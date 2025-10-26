Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 26 Ottobre 2025
26/10/2025 09:13 16 commenti
M15 Monastir 15000 – Final
[1] Yanki Erel vs [4] Michele Ribecai 6-5 vincitore Ribecai per ritiro
ITF M15 Monastir - 2025-10-19T00:00:00Z
Michele Ribecai•
5
Yanki Erel
6
Vincitore: Michele Ribecai
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michele Ribecai
5-6
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[3] Giorgia Pedone vs [2] Lisa Pigato 1-6 4-6
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Giorgia Pedone
1
4
Lisa Pigato
6
6
Vincitore: Lisa Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
W35 Norman 30000 – Final
Francesca Pace vs Ekaterina Khayrutdinova ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
@ Gaz (#4507101)
La Colmegna ha sorpreso anche me. Nel suo palmares ho trovato dei 15 k piuttosto datati. Però nel suo cammino verso la finale ha tenuto un passo davvero autoritario. Infatti ieri ho domandato se qualcuno avesse ricordi di altri exploit passati. Escludendo congiunzioni astrali straordinarie…vogliamo sperare in una raggiunta maturità sportiva? O in una continuità che andrebbe “messa a terra” fin dal prossimo impegno. La Colmegna la associo alla Spiteri, giocatrici di potenzialità mai espresse appieno. Magari sono troppo generoso.
Spiace per erel… ma contentissimo per ribecai… ore prenditi il MD del challenger
Bene ma gli ITF da 25 mila devono essere il trampolino verso i challenge. se fai bene ti portano al
massimo fino al 300 ATP ma poi devi passare al livello superiore per cercare di arrivare in zona quali slam. i 15 mila vanno bene per i ragazzi che vogliono lasciare la posizione 600-700 e entrare nei 500.
Non sono molto d’accordo, non credo che lo facciano, ma provare i 125k che ci saranno in sud America a Novembre potrebbe essere una buona idea. A gennaio e febbraio ci sono pochi tornei, su cemento indoor e di basso livello ma con entry list da tornei di categorie superiori. Per giocatrici terriaole sarebbe il miglior periodo in cui fare preparazione.
Non so cosa sia successo al mio cellulare. Chiedo scusa se il messaggio è comparso quattro volte.
Non mi è possibile cancellarlo.
Grande Lisa! Successo meritatissimo. È da tre mesi che sta giocando bene e finalmente concretizza.
Benissimo Lisa Pigato che vince il secondo 25/35k della carriera e con questo risultato o entra o si avvicina alle Top 300, direi che sia per lei che per Ruggeri è arrivato il momento di chiudere la stagione e prepararsi al meglio per il 2026 dove saranno attese al salto di qualità.
Quanto meno, una settimana positiva per Pedone che le rida fiducia in vista della prossima stagione, anche per lei meglio chiudere e fare una programmazione mirata per provare ad entrare nelle quali di Parigi, dove può forse dire di più la sua: non ha punti da difendere fino a Maggio, se ritrova i mezzi ce la può fare.
Incredibile come si possano intrecciare storie tra juniores,pro, passato è attualità, oggi c’è anche un po d’Italia.
Molti già hanno sentito parlare di Ksenia Efremova, qualcuno troppo entusiasticamente e prematuramente chiedeva se la Sara e lei erano le migliori 2009.
Anche lei ha avuto i suoi momenti di stallo, oggi torna d’attualità per il periodo, potrebbe vincere il quarto Monastir consecutivo,ma il primo nel 2023 a 14 anni.La Efremova veniva da 3 tornei juniores vinti e un quarto di finale agli US Open,un 19-1 dove quell’unica sconfitta è venuta per mano di quella Vandromme che proprio oggi giocherà la finale delle Finals juniores.
La settimana scorsa ho citato il colpaccio della Stojsavljevic che a 16 a portato a casa un W35,be! Non si può non rilevare la finale di oggi a Wreham, parliamo di un W100,e la sua avversaria sarà l’altra promessa britannica Xu,poteva essere la finale degli us open juniores 2024 se non ci fosse stata di mezzo la Senobe,che ha battuto si la Xu in semifinale,ma perdere la finale con la Stojsavljevic.
Con la Klugman compongono un trio di grande speranza per il tennis britannico,e proprio la Klugman ieri ha perso anche lei con la Vandromme nella semifinale delle Finals juniores.
Aspettiamo la finale,ma queste 3 settimane sono una piacevole e quasi ormai non più attese, movimento della Pace che sta facendo un po’ di danni in america, alcune delle avversarie battute non sono di poco conto,da vedere ora se rimane un fuoco di paglia o possa essere l’inizio di un qualcosa di considerevole.
Anche la Colmegna si è accesa all’improvviso,stavo seguendo la finale di Tokyo per motivi economici,e in contemporanea vedevo Colmegna data a 8 avanti 3-1 contro la Bejlek, essendo le 4 e 30 del mattino cercavo di stropicciarmi gli occhi a più riprese per cercare di vedere bene lo score.
Ribecai ha vinto,Erel ritirato sul 6-5 del primo set
Ieri CADENASSO oggi RIBECAI
Altri due ITF vinti dagli italiani nel 2025.
Siamo a quota 52
Pigato ha vinto il primo set 6-1
Ribecai doppio impegno:prima Erel poi un 17enne kazako nel 1 t.quali del challenger50 sempre a Monastir 😉
Forza Lisa Pigato! Dai che con questo torneo si entra nelle prime 300 Wta.
Poi, se dovesse vincere la Pedone, pazienza, è comunque un successo italiano. E la Pedone ne ha bisogno dopo un periodo molto difficile. Forza ragazze! E forza Francesca Pace!
Da notare come tutte le italiane in finale oggi nei tornei Itf hanno il cognome che inizia per la P.