
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Delgado
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
C. Kingsley
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-4 → 1-5
A. Delgado
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Delgado
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Delgado
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
C. Kingsley
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 1-4
A. Delgado
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Delgado
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Kingsley
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Jangjun Kim vs Erik Arutiunian
ATP Charlottesville
Jangjun Kim
40
3
Erik Arutiunian [12]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kim
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
E. Arutiunian
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
J. Kim
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Arutiunian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
E. Arutiunian
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Kim
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Quinn Vandecasteele vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Strong Kirchheimer vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara vs Leo Borg
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 16:30
Juan Estevez
vs Fabio Manuel Zavalaga Uculmana
ATP Lima
Juan Estevez [6]
40
4
Fabio Manuel Zavalaga Uculmana•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Manuel Zavalaga Uculmana
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
J. Estevez
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
F. Manuel Zavalaga Uculmana
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
F. Manuel Zavalaga Uculmana
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Diego Gomez
Il match deve ancora iniziare
Gabriel Schenekenberg vs Santiago De La Fuente (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Federico Zeballos (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 16:30
Ricardo Sebastian Ramos Vargas vs Thiago Cigarran
ATP Lima
Ricardo Sebastian Ramos Vargas•
15
1
Thiago Cigarran [10]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sebastian Ramos Vargas
R. Sebastian Ramos Vargas
1-3 → 1-4
R. Sebastian Ramos Vargas
1-1 → 1-2
R. Sebastian Ramos Vargas
0-0 → 1-0
Sebastian Gima vs Dakotah Bobo
Il match deve ancora iniziare
Dillon Beckles vs Johannes Ingildsen (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:30
Patricio Alvarado
vs Fernando Cavallo
ATP Lima
Patricio Alvarado
0
2
Fernando Cavallo [11]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Alvarado
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
F. Cavallo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
1-2 → 2-2
P. Alvarado
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
F. Cavallo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
P. Alvarado
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Cristian Rodriguez vs Ryan Dickerson (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias vs Carlos Maria Zarate (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 02:00
Yuki Mochizuki
vs Alexander Bravo
ATP Seoul
Alexander Bravo
2
2
Yuki Mochizuki [11]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bravo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Y. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
A. Bravo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Bravo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bravo
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-4 → 2-5
A. Bravo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
A. Bravo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
JiSung Nam vs Neil Oberleitner
ATP Seoul
Neil Oberleitner [3]
3
6
1
JiSung Nam
6
4
6
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
J. Nam
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
J. Nam
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Nam
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 4-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 4-2
J. Nam
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Nam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Kasidit Samrej vs Duckhee Lee (Non prima 08:00)
ATP Seoul
Kasidit Samrej [2]
6
6
Duckhee Lee
1
3
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lee
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
D. Lee
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-2 → 4-3
D. Lee
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
D. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
D. Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
0-0 → 0-1
Dong Ju Kim vs Kokoro Isomura (Non prima 09:00)
ATP Seoul
Dong Ju Kim
4
3
Kokoro Isomura [10]
6
6
Vincitore: Isomura
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ju Kim
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Ju Kim
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Ju Kim
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 1-1
D. Ju Kim
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Ju Kim
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
D. Ju Kim
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Ju Kim
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
df
0-1 → 1-1
D. Ju Kim
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 02:00
Uisung Park vs Tsung-Hao Huang
ATP Seoul
Uisung Park
4
6
7
Tsung-Hao Huang [8]
6
3
5
Vincitore: Park
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Huang
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
U. Park
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
4-3 → 4-4
T. Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
T. Huang
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
T. Huang
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Huang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-0 → 3-1
U. Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
T. Huang
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
U. Park
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Huang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
U. Park
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Philip Sekulic vs Ryuki Matsuda
ATP Seoul
Philip Sekulic [5]
7
3
7
Ryuki Matsuda
5
6
5
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Sekulic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
P. Sekulic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 5-4
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
R. Matsuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Masamichi Imamura vs Kaito Uesugi
ATP Seoul
Masamichi Imamura [6]
6
6
Kaito Uesugi
3
3
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uesugi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
4-1 → 4-2
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
K. Uesugi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
K. Uesugi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
K. Uesugi
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Yusuke Takahashi vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 10:00)
ATP Seoul
Yusuke Takahashi [4]
6
7
Ramkumar Ramanathan
1
6
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
ace
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Ramanathan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
R. Ramanathan
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
R. Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
R. Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Y. Takahashi
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-0 → 3-0
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Court 13 – ore 02:00
Yun seong Chung
vs Kaichi Uchida
ATP Seoul
Kaichi Uchida [1]
6
3
4
Yun seong Chung
4
6
6
Vincitore: Chung
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. seong Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-5 → 3-5
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
K. Uchida
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
df
A-40
ace
0-1 → 1-1
Y. seong Chung
15-0
30-0
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
K. Uchida
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
df
5-2 → 5-3
Y. seong Chung
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. seong Chung
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. seong Chung
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Uchida
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
Y. seong Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Evan Zhu vs Egor Agafonov
ATP Seoul
Evan Zhu
6
5
7
Egor Agafonov [9]
1
7
6
Vincitore: Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
E. Agafonov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
E. Zhu
15-0
ace
30-15
ace
30-30
30-40
4-3 → 4-4
E. Agafonov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
4-2 → 4-3
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
E. Agafonov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 3-2
E. Zhu
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Agafonov
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
E. Zhu
0-15
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-2 → 5-3
E. Agafonov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 5-1
E. Agafonov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
E. Agafonov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
E. Zhu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Agafonov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Agafonov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
df
2-1 → 3-1
Takuya Kumasaka vs Maxim Zhukov
ATP Seoul
Takuya Kumasaka
3
6
6
Maxim Zhukov [7]
6
4
1
Vincitore: Kumasaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
df
30-40
4-1 → 5-1
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
M. Zhukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-0 → 4-0
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
5-4 → 6-4
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Zhukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Michael Vrbensky vs Dominik Palan (Non prima 09:00)
ATP Seoul
Michael Vrbensky
6
7
Dominik Palan [12]
2
5
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
D. Palan
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-4 → 5-4
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
D. Palan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
D. Palan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
D. Palan
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-2 → 6-2
D. Palan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
M. Vrbensky
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
df
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Palan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Palan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Palan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
