WTA 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Belinda Bencic vs Aliaksandra Sasnovich
Qualifier vs Yafan Wang
Cristina Bucsa vs Qualifier
Moyuka Uchijima vs (8) Emiliana Arango
(4) Sofia Kenin vs Qualifier
(WC) Eudice Chong vs Suzan Lamens
(WC) Hong Yi Cody Wong vs Qualifier
Anastasija Sevastova vs (5) Maya Joint
(6) Anna Kalinskaya vs Kamilla Rakhimova
Veronika Erjavec vs Shuai Zhang
Alexandra Eala vs Katie Boulter
Talia Gibson vs (3) Victoria Mboko
(WC/7) Sorana Cirstea vs Dalma Galfi
Qualifier vs Ajla Tomljanovic
Qualifier vs Eva Lys
Xiyu Wang vs (2) Leylah Fernandez
Nè cocciaretto e Bronzetti grave.
Prevedo una gettonatissima Bencic,ma dopo domani potrebbe crollare come un pezzo di stoffa bagnata, spero non durante la finale.