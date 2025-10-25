WTA 250 Hong Kong, Jiujiang e Chennai: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Nao Hibino nella foto - Foto getty images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 1° Turno Qualificazioni, cemento
Centre Court – ore 04:00
(1) Maddison Inglis
vs Marina Melnikova
WTA Hong Kong
Maddison Inglis [1]
0
6
6
0
Marina Melnikova
0
2
4
0
Vincitore: Inglis
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marina Melnikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Marina Melnikova
4-3 → 4-4
Marina Melnikova
3-2 → 3-3
Marina Melnikova
2-1 → 2-2
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Marina Melnikova
1-0 → 1-1
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Melnikova
5-2 → 6-2
Maddison Inglis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Marina Melnikova
3-2 → 4-2
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Marina Melnikova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Marina Melnikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Man Ying Ng vs (9) Jia-Jing Lu
WTA Hong Kong
Man Ying Ng
6
2
4
Jia-Jing Lu [9]
2
6
6
Vincitore: Lu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Man Ying Ng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Man Ying Ng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Man Ying Ng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Man Ying Ng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Man Ying Ng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Man Ying Ng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Man Ying Ng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Man Ying Ng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Man Ying Ng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
(5) Haruka Kaji vs Kallista Liu
WTA Hong Kong
Haruka Kaji [5]
0
7
6
0
Kallista Liu•
0
6
4
0
Vincitore: Kaji
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kallista Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Haruka Kaji
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Kallista Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Haruka Kaji
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Haruka Kaji
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Kallista Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Haruka Kaji
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Kallista Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Haruka Kaji
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Kallista Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(2) Kyoka Okamura vs Meiqi Guo
WTA Hong Kong
Kyoka Okamura [2]
6
2
6
Meiqi Guo
1
6
4
Vincitore: Okamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Meiqi Guo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 04:00
(3) Himeno Sakatsume vs Anastasia Kulikova
WTA Hong Kong
Himeno Sakatsume [3]•
0
6
6
0
Anastasia Kulikova
0
2
3
0
Vincitore: Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Himeno Sakatsume
4-2 → 5-2
Anastasia Kulikova
3-2 → 4-2
Himeno Sakatsume
2-2 → 3-2
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Anastasia Kulikova
1-0 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Himeno Sakatsume
3-1 → 4-1
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Himeno Sakatsume
1-1 → 2-1
Anastasia Kulikova
1-0 → 1-1
Himeno Sakatsume
0-0 → 1-0
(6) Xiaodi You vs Ying Zhang
Il match deve ancora iniziare
Momoko Kobori vs (12) Ikumi Yamazaki
WTA Hong Kong
Momoko Kobori
0
6
6
0
Ikumi Yamazaki [12]
0
2
3
0
Vincitore: Kobori
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ikumi Yamazaki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Momoko Kobori
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Ikumi Yamazaki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Momoko Kobori
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ikumi Yamazaki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ikumi Yamazaki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Momoko Kobori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ikumi Yamazaki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Ye-Xin Ma vs Yuyao Li
WTA Hong Kong
Ye-Xin Ma [4]
0
7
7
0
Yuyao Li
0
5
6
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 2 – ore 04:00
Anna Yang
vs (10) Miho Kuramochi
WTA Hong Kong
Anna Yang
0
3
0
0
Miho Kuramochi [10]
0
6
6
0
Vincitore: Kuramochi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Anna Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Miho Kuramochi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Anna Yang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Miho Kuramochi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miho Kuramochi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Anna Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Miho Kuramochi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Kristiana Sidorova vs (7) Zarina Diyas
WTA Hong Kong
Kristiana Sidorova
3
6
6
Zarina Diyas [7]
6
3
4
Vincitore: Sidorova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Zarina Diyas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Kristiana Sidorova
2-3 → 3-3
Kristiana Sidorova
1-2 → 1-3
Kristiana Sidorova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Zarina Diyas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristiana Sidorova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Zarina Diyas
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Kristiana Sidorova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Zarina Diyas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Kristiana Sidorova
3-1 → 4-1
Zarina Diyas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Kristiana Sidorova
2-0 → 3-0
Kristiana Sidorova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Zarina Diyas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Kristiana Sidorova
1-4 → 2-4
Zarina Diyas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Kristiana Sidorova
0-1 → 1-1
Viktoria Morvayova vs (11) Emily Appleton
WTA Hong Kong
Viktoria Morvayova
4
6
7
Emily Appleton [11]
6
4
5
Vincitore: Morvayova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Emily Appleton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Viktoria Morvayova
4-5 → 5-5
Emily Appleton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Emily Appleton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Morvayova
5-4 → 6-4
Emily Appleton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Viktoria Morvayova
4-3 → 4-4
Viktoria Morvayova
3-2 → 4-2
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Emily Appleton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Viktoria Morvayova
2-1 → 3-1
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Emily Appleton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Nadiya Kolb vs Amy Zhu
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 1° Turno Qualificazioni, cemento
Centre Court – ore 05:00
(1) Xinyu Gao
vs Yidi Yang
WTA Jiujiang
Xinyu Gao [1]
0
6
6
0
Yidi Yang•
0
1
3
0
Vincitore: Gao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Yidi Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Yufei Ren vs (6) Han Shi
WTA Jiujiang
Yufei Ren
0
0
0
0
Han Shi [6]
0
6
6
0
Vincitore: Shi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yufei Ren
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Han Shi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Yufei Ren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Han Shi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Elena Pridankina vs Zongyu Li Non prima 08:00
WTA Jiujiang
Elena Pridankina [3]
6
4
7
Zongyu Li
0
6
5
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Elena Pridankina
5-5 → 6-5
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Zongyu Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Elena Pridankina
2-2 → 3-2
Elena Pridankina
1-1 → 2-1
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Elena Pridankina
3-5 → 4-5
Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Elena Pridankina
1-5 → 2-5
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Zongyu Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
4-0 → 5-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Zongyu Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 05:00
Yuhan Wang
vs (8) Aliona Falei
WTA Jiujiang
Yuhan Wang
6
2
6
Aliona Falei [8]
4
6
7
Vincitore: Falei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Aliona Falei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Yuhan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Yuhan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Aliona Falei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Yuhan Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Yuhan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yuhan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Falei
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Aliona Falei
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Yuhan Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Yuhan Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Yuhan Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yuhan Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yuhan Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) Carol Young Suh Lee vs Jiaqi Wang
WTA Jiujiang
Carol Young Suh Lee [4]•
0
6
6
0
Jiaqi Wang
0
3
2
0
Vincitore: Lee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jiaqi Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Carol Young Suh Lee
1-0 → 2-0
Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Jiaqi Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Carol Young Suh Lee
1-1 → 2-1
Jiaqi Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Rina Saigo vs (7) Xinxin Yao Non prima 08:00
WTA Jiujiang
Rina Saigo
0
6
6
0
Xinxin Yao [7]•
0
2
4
0
Vincitore: Saigo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Rina Saigo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Rina Saigo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rina Saigo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Court 2 – ore 05:00
(2) Hanyu Guo vs Ekaterina Ovcharenko
WTA Jiujiang
Hanyu Guo [2]•
0
7
6
0
Ekaterina Ovcharenko
0
6
3
0
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Ovcharenko
4-3 → 5-3
Ekaterina Ovcharenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Ekaterina Ovcharenko
3-0 → 3-1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Hanyu Guo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Ekaterina Ovcharenko
5-5 → 5-6
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Ekaterina Ovcharenko
3-5 → 4-5
Hanyu Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Ekaterina Ovcharenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Darya Astakhova vs (5) Chloe Paquet Non prima 07:00
WTA Jiujiang
Darya Astakhova•
0
4
4
0
Chloe Paquet [5]
0
6
6
0
Vincitore: Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darya Astakhova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Darya Astakhova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darya Astakhova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Darya Astakhova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Darya Astakhova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Darya Astakhova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno Qualificazioni, cemento
Center Court – ore 12:30
Ankita Raina
vs (5) Mei Yamaguchi
WTA Chennai
Ankita Raina•
40
1
0
Mei Yamaguchi [5]
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Ankita Raina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Ankita Raina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
(2) Mai Hontama vs Vaishnavi Adkar
Il match deve ancora iniziare
Riya Bhatia vs (6) Caroline Werner
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
(4) Arianne Hartono
vs Sofya Lansere
WTA Chennai
Arianne Hartono [4]
40
4
Sofya Lansere•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Sofya Lansere
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
(3) Arina Rodionova vs Diya Ramesh Ramesh
Il match deve ancora iniziare
(1) Nao Hibino vs Thasaporn Naklo
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:30
Ekaterina Yashina
vs (7) Priska Nugroho
WTA Chennai
Ekaterina Yashina
0
3
Priska Nugroho [7]•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Yashina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Ekaterina Yashina
2-3 → 2-4
Ekaterina Yashina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ekaterina Yashina
0-1 → 1-1
Astrid Lew Yan Foon vs (8) Dalila Jakupovic Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
