WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

25/10/2025 08:56 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
ITA WTA 125 Rovereto – Semifinali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA
Il match deve ancora iniziare

Susan Bandecchi SUI vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Sofia Costoulas BEL vs (3) Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – Semifinali – Terra battuta

Center Court – ore 19:00
Carole Monnet FRA vs (7) Sinja Kraus AUT
Il match deve ancora iniziare

(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs (5) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

(1) Ingrid Martins BRA / (1) Laura Pigossi BRA vs (4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – Semifinali – Terra battuta

Estadio – ore 00:00
Marian Gomez Pezuela Cano MEX / Varvara Lepchenko USA vs (2) Haley Giavara USA / (2) Alexandra Osborne AUS
Il match deve ancora iniziare

(3) Hanne Vandewinkel BEL vs Katrina Scott USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Bejlek CZE vs Martina Colmegna ITA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Fabio (Guest) 25-10-2025 09:32

Colmegna continua a prendere a pallate le sue avversarie ….Strano che una discreta doppista a 28 anni improvvisamente si trasformi in un’ottima singolarista almeno a livello ITF e WTA 125….Qualcuno ha notizie fresche che spiegano questa metamorfosi ?

 1
