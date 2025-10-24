Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Hong Kong e Jiujiang: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Maddison Inglis nella foto - Foto getty
HKG WTA 250 Hong kong – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maddison Inglis AUS vs Marina Melnikova RUS
(WC) Man Ying Ng HKG vs (9) Jia-Jing Lu CHN

(2) Kyoka Okamura JPN vs Meiqi Guo CHN
Viktoria Morvayova SVK vs (11) Emily Appleton GBR

(3) Himeno Sakatsume JPN vs Anastasia Kulikova FIN
(WC) Anna Yang CHN vs (10) Miho Kuramochi JPN

(4) Ye-Xin Ma CHN vs (WC) Yuyao Li CHN
Nadiya Kolb UKR vs (8) En-Shuo Liang TPE

(5) Haruka Kaji JPN vs (WC) Kallista Liu HKG
Kristiana Sidorova RUS vs (7) Zarina Diyas KAZ

(6) Xiaodi You CHN vs Ying Zhang CHN
Momoko Kobori JPN vs (12) Ikumi Yamazaki JPN

Centre Court – ore 04:00
(1) Inglis 🇦🇺 vs Melnikova 🇷🇺
Ng 🇭🇰 vs (9) Lu 🇨🇳
(5) Kaji 🇯🇵 vs Liu 🇭🇰
(2) Okamura 🇯🇵 vs Guo 🇨🇳

Court 1 – ore 04:00
(3) Sakatsume 🇯🇵 vs Kulikova 🇫🇮
(6) You 🇨🇳 vs Zhang 🇨🇳
Kobori 🇯🇵 vs (12) Yamazaki 🇯🇵
(4) Ma 🇨🇳 vs Li 🇨🇳

Court 2 – ore 04:00
Yang 🇨🇳 vs (10) Kuramochi 🇯🇵
Sidorova 🇷🇺 vs (7) Diyas 🇰🇿
Morvayova 🇸🇰 vs (11) Appleton 🇬🇧
Kolb 🇺🇦 vs (8) Liang 🇹🇼

CHN WTA 250 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Xinyu Gao CHN vs Yidi Yang CHN
(WC) Yuhan Wang CHN vs (8) Aliona Falei BLR

(2) Hanyu Guo CHN vs Ekaterina Ovcharenko RUS
Yufei Ren CHN vs (6) Han Shi CHN

(3) Elena Pridankina RUS vs Zongyu Li CHN
Rina Saigo JPN vs (7) Xinxin Yao CHN

(4) Carol Young Suh Lee USA vs (WC) Jiaqi Wang CHN
Darya Astakhova RUS vs (5) Chloe Paquet FRA

Centre Court – ore 05:00
(1) Gao 🇨🇳 vs Yang 🇨🇳
Ren 🇨🇳 vs (6) Han 🇨🇳
(3) Pridankina 🇷🇺 vs Li 🇨🇳 (NB 08:00)

Court 1 – ore 05:00
Wang 🇨🇳 vs (8) Falei 🇧🇾
(4) Lee 🇺🇸 vs Wang 🇨🇳
Saigo 🇯🇵 vs (7) Yao 🇨🇳 (NB 08:00)

Court 2 – ore 05:00
(2) Guo 🇨🇳 vs Ovcharenko 🇷🇺
Astakhova 🇷🇺 vs (5) Paquet 🇫🇷 (NB 07:00)

