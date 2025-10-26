Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Challenger Brest – Finali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Sander Gille
/ Sem Verbeek
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
ATP Brest
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
7
7
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
6
6
Vincitore: Gille / Verbeek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
df
4*-2
5-2*
ace
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
S. Gille / Verbeek
5-6 → 6-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Gille / Verbeek
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
T. Arribage / Olivetti
6-5 → 6-6
S. Gille / Verbeek
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 3-3
S. Gille / Verbeek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
S. Gille / Verbeek
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Gille / Verbeek
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Eliot Spizzirri vs Hugo Gaston (Non prima 15:00)
ATP Brest
Eliot Spizzirri [5]
6
2
1
Hugo Gaston [3]
2
6
6
Vincitore: Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
E. Spizzirri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
E. Spizzirri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
H. Gaston
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Spizzirri
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Challenger Hamburg – Finale – Cemento (al coperto)
12:30 Engel J. 🇩🇪 – Cinà F. 🇮🇹
ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Federico Cina [6]
5
6
Vincitore: Engel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
ace
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
F. Cina
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
6-5 → 6-6
J. Engel
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-4 → 5-4
J. Engel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-1 → 2-2
J. Engel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
F. Cina
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Engel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Engel
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-5 → 6-5
F. Cina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
J. Engel
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-4 → 3-4
J. Engel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Cina
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-1 → 0-2
J. Engel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Challenger Costa do Sauípe – Semifinali e Finale – Terra battuta
15:00 Garin C. 🇨🇱 – Vallejo D. 🇵🇾
ATP Costa do Sauipe
Cristian Garin [6]•
40
4
0
Adolfo Daniel Vallejo
A
6
0
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Daniel Vallejo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
C. Garin
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Daniel Vallejo
3-2 → 3-3
C. Garin
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
2-1 → 2-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
C. Garin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
15:00 Prado Angelo J. C. 🇧🇴 – Burruchaga R. A. 🇦🇷
ATP Costa do Sauipe
Juan Carlos Prado Angelo
2
2
Roman Andres Burruchaga [9]
6
6
Vincitore: Burruchaga
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Andres Burruchaga
2-5 → 2-6
J. Carlos Prado Angelo
2-4 → 2-5
R. Andres Burruchaga
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
J. Carlos Prado Angelo
2-2 → 2-3
R. Andres Burruchaga
2-1 → 2-2
J. Carlos Prado Angelo
1-1 → 2-1
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Carlos Prado Angelo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Andres Burruchaga
2-5 → 2-6
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 2-4
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
R. Andres Burruchaga
2-1 → 2-2
J. Carlos Prado Angelo
1-1 → 2-1
R. Andres Burruchaga
1-0 → 1-1
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Challenger Sioux Falls – Finale – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Johannus Monday
vs Patrick Kypson
Il match deve ancora iniziare
Challenger Suzhou – Finale – Cemento
Center Court – ore 05:00
Yoshihito Nishioka
b. Harold Mayot 64 64
