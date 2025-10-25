Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 25 Ottobre 2025
25/10/2025 09:29 8 commenti
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[8] Gianluca Cadenasso vs [6] Martin Krumich ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-19T00:00:00Z
Gianluca Cadenasso
6
6
Martin Krumich
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Gianluca Cadenasso
0-1
Martin Krumich
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Juan Cruz Martin manzano vs Filippo Moroni ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-19T00:00:00Z
Filippo Moroni
15
5
Juan Cruz Martin Manzano•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
5-5
Filippo Moroni
A-40
4-5 → 5-5
M15 Monastir 15000 – Semi-final
[4] Michele Ribecai vs Igor Kudriashov ore 10:30
ITF M15 Monastir - 2025-10-19T00:00:00Z
Igor Kudriashov•
30
1
Michele Ribecai
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Igor Kudriashov
15-15
30-15
30-30
1-1
W35 Santa Margherita di Pula – Quarter-final
Gaia Maduzzi vs [8] Yasmine Kabbaj ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Yasmine Kabbaj
0
4
Gaia Maduzzi•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gaia Maduzzi
4-4
Yasmine Kabbaj
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
[3] Giorgia Pedone vs Julie Struplova ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Giorgia Pedone
30
3
Julie Struplova•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julie Struplova
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3
Lisa Zaar vs [4] Jennifer Ruggeri ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Lisa Zaar
0
3
0
Jennifer Ruggeri•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jennifer Ruggeri
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
[5] Martha Matoula vs [2] Lisa Pigato ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-20T00:00:00Z
Martha MATOULA
1
0
Lisa Pigato
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
0-6
Martha MATOULA
40-15
40-30
40-40
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
W35 Lagos 30000 – Semi-final
[1] Yeonwoo Ku vs [5] Vittoria Paganetti ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Norman 30000 – Semi-final
Francesca Pace vs (1) Elina Kalieva ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
8 commenti
Cadenasso una certezza ormai! SMDPA sicuro nostra!
Pigato e Ruggeri le più costanti di questa ultima fase di stagione.
Se dovessero confermare l’anno prossimo quanto di buono stanno facendo, non è assolutamente utopistico pensare alle quali Slam.
Che Asso Cadenasso
e Pigato e Ruggeri giocano meglio di ieri,
non sia mai che vinca anche Ribecai
e insieme a Moroni abbiamo fior di campioni!
😆
È vero.
Ottima conferma di Francesca Pace, che è in semi dopo la sua prima vittoria Itf (35) di due settimane fa. E ieri sera impresa nei quarti, dove ha sconfitto un’egiziana rimontando da 3-5 a 7-5 nel terzo set.
Buoni segnali anche dalla giovane Gaia Maduzzi a SMDP.
Non credo proprio
Pedone può vincere torneo