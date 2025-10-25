Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Challenger Brest – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Sander Gille
/ Sem Verbeek
vs Nicolas Barrientos
/ Matej Vocel
ATP Brest
Sander Gille / Sem Verbeek [1]•
15
6
3
Nicolas Barrientos / Matej Vocel [4]
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Barrientos / Vocel
3-3 → 3-4
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
N. Barrientos / Vocel
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
1-2 → 2-2
N. Barrientos / Vocel
1-1 → 1-2
S. Gille / Verbeek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Barrientos / Vocel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gille / Verbeek
5-4 → 6-4
N. Barrientos / Vocel
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 5-4
S. Gille / Verbeek
4-3 → 5-3
N. Barrientos / Vocel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
3-3 → 4-3
S. Gille / Verbeek
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
N. Barrientos / Vocel
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
N. Barrientos / Vocel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. Gille / Verbeek
0-1 → 1-1
N. Barrientos / Vocel
0-0 → 0-1
Sander Gille / Sem Verbeek vs Nicolas Barrientos / Matej Vocel (Non prima 13:45)
Il match deve ancora iniziare
Eliot Spizzirri vs Francesco Passaro (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Challenger Hamburg – Semifinali – Cemento (al coperto)
🕐 13:30 – Moro Canas 🇪🇸 vs Engel 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
🕒 15:00 – Loffhagen 🇬🇧 vs Cinà 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
Challenger Costa do Sauípe – 2° Turno – Quarti di Finale – Terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 17:00
Juan Manuel Cerundolo
vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
ATP Costa do Sauipe
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez [3]
0
0
Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
0
0
Roman Andres Burruchaga vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 1 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Agustin Tirante vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Collarini / Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 2 – ore 17:00
Thiago Agustin Tirante vs Facundo Diaz Acosta
ATP Costa do Sauipe
Thiago Agustin Tirante [4]
7
6
Facundo Diaz Acosta
6
4
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
T. Agustin Tirante
3-3 → 4-3
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Diaz Acosta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Agustin Tirante
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
F. Diaz Acosta
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
T. Agustin Tirante
4-5 → 5-5
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
1-2 → 2-2
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Emilio Nava vs Gonzalo Bueno (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Matheus Pucinelli De Almeida / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri / Carlos Taberner vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 17:00
Roman Andres Burruchaga vs Santiago Rodriguez Taverna
ATP Costa do Sauipe
Roman Andres Burruchaga [9]
7
6
6
Santiago Rodriguez Taverna
5
7
2
Vincitore: Burruchaga
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Andres Burruchaga
5-2 → 6-2
S. Rodriguez Taverna
5-1 → 5-2
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
S. Rodriguez Taverna
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
R. Andres Burruchaga
2-1 → 3-1
S. Rodriguez Taverna
2-0 → 2-1
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
S. Rodriguez Taverna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
S. Rodriguez Taverna
6-5 → 6-6
R. Andres Burruchaga
5-5 → 6-5
S. Rodriguez Taverna
5-4 → 5-5
R. Andres Burruchaga
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Rodriguez Taverna
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Andres Burruchaga
3-3 → 4-3
S. Rodriguez Taverna
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
S. Rodriguez Taverna
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Andres Burruchaga
1-1 → 2-1
S. Rodriguez Taverna
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
R. Andres Burruchaga
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rodriguez Taverna
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
R. Andres Burruchaga
5-5 → 6-5
S. Rodriguez Taverna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Rodriguez Taverna
4-3 → 4-4
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
S. Rodriguez Taverna
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Andres Burruchaga
2-2 → 3-2
S. Rodriguez Taverna
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
S. Rodriguez Taverna
1-0 → 1-1
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Andrea Collarini vs Cristian Garin
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto / Marcelo Zormann vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Luis “Guto” Miguel / Eduardo Ribeiro vs Gustavo Heide / Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena / Roman Andres Burruchaga vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Challenger Sioux Falls – Semifinali – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Rinky Hijikata
/ Mac Kiger
vs Juan Jose Bianchi
/ Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Challenger Suzhou – Semifinali – Cemento
Center Court – ore 05:00
Yoshihito Nishioka
vs Duje Ajdukovic
ATP Suzhou
Yoshihito Nishioka [1]
7
6
Duje Ajdukovic
5
4
Vincitore: Nishioka
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
D. Ajdukovic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Nishioka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
Y. Nishioka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
Y. Nishioka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
D. Ajdukovic
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Harold Mayot vs Yu Hsiou Hsu
ATP Suzhou
Harold Mayot [5]
6
6
Yu Hsiou Hsu
4
2
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
H. Mayot
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Y. Hsiou Hsu
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
H. Mayot
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Mayot
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Blake Bayldon / Ray Ho vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
ATP Suzhou
Blake Bayldon / Ray Ho [1]
6
6
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
3
Vincitore: Bayldon / Ho
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-2 → 5-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
B. Bayldon / Ho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-4 → 6-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Ho
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-2 → 3-3
B. Bayldon / Ho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-1 → 2-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
B. Bayldon / Ho
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
