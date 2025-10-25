Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

25/10/2025 08:44 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
FRA Challenger Brest – Semifinali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Nicolas Barrientos COL / Matej Vocel CZE
ATP Brest
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
15
6
3
Nicolas Barrientos / Matej Vocel [4]
15
4
4
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Nicolas Barrientos COL / Matej Vocel CZE (Non prima 13:45)

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Francesco Passaro ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – Semifinali – Cemento (al coperto)

🕐 13:30 – Moro Canas 🇪🇸 vs Engel 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare

🕒 15:00 – Loffhagen 🇬🇧 vs Cinà 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare





BRA Challenger Costa do Sauípe – 2° Turno – Quarti di Finale – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 17:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Gustavo Heide BRA
Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG

ATP Costa do Sauipe
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez [3]
0
0
Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
0
0
Roman Andres Burruchaga ARG vs Juan Manuel Cerundolo ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs it

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Pedro Boscardin Dias BRA vs Zdenek Kolar CZE / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Juan Manuel Cerundolo ARG vs Andrea Collarini ARG / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 17:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG

ATP Costa do Sauipe
Thiago Agustin Tirante [4]
7
6
Facundo Diaz Acosta
6
4
Vincitore: Tirante
Emilio Nava USA vs Gonzalo Bueno PER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG / Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 17:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

ATP Costa do Sauipe
Roman Andres Burruchaga [9]
7
6
6
Santiago Rodriguez Taverna
5
7
2
Vincitore: Burruchaga
Andrea Collarini ARG vs Cristian Garin CHI

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Marcelo Zormann BRA vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Gustavo Heide BRA / Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Roman Andres Burruchaga ARG vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – Semifinali – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Rinky Hijikata AUS / Mac Kiger USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Andrew Fenty USA
Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – Semifinali – Cemento

Center Court – ore 05:00
Yoshihito Nishioka JPN vs Duje Ajdukovic CRO
ATP Suzhou
Yoshihito Nishioka [1]
7
6
Duje Ajdukovic
5
4
Vincitore: Nishioka
Harold Mayot FRA vs Yu Hsiou Hsu TPE

ATP Suzhou
Harold Mayot [5]
6
6
Yu Hsiou Hsu
4
2
Vincitore: Mayot
Blake Bayldon AUS / Ray Ho TPE vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

ATP Suzhou
Blake Bayldon / Ray Ho [1]
6
6
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
3
Vincitore: Bayldon / Ho
