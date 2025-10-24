Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio deI Quarti di Finale. Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals! Ogg in campo 4 azzurri (LIVE)

24/10/2025 09:16 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals!
La kazaka, n.7 del mondo, continua la sua corsa al WTA 500 di Tokyo 2025, superando la canadese Victoria Mboko per 6-3, 7-6(4) in 1h27’.
Nonostante l’ottimo servizio dell’avversaria, Rybakina ha imposto la sua esperienza e solidità, conquistando un posto in semifinale e garantendosi la qualificazione alle WTA Finals 2025.

SUI ATP 500 Basilea – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED
Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Jaume Munar ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Reilly Opelka USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Alex de Minaur AUS vs Matteo Berrettini ITA
Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Alexander Zverev GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 13:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – Quarti di Finale – Cemento

Center Court – ore 03:30
Anna Kalinskaya RUS vs (6) Linda Noskova CZE
WTA Tokyo
Anna Kalinskaya
0
0
0
Linda Noskova [6]
0
6
1
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

(9) Victoria Mboko CAN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 04:30

WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
3
6
0
Elena Rybakina [2]
0
6
7
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs (10) Sofia Kenin USA

WTA Tokyo
Ekaterina Alexandrova [3]
0
6
6
Sofia Kenin [10]
6
2
7
Vincitore: Kenin
Mostra dettagli

(5) Belinda Bencic SUI vs (8) Karolina Muchova CZE Non prima 10:00

WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
0
Karolina Muchova [8]
0
0
Mostra dettagli



Show Court – ore 04:00
Nicole Melichar-Martinez USA / Yifan Xu CHN vs (3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB Inizio 03:00

WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0
4
4
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
6
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

(4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA vs Gabriela Dabrowski CAN / Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 250 Guangzhou – Quarti di Finale – Cemento

Center Court – ore 07:00
Lulu Sun NZL vs Caty McNally USA
WTA Guangzhou
Lulu Sun
3
6
6
Caty McNally
6
3
4
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Claire Liu USA vs Ella Seidel GER

WTA Guangzhou
Claire Liu
0
4
Ella Seidel
0
5
Mostra dettagli

Elisabetta Cocciaretto ITA vs (2) Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs Shuai Zhang CHN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR vs Polina Kudermetova RUS / Kamilla Rakhimova RUS

WTA Guangzhou
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0
6
7
0
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0
3
5
0
Vincitore: Eala / Kichenok
Mostra dettagli

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA

WTA Guangzhou
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]
6
6
3
0
Katarzyna Piter / Janice Tjen
6
3
6
0
Mostra dettagli

Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

4 commenti

JannikUberAlles 24-10-2025 09:09

Anche oggi una Vienna tricolore, ma la bandiera è sempre quella italiana…

Forza ragazzi e un forza “speciale” per Matteo, a cui serve di più!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-10-2025 08:59

La sorpresa di giornata è fresca.
Ma è stato Harakiri della Alexandrova.
Dopo essersi presa uno 0-6 a freddo,forse per sottovalutazione di una che comunque non ha fatto finali slam per caso,il match poi è stato a senso unico,6-2 5-2 e 3 match points.
A quel punto basta che non chiudi quel game e comincia un’altra partita che ha molto meno a vedere con l’avversaria ma più con sé stessa,le proprie ansie,paure,un match che poi ti vede soccombere,non nuova a questi loop negativi con il braccinno.
Detto questo,a parte ieri, quando vince Kenin non mi dispiace.

Previste invece le difficoltà della Rybakina, oggi è stata dura,per pass finals.
Mboko brekkata a freddo che l’ha portata sotto 0-3 ,ma poi tutto il match ha seguito i servizi,e la canadese ha avuto però il set point sul 6-5 per portare il match al terzo,dove….non so.
In questi casi la Rybakina ha poi confermato la regola che a portare a casa il tie è colei che per tutto il set ha dovuto servire sotto nel punteggio, sotto pressione,raggiungere il tie break è poi come un fiume che finalmente
sfocia nel mare.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intenditore (Guest) 24-10-2025 08:46

Berretto dopo l’ottima ma faticosa vittoria di ieri, lo vedo con poche possibilità contro De Minaur, anche l’orario iniziale non lo agevola, avesse giocato in serata forse… Musetti può farcela ma ha davanti un avversario con molto talento, sarà una bella partita. Sinner naturalmente favorito, ma il kazako è sempre una mina vagante, inoltre sta servendo benissimo, partita da prendere molto con le molle.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-10-2025 08:31

Forza Eli per cominciare (spero non inizi il suo match troppo tardi per poterne vedere almeno un po’), in secondo luogo: forza Matteo (spero vinca per poterlo vedere finalmente) e gia che ci sono: forza Jannik e Lollo!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!