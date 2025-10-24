ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio deI Quarti di Finale. Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals! Ogg in campo 4 azzurri (LIVE)

Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals!

La kazaka, n.7 del mondo, continua la sua corsa al WTA 500 di Tokyo 2025, superando la canadese Victoria Mboko per 6-3, 7-6(4) in 1h27’.

Nonostante l’ottimo servizio dell’avversaria, Rybakina ha imposto la sua esperienza e solidità, conquistando un posto in semifinale e garantendosi la qualificazione alle WTA Finals 2025.

ATP 500 Basilea – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Petr Nouza/ Patrik Riklvs Santiago Gonzalez/ David Pel

Felix Auger-Aliassime vs Jaume Munar (Non prima 14:00)



Joao Fonseca vs Denis Shapovalov



Ugo Humbert vs Reilly Opelka (Non prima 18:00)



Casper Ruud vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP 500 Vienna – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Alex de Minaurvs Matteo Berrettini

Tallon Griekspoor vs Alexander Zverev (Non prima 15:00)



Jannik Sinner vs Alexander Bublik (Non prima 17:30)



Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:15)



#glaubandich Court – ore 13:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



Joe Salisbury / Neal Skupski vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Alexander Erler / Robert Galloway vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



WTA 500 Tokyo – Quarti di Finale – Cemento

WTA Tokyo Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 0 0 Linda Noskova [6] • Linda Noskova [6] 0 6 1 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Linda Noskova 0-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anna Kalinskayavs (6) Linda Noskova

(9) Victoria Mboko vs (2) Elena Rybakina Non prima 04:30



WTA Tokyo Victoria Mboko [9] Victoria Mboko [9] 0 3 6 0 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 6 7 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(3) Ekaterina Alexandrova vs (10) Sofia Kenin



WTA Tokyo Ekaterina Alexandrova [3] Ekaterina Alexandrova [3] 0 6 6 Sofia Kenin [10] Sofia Kenin [10] 6 2 7 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(5) Belinda Bencic vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00



WTA Tokyo Belinda Bencic [5] Belinda Bencic [5] 0 0 Karolina Muchova [8] Karolina Muchova [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Show Court – ore 04:00

Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu vs (3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic Inizio 03:00



WTA Tokyo Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0 4 4 0 Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] • Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] 0 6 6 0 Vincitore: Danilina / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin



WTA 250 Guangzhou – Quarti di Finale – Cemento

WTA Guangzhou Lulu Sun Lulu Sun 3 6 6 Caty McNally Caty McNally 6 3 4 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Lulu Sunvs Caty McNally

Claire Liu vs Ella Seidel



WTA Guangzhou Claire Liu • Claire Liu 0 4 Ella Seidel Ella Seidel 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Claire Liu 4-5 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Ann Li



Katie Volynets vs Shuai Zhang Non prima 13:00



Court 2 – ore 07:00

Alexandra Eala / Nadiia Kichenok vs Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova



WTA Guangzhou Alexandra Eala / Nadiia Kichenok Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0 6 7 0 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0 3 5 0 Vincitore: Eala / Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Katarzyna Piter / Janice Tjen



WTA Guangzhou Quinn Gleason / Elena Pridankina [1] • Quinn Gleason / Elena Pridankina [1] 6 6 3 0 Katarzyna Piter / Janice Tjen Katarzyna Piter / Janice Tjen 6 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Eudice Chong / En-Shuo Liang vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden



