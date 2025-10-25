WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

25/10/2025 10:51 7 commenti
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Belinda Bencic SUI vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Qualifier vs Yafan Wang CHN
Cristina Bucsa ESP vs Qualifier
Moyuka Uchijima JPN vs (8) Emiliana Arango COL

(4) Sofia Kenin USA vs Qualifier
(WC) Eudice Chong HKG vs Suzan Lamens NED
(WC) Hong Yi Cody Wong HKG vs Qualifier
Anastasija Sevastova LAT vs (5) Maya Joint AUS

(6) Anna Kalinskaya RUS vs Kamilla Rakhimova RUS
Veronika Erjavec SLO vs Shuai Zhang CHN
Alexandra Eala PHI vs Katie Boulter GBR
Talia Gibson AUS vs (3) Victoria Mboko CAN

(WC/7) Sorana Cirstea ROU vs Dalma Galfi HUN
Qualifier vs Ajla Tomljanovic AUS
Qualifier vs Eva Lys GER
Xiyu Wang CHN vs (2) Leylah Fernandez CAN

7 commenti

sponghi 25-10-2025 12:58

BENCIC

FERNANDEZ

KENIN
KALINSKAYA

BUCSA
JOINT
MBOKO
CIRSTEA

 7
miky85 25-10-2025 12:45

Kenin

Zhang

Bencic
Fernandez

Bucsa
Joint
Boulter
Tomljanovic

 6
brunodalla 25-10-2025 12:20

FERNANDEZ

JOINT

BUCSA
MBOKO

Y.WANG
KENIN
RAKHIMOVA
CIRSTEA

 5
mattia saracino 25-10-2025 12:04

Nè cocciaretto e Bronzetti grave.

 4
l Occhio di Sauron 25-10-2025 11:34

KENIN

KALINSKAYA

BENCIC
FERNANDEZ

UCHIJIMA
SEVASTOVA
MBOKO
TOMLJANOVIC

 3
brizz 25-10-2025 11:33

mboko

kenin

bencic
fernandez

uchijima
joint
kalinskaya
cirstea

 2
Gaz (Guest) 25-10-2025 11:28

Prevedo una gettonatissima Bencic,ma dopo domani potrebbe crollare come un pezzo di stoffa bagnata, spero non durante la finale.

 1
