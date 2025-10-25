Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 25 Ottobre 2025

25/10/2025 09:29 8 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
Gianluca Cadenasso nella foto

ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[8] Gianluca Cadenasso ITA vs [6] Martin Krumich CZE ore 10:00

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-19T00:00:00Z
Gianluca Cadenasso
6
6
Martin Krumich
2
2
Juan Cruz Martin manzano ITA vs Filippo Moroni ITA ore 10:00

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-19T00:00:00Z
Filippo Moroni
15
5
Juan Cruz Martin Manzano
15
5
TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
[4] Michele Ribecai ITA vs Igor Kudriashov RUS ore 10:30
ITF M15 Monastir - 2025-10-19T00:00:00Z
Igor Kudriashov
30
1
Michele Ribecai
30
1
ITA W35 Santa Margherita di Pula – Quarter-final
Gaia Maduzzi ITA vs [8] Yasmine Kabbaj MAR ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Yasmine Kabbaj
0
4
Gaia Maduzzi
0
4
[3] Giorgia Pedone ITA vs Julie Struplova CZE ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Giorgia Pedone
30
3
Julie Struplova
40
3
Lisa Zaar SWE vs [4] Jennifer Ruggeri ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Lisa Zaar
0
3
0
Jennifer Ruggeri
0
6
0
[5] Martha Matoula GRE vs [2] Lisa Pigato ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Martha MATOULA
1
0
Lisa Pigato
6
6
POR W35 Lagos 30000 – Semi-final
[1] Yeonwoo Ku KOR vs [5] Vittoria Paganetti ITA ore 12:00
USA W35 Norman 30000 – Semi-final
Francesca Pace ITA vs (1) Elina Kalieva USA ore 17:00
8 commenti

Vasco90 25-10-2025 12:17

Cadenasso una certezza ormai! SMDPA sicuro nostra!

 8
Silvio74 (Guest) 25-10-2025 12:07

Pigato e Ruggeri le più costanti di questa ultima fase di stagione.
Se dovessero confermare l’anno prossimo quanto di buono stanno facendo, non è assolutamente utopistico pensare alle quali Slam.

 7
+1: Vasco90
Henry (Guest) 25-10-2025 11:25

Che Asso Cadenasso
e Pigato e Ruggeri giocano meglio di ieri,
non sia mai che vinca anche Ribecai
e insieme a Moroni abbiamo fior di campioni!
😆

 6
+1: brunodalla, Vasco90
mattia saracino 25-10-2025 11:13

Scritto da pollicino
Ottima conferma di Francesca Pace, che è in semi dopo la sua prima vittoria Itf (35) di due settimane fa. E ieri sera impresa nei quarti, dove ha sconfitto un’egiziana rimontando da 3-5 a 7-5 nel terzo set.
Buoni segnali anche dalla giovane Gaia Maduzzi a SMDP.

È vero.

 5
+1: Vasco90
pollicino (Guest) 25-10-2025 10:30

Ottima conferma di Francesca Pace, che è in semi dopo la sua prima vittoria Itf (35) di due settimane fa. E ieri sera impresa nei quarti, dove ha sconfitto un’egiziana rimontando da 3-5 a 7-5 nel terzo set.

Buoni segnali anche dalla giovane Gaia Maduzzi a SMDP.

 4
+1: Vasco90
pollicino (Guest) 25-10-2025 10:28

Scritto da Tom
Pedone può vincere torneo

Non credo proprio

 3
-1: Vasco90
Tom (Guest) 25-10-2025 10:20

Pedone può vincere torneo

 1
+1: Vasco90