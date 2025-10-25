WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
WTA 125 Rovereto – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
Susan Bandecchi vs (2) Oksana Selekhmeteva Non prima 18:00
(6) Sofia Costoulas vs (3) Lucrezia Stefanini
WTA 125 Florianópolis – Semifinali – Terra battuta
Center Court – ore 19:00
Carole Monnet vs (7) Sinja Kraus
(8) Oleksandra Oliynykova vs (5) Julia Grabher
(1) Ingrid Martins / (1) Laura Pigossi vs (4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze
WTA 125 Querétaro – Semifinali – Terra battuta
Estadio – ore 00:00
Marian Gomez Pezuela Cano / Varvara Lepchenko vs (2) Haley Giavara / (2) Alexandra Osborne
(3) Hanne Vandewinkel vs Katrina Scott Non prima 01:00
(1) Sara Bejlek vs Martina Colmegna
Colmegna continua a prendere a pallate le sue avversarie ….Strano che una discreta doppista a 28 anni improvvisamente si trasformi in un’ottima singolarista almeno a livello ITF e WTA 125….Qualcuno ha notizie fresche che spiegano questa metamorfosi ?