Da Vienna: Sinner supera Bublik e vola in semifinale – “Partita dura, ma sono felice di come ho reagito” (Video)

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale all’ATP 500 di Vienna, centrando la semifinale dopo aver battuto Alexander Bublik in due set. Una vittoria solida e matura contro un avversario sempre imprevedibile, che conferma lo straordinario stato di forma dell’altoatesino in questa parte finale di stagione.

Dopo il match, Sinner ha commentato la sua prestazione, sottolineando la difficoltà dell’incontro e la soddisfazione per il livello espresso, soprattutto al servizio.

“È sempre una sfida complicata affrontare Sasha. Giocare un quarto di finale in un ATP 500 contro di lui non è mai facile. Sono davvero felice. Ho cercato di rispondere al maggior numero possibile di servizi, anche se oggi stava servendo molto bene. Ho avuto alcune occasioni nel primo set, non le ho sfruttate, ma ho provato a restare concentrato mentalmente, ed è questo che mi rende più contento. È un giocatore molto pericoloso, quindi ho cercato di essere il più solido possibile.”

Il match ha messo in evidenza uno degli aspetti più migliorati del gioco di Sinner: il servizio. Contro Bublik, infatti, ha perso appena cinque punti nei propri turni di battuta, un dato impressionante che testimonia il lavoro svolto negli ultimi mesi su questo fondamentale.

“Tutto viene dall’allenamento, ovviamente,” ha spiegato Jannik. “Cerco anche di essere più coraggioso nei momenti giusti, di capire quando usare meno potenza ma più variazione. Oggi ho servito davvero bene, e anche se è un colpo con cui non mi sento ancora completamente a mio agio, ogni giorno mi sento un po’ più sicuro. Oggi la percentuale è stata ottima, e sono davvero felice. Continuiamo a lavorare e a spingere, perché il prossimo match sarà ancora più difficile.”

Il riferimento è alla semifinale, dove Sinner affronterà Alex de Minaur, uno dei giocatori più in forma del momento, con cui ha già dato vita a una battaglia tiratissima a Pechino poche settimane fa.

“Alex sta giocando un tennis fantastico,” ha aggiunto Sinner. “Sarà una partita molto dura e fisica. Vediamo cosa succederà, ma sono pronto a dare tutto.”

Con questa vittoria, Jannik conferma il suo straordinario rendimento indoor e continua a rappresentare il simbolo di un tennis italiano maturo, competitivo e vincente. Vienna lo abbraccia ancora una volta, e l’Italia sogna un nuovo titolo per il suo campione più luminoso.





