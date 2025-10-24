WTA 250 Hong Kong e Jiujiang: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 250 Hong kong – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maddison Inglis vs Marina Melnikova
(WC) Man Ying Ng vs (9) Jia-Jing Lu
(2) Kyoka Okamura vs Meiqi Guo
Viktoria Morvayova vs (11) Emily Appleton
(3) Himeno Sakatsume vs Anastasia Kulikova
(WC) Anna Yang vs (10) Miho Kuramochi
(4) Ye-Xin Ma vs (WC) Yuyao Li
Nadiya Kolb vs (8) En-Shuo Liang
(5) Haruka Kaji vs (WC) Kallista Liu
Kristiana Sidorova vs (7) Zarina Diyas
(6) Xiaodi You vs Ying Zhang
Momoko Kobori vs (12) Ikumi Yamazaki
Centre Court – ore 04:00
(1) Inglis 🇦🇺 vs Melnikova 🇷🇺
Ng 🇭🇰 vs (9) Lu 🇨🇳
(5) Kaji 🇯🇵 vs Liu 🇭🇰
(2) Okamura 🇯🇵 vs Guo 🇨🇳
Court 1 – ore 04:00
(3) Sakatsume 🇯🇵 vs Kulikova 🇫🇮
(6) You 🇨🇳 vs Zhang 🇨🇳
Kobori 🇯🇵 vs (12) Yamazaki 🇯🇵
(4) Ma 🇨🇳 vs Li 🇨🇳
Court 2 – ore 04:00
Yang 🇨🇳 vs (10) Kuramochi 🇯🇵
Sidorova 🇷🇺 vs (7) Diyas 🇰🇿
Morvayova 🇸🇰 vs (11) Appleton 🇬🇧
Kolb 🇺🇦 vs (8) Liang 🇹🇼
WTA 250 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Xinyu Gao vs Yidi Yang
(WC) Yuhan Wang vs (8) Aliona Falei
(2) Hanyu Guo vs Ekaterina Ovcharenko
Yufei Ren vs (6) Han Shi
(3) Elena Pridankina vs Zongyu Li
Rina Saigo vs (7) Xinxin Yao
(4) Carol Young Suh Lee vs (WC) Jiaqi Wang
Darya Astakhova vs (5) Chloe Paquet
Centre Court – ore 05:00
(1) Gao 🇨🇳 vs Yang 🇨🇳
Ren 🇨🇳 vs (6) Han 🇨🇳
(3) Pridankina 🇷🇺 vs Li 🇨🇳 (NB 08:00)
Court 1 – ore 05:00
Wang 🇨🇳 vs (8) Falei 🇧🇾
(4) Lee 🇺🇸 vs Wang 🇨🇳
Saigo 🇯🇵 vs (7) Yao 🇨🇳 (NB 08:00)
Court 2 – ore 05:00
(2) Guo 🇨🇳 vs Ovcharenko 🇷🇺
Astakhova 🇷🇺 vs (5) Paquet 🇫🇷 (NB 07:00)
