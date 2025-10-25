WTA 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Belinda Bencic vs Aliaksandra Sasnovich

Qualifier vs Yafan Wang

Cristina Bucsa vs Qualifier

Moyuka Uchijima vs (8) Emiliana Arango

(4) Sofia Kenin vs Qualifier

(WC) Eudice Chong vs Suzan Lamens

(WC) Hong Yi Cody Wong vs Qualifier

Anastasija Sevastova vs (5) Maya Joint

(6) Anna Kalinskaya vs Kamilla Rakhimova

Veronika Erjavec vs Shuai Zhang

Alexandra Eala vs Katie Boulter

Talia Gibson vs (3) Victoria Mboko

(WC/7) Sorana Cirstea vs Dalma Galfi

Qualifier vs Ajla Tomljanovic

Qualifier vs Eva Lys

Xiyu Wang vs (2) Leylah Fernandez