Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

26/10/2025 09:02 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007

FRA Challenger Brest – Finali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Brest
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
7
7
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
6
6
Vincitore: Gille / Verbeek
Eliot Spizzirri USA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 15:00)

ATP Brest
Eliot Spizzirri [5]
6
2
1
Hugo Gaston [3]
2
6
6
Vincitore: Gaston
GER Challenger Hamburg – Finale – Cemento (al coperto)

12:30 Engel J. 🇩🇪 – Cinà F. 🇮🇹
ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Federico Cina [6]
5
6
Vincitore: Engel
BRA Challenger Costa do Sauípe – Semifinali e Finale – Terra battuta

15:00 Garin C. 🇨🇱 – Vallejo D. 🇵🇾
ATP Costa do Sauipe
Cristian Garin [6]
40
4
0
Adolfo Daniel Vallejo
A
6
0
Vincitore: Vallejo
15:00 Prado Angelo J. C. 🇧🇴 – Burruchaga R. A. 🇦🇷

ATP Costa do Sauipe
Juan Carlos Prado Angelo
2
2
Roman Andres Burruchaga [9]
6
6
Vincitore: Burruchaga
USA Challenger Sioux Falls – Finale – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Johannus Monday GBR vs Patrick Kypson USA
CHN Challenger Suzhou – Finale – Cemento

Center Court – ore 05:00
Yoshihito Nishioka JPN b. Harold Mayot FRA 64 64

