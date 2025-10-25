Da Vienna: Musetti sogna le ATP Finals dopo la semifinale – “Voglio conquistare il posto in campo, non per fortuna”

Lorenzo Musetti è sempre più vicino al suo grande obiettivo: la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Con l’approdo alle semifinali dell’ATP 500 di Vienna 2025, il tennista toscano ha praticamente messo un piede tra i migliori otto del mondo, risultato che lo consacrerebbe definitivamente nell’élite del tennis mondiale.

Una settimana di pressione e di risposte

La tensione era altissima per Musetti, chiamato a difendere l’ottava posizione nella Race to Turin dagli assalti di diversi inseguitori. Nessuno, però, è riuscito a spingersi più avanti di lui nel torneo austriaco. Dopo la vittoria su Corentin Moutet, Lorenzo si è mostrato raggiante ma concentrato, consapevole che il cammino non è ancora finito.

“Arrivare in semifinale qui a Vienna è una sensazione meravigliosa. Il pubblico mi ha sostenuto tantissimo, non solo stasera ma per tutta la settimana. È stata una battaglia molto dura. A differenza di ieri, oggi lo stadio era pieno fino all’ultimo punto e ho davvero apprezzato l’atmosfera. Corentin è un giocatore difficile da affrontare, molto vario e intelligente. Credo che la chiave sia stata servire bene nei momenti più importanti e poi riuscire a controllare meglio gli scambi di diritto. Era quello che dovevo fare, e ha funzionato.”

Sfida a Zverev: una rivalità che si rinnova

Domani (oggi per chi legge) Musetti tornerà in campo per sfidare Alexander Zverev, un avversario che conosce bene e che ha già battuto nelle ultime tre occasioni. In palio ci sarà un posto in finale, con la prospettiva – tutt’altro che remota – di un derby tutto italiano contro Jannik Sinner.

“Mi aspetto una grande battaglia, come sempre contro Sascha. È un giocatore completo, tutti lo conoscono, e ama queste condizioni indoor. Ha già vinto qui in passato e sono sicuro che vorrà prendersi la rivincita per le nostre ultime sfide. Mi piacciono le sfide così, darò il massimo. La teoria dice che dovrebbe vincere lui, ma io ovviamente voglio arrivare in finale.”

L’orgoglio del tennis italiano

Musetti ha poi riflettuto sul momento storico del tennis azzurro, che vive un periodo d’oro come mai prima d’ora.

“È un’epoca d’oro per il tennis italiano, e noi che siamo in campo oggi siamo fortunati a farne parte. È ormai normale trovarci spesso contro nei tabelloni, e succederà anche a Parigi nel prossimo Masters 1000. È fantastico per i tifosi, anche se per noi non è sempre semplice. Ma è il segno che siamo tanti in giro per il Tour e che il livello è altissimo.”

Su Sinner: “È il giocatore da battere”

Naturalmente, non poteva mancare un riferimento a Jannik Sinner, attuale punto di riferimento del tennis italiano e tra i favoriti anche a Vienna.

“È a un livello straordinario in questo momento. Indoor gioca in condizioni perfette per il suo tennis, vince tantissimo in questa parte della stagione ed è davvero impressionante. Se dovessimo incontrarci domenica, spero di poterlo mettere un po’ in difficoltà.”

L’occhio alla Race, ma con orgoglio sportivo

Musetti non nasconde di seguire con attenzione la classifica Race, anche alla luce dei recenti ritiri di Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud, diretti rivali nella corsa a Torino.

“È difficile non pensarci, soprattutto dopo aver visto i ritiri di Felix e Casper. È la fase più dura della stagione per tutti, e credo che le loro siano state decisioni preventive in vista di Parigi. Certo, se la qualificazione arrivasse così, mi dispiacerebbe un po’. Non voglio conquistare un posto alle Finals per fortuna, ma sul campo, vincendo il più possibile.”