Masters 1000 Parigi: Il Tabellone Principale. Sarà sfida a due tra Sinner e Alcaraz?
Masters 1000 Parigi – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Qualifier / Special Exempt vs (WC) Arthur Rinderknech
(WC) Valentin Vacherot vs (14) Jiri Lehecka
(9) Felix Auger-Aliassime vs Qualifier / Special Exempt
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Bye vs (8) Casper Ruud
(4) Taylor Fritz vs Bye
Qualifier / Special Exempt vs (WC) Terence Atmane
Corentin Moutet vs Qualifier / Special Exempt
Alexei Popyrin vs (13) Alexander Bublik
(10) Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
Bye vs (6) Alex de Minaur
Masters 1000 Parigi – Tabellone Principale – parte bassa
(7) Lorenzo Musetti vs Bye
Lorenzo Sonego vs Qualifier / Special Exempt
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov
Jaume Munar vs (11) Daniil Medvedev
(15) Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert
Luciano Darderi vs (WC) Arthur Cazaux
Qualifier / Special Exempt vs Camilo Ugo Carabelli
Bye vs (3) Alexander Zverev
(5) Ben Shelton vs Bye
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Learner Tien vs Nuno Borges
Qualifier / Special Exempt vs (12) Andrey Rublev
(16) Jakub Mensik vs Francisco Cerundolo
Qualifier / Special Exempt vs Miomir Kecmanovic
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Bye vs (2) Jannik Sinner
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
Sorteggio equo stavolta, parte alta e bassa abbastanza equilibrate
Sinner
Alcaraz
De minaur
Zverev
Ruud
Fritz
Musetti
Cobolli
Rinderknech
Auger
Moutet
Fonseca
Mpetshi
Humbert
Tien
Q
E ci mancherebbe…..
Finalmente un sorteggio buono per Sinner e qualche insidia in più per Alcaraz
Tutti gli italiani dalla parte di Sinner..
Attenzione ai cugini francesi (2 coppie di gemelli) Bye che potrebbero anche arrivare in finale! 😀 😀
Un weekend spesato a Parigi e poi uscirà subito!
Bellissimo!! Si incontrano subito gli “amiconi” Fonseca e Shapo
C’è Dimitrov
Oltre a virus vari, crampi, vesciche etc.
L’avversario più temibile per Sinner? Direi proprio il pubblico Parigino.
Attendo con ansia la semifinale Alcaraz vs Bublik
Sinner
Alcaraz
Bublik
Zverev
Ruud
De Minaur
Medvedev
Cobolli
Rinderknech
Auger
Atmane
Fonseca
Musetti
Humbert
Tien
Mensik
Unica cosa certa, anche se non sappiamo chi si qualificherà’, e’ il fatto che anche in questo 1000 non avremo una finale tutta italiana.
Naturalmente se L’ Arnaldo Napoleonico dovesse qualificarsi ed essere posizionato nella parte alta del tabellone allora tutto potrebbe succedere.
sinner
bublik
alcaraz
musetti
ruud
de minaur
zverev
cobolli
vacherot
nakashima
fritz
shapovalov
medvedev
humbert
rublev
mensik
Mentre dalla parte di Alcaraz, unico rischio, penso possa essere agli ottavi contro uno dei 2 cugini, Lehecka permettendo.
Dalla parte di Sinner, fino alla semifinale, nessun avversario degno di nota, o meglio Shelton fuori fase da post infortunio, Mensik fuori fase e ritiratosi X infortunio a Basilea, Rublev fuori fase completamente,
Non ci credo..Shapovalov -Fonseca..
Ma anche il secondo turno ipotetico Vacherot -Rinderknech non sarebbe male
Abbastanza equi, quello di Sinner sulla carta ha qualche giocatore di livello in più ma non credo sarà un problema.