Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 10:00
Rei Sakamoto JPN vs Michal Krajci SVK
Rei Sakamoto [3]
1
2
Michal Krajci
6
6
Vincitore: Krajci
Radovan Michalik SVK vs Stefano Travaglia ITA

Radovan Michalik
0
2
Stefano Travaglia [7]
6
6
Vincitore: Travaglia
Lukas Pokorny SVK vs Marko Topo GER

Lukas Pokorny
2
6
Marko Topo [10]
6
7
Vincitore: Topo
Tomas Lanik SVK vs Beibit Zhukayev KAZ

Tomas Lanik
3
4
Beibit Zhukayev [11]
6
6
Vincitore: Zhukayev
Ricardas Berankis LTU vs Milos Karol SVK (Non prima 18:00)

Ricardas Berankis
0
0
Milos Karol [12]
0
1
COURT 3 – ore 10:00
David Pichler AUT vs Matej Dodig CRO
David Pichler
7
6
Matej Dodig [9]
6
4
Vincitore: Pichler
Chris Rodesch LUX vs Daniel Masur GER

Chris Rodesch [4]
6
7
Daniel Masur
1
6
Vincitore: Rodesch
Vitaliy Sachko UKR vs Filip Drab SVK

Vitaliy Sachko [5]
6
6
Filip Drab
0
0
Vincitore: Sachko
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Denys Molchanov UKR

Sascha Gueymard Wayenburg [6]
6
6
Denys Molchanov
1
0
Vincitore: Gueymard Wayenburg
Alexey Vatutin RUS vs Viktor Durasovic NOR

Alexey Vatutin
30
6
1
Viktor Durasovic [8]
15
7
1
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 12:00
Mert Alkaya TUR vs Laurent Lokoli FRA
Mert Alkaya
1
6
6
Laurent Lokoli [9]
6
2
0
Vincitore: Alkaya
Tadeas Paroulek CZE vs Ibrahim Snoussi TUN

Tadeas Paroulek [5]
6
6
Ibrahim Snoussi
2
3
Vincitore: Paroulek
Buvaysar Gadamauri BEL vs Radu Albot MDA

Buvaysar Gadamauri
2
1
Radu Albot [7]
6
6
Vincitore: Albot
Yanki Erel TUR vs Samir Hamza Reguig ALG (Non prima 17:00)

Stefan Latinovic
0
6
4
0
Samir Hamza Reguig
0
4
6
0
Court 1 – ore 12:00
Lorenzo Carboni ITA vs Kris Van Wyk RSA

Lorenzo Carboni [4]
0
6
0
Kris Van Wyk
0
2
0
Vincitore: Carboni
Dali Blanch USA vs Alaa Trifi TUN

Dali Blanch [6]
6
6
Alaa Trifi
2
2
Vincitore: Blanch
Omar Knani TUN vs Pedro Vives Marcos ESP

Omar Knani
1
1
Pedro Vives Marcos [12]
6
6
Vincitore: Vives Marcos
Alexandr Binda ITA vs Maxence Beauge FRA

Alexandr Binda [2]
15
4
6
4
Maxence Beauge
0
6
4
3
Court 2 – ore 12:00
Sergio Callejon Hernando ESP vs Olaf Pieczkowski POL

Sergio Callejon Hernando
6
6
Olaf Pieczkowski [11]
4
4
Vincitore: Callejon Hernando
Thomas Faurel FRA vs Sean Cuenin FRA

Thomas Faurel
6
6
6
Sean Cuenin [10]
7
1
7
Vincitore: Cuenin
Giles Hussey GBR vs Adil Kalyanpur IND

Giles Hussey [1]
6
6
Adil Kalyanpur
2
1
Vincitore: Hussey
Amir Omarkhanov KAZ vs Michele Ribecai ITA (Non prima 17:00)

Amir Omarkhanov
0
0
Michele Ribecai [8]
0
0
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 15:00
Samir Banerjee USA vs Keegan Rice CAN
Samir Banerjee [1]
6
7
Keegan Rice
3
5
Vincitore: Banerjee
Edward Winter AUS vs Maks Kasnikowski POL

Edward Winter [6]
40
0
Maks Kasnikowski
30
0
Max Wiskandt GER vs Pranav Kumar USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Andrew Delgado USA vs Cannon Kingsley USA
Andrew Delgado
3
2
Cannon Kingsley [9]
6
6
Vincitore: Kingsley
Jangjun Kim KOR vs Erik Arutiunian BLR

Jangjun Kim
40
3
Erik Arutiunian [12]
0
4
Quinn Vandecasteele USA vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR vs Leo Borg SWE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 16:30
Juan Estevez ARG vs Fabio Manuel Zavalaga Uculmana PER
Juan Estevez [6]
40
4
Fabio Manuel Zavalaga Uculmana
40
0
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Diego Gomez PER

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Schenekenberg BRA vs Santiago De La Fuente ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Federico Zeballos BOL (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 16:30
Ricardo Sebastian Ramos Vargas PER vs Thiago Cigarran ARG

Ricardo Sebastian Ramos Vargas
15
1
Thiago Cigarran [10]
0
5
Sebastian Gima ROU vs Dakotah Bobo USA

Il match deve ancora iniziare

Dillon Beckles USA vs Johannes Ingildsen DEN (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:30
Patricio Alvarado ECU vs Fernando Cavallo ARG
Patricio Alvarado
0
2
Fernando Cavallo [11]
0
3
Cristian Rodriguez COL vs Ryan Dickerson USA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL vs Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 02:00
Yuki Mochizuki JPN vs Alexander Bravo PUR
Alexander Bravo
2
2
Yuki Mochizuki [11]
6
6
Vincitore: Mochizuki
JiSung Nam KOR vs Neil Oberleitner AUT

Neil Oberleitner [3]
3
6
1
JiSung Nam
6
4
6
Vincitore: Nam
Kasidit Samrej THA vs Duckhee Lee KOR (Non prima 08:00)

Kasidit Samrej [2]
6
6
Duckhee Lee
1
3
Vincitore: Samrej
Dong Ju Kim KOR vs Kokoro Isomura JPN (Non prima 09:00)

Dong Ju Kim
4
3
Kokoro Isomura [10]
6
6
Vincitore: Isomura
Court 2 – ore 02:00
Uisung Park KOR vs Tsung-Hao Huang TPE

Uisung Park
4
6
7
Tsung-Hao Huang [8]
6
3
5
Vincitore: Park
Philip Sekulic AUS vs Ryuki Matsuda JPN

Philip Sekulic [5]
7
3
7
Ryuki Matsuda
5
6
5
Vincitore: Sekulic
Masamichi Imamura JPN vs Kaito Uesugi JPN

Masamichi Imamura [6]
6
6
Kaito Uesugi
3
3
Vincitore: Imamura
Yusuke Takahashi JPN vs Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 10:00)

Yusuke Takahashi [4]
6
7
Ramkumar Ramanathan
1
6
Vincitore: Takahashi
Court 13 – ore 02:00
Yun seong Chung KOR vs Kaichi Uchida JPN
Kaichi Uchida [1]
6
3
4
Yun seong Chung
4
6
6
Vincitore: Chung
Evan Zhu USA vs Egor Agafonov RUS

Evan Zhu
6
5
7
Egor Agafonov [9]
1
7
6
Vincitore: Zhu
Takuya Kumasaka JPN vs Maxim Zhukov RUS

Takuya Kumasaka
3
6
6
Maxim Zhukov [7]
6
4
1
Vincitore: Kumasaka
Michael Vrbensky CZE vs Dominik Palan CZE (Non prima 09:00)

Michael Vrbensky
6
7
Dominik Palan [12]
2
5
Vincitore: Vrbensky
