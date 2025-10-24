Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: Il Tabellone Principale. Sarà sfida a due tra Sinner e Alcaraz?

24/10/2025 19:23 19 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

FRA Masters 1000 Parigi – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Cameron Norrie GBR vs Sebastian Baez ARG
Qualifier / Special Exempt it vs (WC) Arthur Rinderknech FRA
(WC) Valentin Vacherot MON vs (14) Jiri Lehecka CZE

(9) Felix Auger-Aliassime CAN vs Qualifier / Special Exempt it
Alexandre Muller FRA vs Brandon Nakashima USA
Daniel Altmaier GER vs Marcos Giron USA
Bye vs (8) Casper Ruud NOR

(4) Taylor Fritz USA vs Bye
Qualifier / Special Exempt it vs (WC) Terence Atmane FRA
Corentin Moutet FRA vs Qualifier / Special Exempt it
Alexei Popyrin AUS vs (13) Alexander Bublik KAZ

(10) Karen Khachanov RUS vs Benjamin Bonzi FRA
Denis Shapovalov CAN vs Joao Fonseca BRA
Tallon Griekspoor NED vs Gabriel Diallo CAN
Bye vs (6) Alex de Minaur AUS

FRA Masters 1000 Parigi – Tabellone Principale – parte bassa
(7) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier / Special Exempt it
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Jaume Munar ESP vs (11) Daniil Medvedev RUS

(15) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Ugo Humbert FRA
Luciano Darderi ITA vs (WC) Arthur Cazaux FRA
Qualifier / Special Exempt it vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Bye vs (3) Alexander Zverev GER

(5) Ben Shelton USA vs Bye
Flavio Cobolli ITA vs Tomas Machac CZE
Learner Tien USA vs Nuno Borges POR
Qualifier / Special Exempt it vs (12) Andrey Rublev RUS

(16) Jakub Mensik CZE vs Francisco Cerundolo ARG
Qualifier / Special Exempt it vs Miomir Kecmanovic SRB
Alex Michelsen USA vs Zizou Bergs BEL
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

19 commenti. Lasciane uno!

Silvy__89 (Guest) 24-10-2025 21:20

Sorteggio equo stavolta, parte alta e bassa abbastanza equilibrate

 19
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: andrewthefirst
miky85 24-10-2025 21:16

Sinner

Alcaraz

De minaur
Zverev

Ruud
Fritz
Musetti
Cobolli

Rinderknech
Auger
Moutet
Fonseca
Mpetshi
Humbert
Tien
Q

 18
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-10-2025 20:38

Scritto da Docgigiu
Tutti gli italiani dalla parte di Sinner..

E ci mancherebbe…..

 17
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: andrewthefirst
Nicola (Guest) 24-10-2025 20:32

Finalmente un sorteggio buono per Sinner e qualche insidia in più per Alcaraz

 16
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst
Docgigiu (Guest) 24-10-2025 20:22

Tutti gli italiani dalla parte di Sinner..

 15
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 24-10-2025 20:22

Scritto da Pat
L'avversario più temibile per Sinner? Direi proprio il pubblico Parigino.

Attenzione ai cugini francesi (2 coppie di gemelli) Bye che potrebbero anche arrivare in finale! 😀 😀

 14
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 24-10-2025 20:20

Scritto da Laura
C'è Dimitrov

Un weekend spesato a Parigi e poi uscirà subito!

 13
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 24-10-2025 20:04

Bellissimo!! Si incontrano subito gli "amiconi" Fonseca e Shapo

 12
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 24-10-2025 19:55

C'è Dimitrov

11
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 24-10-2025 19:51

Scritto da Pat
L'avversario più temibile per Sinner? Direi proprio il pubblico Parigino.

Oltre a virus vari, crampi, vesciche etc.

 10
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pat (Guest) 24-10-2025 19:48

L'avversario più temibile per Sinner? Direi proprio il pubblico Parigino.

 9
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Aquila., omerjno
sin&son (Guest) 24-10-2025 19:44

Attendo con ansia la semifinale Alcaraz vs Bublik

 8
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu
Lore_LjubO 24-10-2025 19:43

Sinner

Alcaraz

Bublik
Zverev

Ruud
De Minaur
Medvedev
Cobolli

Rinderknech
Auger
Atmane
Fonseca
Musetti
Humbert
Tien
Mensik

 7
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 24-10-2025 19:40

Unica cosa certa, anche se non sappiamo chi si qualificherà', e' il fatto che anche in questo 1000 non avremo una finale tutta italiana.
Naturalmente se L' Arnaldo Napoleonico dovesse qualificarsi ed essere posizionato nella parte alta del tabellone allora tutto potrebbe succedere.

 6
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst
brizz 24-10-2025 19:37

sinner

bublik

alcaraz
musetti

ruud
de minaur
zverev
cobolli

vacherot
nakashima
fritz
shapovalov
medvedev
humbert
rublev
mensik

 5
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 24-10-2025 19:37

Scritto da MAURO
Dalla parte di Sinner, fino alla semifinale, nessun avversario degno di nota, o meglio Shelton fuori fase da post infortunio, Mensik fuori fase e ritiratosi X infortunio a Basilea, Rublev fuori fase completamente,

Mentre dalla parte di Alcaraz, unico rischio, penso possa essere agli ottavi contro uno dei 2 cugini, Lehecka permettendo.

4
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 24-10-2025 19:34

Dalla parte di Sinner, fino alla semifinale, nessun avversario degno di nota, o meglio Shelton fuori fase da post infortunio, Mensik fuori fase e ritiratosi X infortunio a Basilea, Rublev fuori fase completamente,

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 24-10-2025 19:30

Non ci credo..Shapovalov -Fonseca..
Ma anche il secondo turno ipotetico Vacherot -Rinderknech non sarebbe male

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intenditore (Guest) 24-10-2025 19:30

Abbastanza equi, quello di Sinner sulla carta ha qualche giocatore di livello in più ma non credo sarà un problema.

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!