WTA 250 Hong Kong, Jiujiang e Chennai: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Nao Hibino nella foto - Foto getty images
Nao Hibino nella foto - Foto getty images

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 1° Turno Qualificazioni, cemento

Centre Court – ore 04:00
(1) Maddison Inglis AUS vs Marina Melnikova RUS
WTA Hong Kong
Maddison Inglis [1]
0
6
6
0
Marina Melnikova
0
2
4
0
Vincitore: Inglis


Man Ying Ng HKG vs (9) Jia-Jing Lu CHN

WTA Hong Kong
Man Ying Ng
6
2
4
Jia-Jing Lu [9]
2
6
6
Vincitore: Lu


(5) Haruka Kaji JPN vs Kallista Liu HKG

WTA Hong Kong
Haruka Kaji [5]
0
7
6
0
Kallista Liu
0
6
4
0
Vincitore: Kaji


(2) Kyoka Okamura JPN vs Meiqi Guo CHN

WTA Hong Kong
Kyoka Okamura [2]
6
2
6
Meiqi Guo
1
6
4
Vincitore: Okamura




Court 1 – ore 04:00
(3) Himeno Sakatsume JPN vs Anastasia Kulikova FIN

WTA Hong Kong
Himeno Sakatsume [3]
0
6
6
0
Anastasia Kulikova
0
2
3
0
Vincitore: Sakatsume


(6) Xiaodi You CHN vs Ying Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Momoko Kobori JPN vs (12) Ikumi Yamazaki JPN

WTA Hong Kong
Momoko Kobori
0
6
6
0
Ikumi Yamazaki [12]
0
2
3
0
Vincitore: Kobori


(4) Ye-Xin Ma CHN vs Yuyao Li CHN

WTA Hong Kong
Ye-Xin Ma [4]
0
7
7
0
Yuyao Li
0
5
6
0
Vincitore: Ma




Court 2 – ore 04:00
Anna Yang CHN vs (10) Miho Kuramochi JPN
WTA Hong Kong
Anna Yang
0
3
0
0
Miho Kuramochi [10]
0
6
6
0
Vincitore: Kuramochi


Kristiana Sidorova RUS vs (7) Zarina Diyas KAZ

WTA Hong Kong
Kristiana Sidorova
3
6
6
Zarina Diyas [7]
6
3
4
Vincitore: Sidorova


Viktoria Morvayova SVK vs (11) Emily Appleton GBR

WTA Hong Kong
Viktoria Morvayova
4
6
7
Emily Appleton [11]
6
4
5
Vincitore: Morvayova


Nadiya Kolb UKR vs Amy Zhu USA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 1° Turno Qualificazioni, cemento

Centre Court – ore 05:00
(1) Xinyu Gao CHN vs Yidi Yang CHN
WTA Jiujiang
Xinyu Gao [1]
0
6
6
0
Yidi Yang
0
1
3
0
Vincitore: Gao


Yufei Ren CHN vs (6) Han Shi CHN

WTA Jiujiang
Yufei Ren
0
0
0
0
Han Shi [6]
0
6
6
0
Vincitore: Shi


(3) Elena Pridankina RUS vs Zongyu Li CHN Non prima 08:00

WTA Jiujiang
Elena Pridankina [3]
6
4
7
Zongyu Li
0
6
5
Vincitore: Pridankina




Court 1 – ore 05:00
Yuhan Wang CHN vs (8) Aliona Falei BLR
WTA Jiujiang
Yuhan Wang
6
2
6
Aliona Falei [8]
4
6
7
Vincitore: Falei


(4) Carol Young Suh Lee USA vs Jiaqi Wang CHN

WTA Jiujiang
Carol Young Suh Lee [4]
0
6
6
0
Jiaqi Wang
0
3
2
0
Vincitore: Lee


Rina Saigo JPN vs (7) Xinxin Yao CHN Non prima 08:00

WTA Jiujiang
Rina Saigo
0
6
6
0
Xinxin Yao [7]
0
2
4
0
Vincitore: Saigo




Court 2 – ore 05:00
(2) Hanyu Guo CHN vs Ekaterina Ovcharenko RUS

WTA Jiujiang
Hanyu Guo [2]
0
7
6
0
Ekaterina Ovcharenko
0
6
3
0
Vincitore: Guo


Darya Astakhova RUS vs (5) Chloe Paquet FRA Non prima 07:00

WTA Jiujiang
Darya Astakhova
0
4
4
0
Chloe Paquet [5]
0
6
6
0
Vincitore: Paquet






🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno Qualificazioni, cemento

Center Court – ore 12:30
Ankita Raina IND vs (5) Mei Yamaguchi JPN
WTA Chennai
Ankita Raina
40
1
0
Mei Yamaguchi [5]
40
6
0
Mostra dettagli

(2) Mai Hontama JPN vs Vaishnavi Adkar IND

Il match deve ancora iniziare

Riya Bhatia IND vs (6) Caroline Werner GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
(4) Arianne Hartono NED vs Sofya Lansere RUS
WTA Chennai
Arianne Hartono [4]
40
4
Sofya Lansere
15
3
Mostra dettagli

(3) Arina Rodionova AUS vs Diya Ramesh Ramesh IND

Il match deve ancora iniziare

(1) Nao Hibino JPN vs Thasaporn Naklo THA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:30
Ekaterina Yashina RUS vs (7) Priska Nugroho INA
WTA Chennai
Ekaterina Yashina
0
3
Priska Nugroho [7]
15
5
Mostra dettagli

Astrid Lew Yan Foon FRA vs (8) Dalila Jakupovic SLO Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

