ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio deI Quarti di Finale. Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals! Ogg in campo 4 azzurri (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Elena Rybakina in semifinale a Tokyo e qualificata alle WTA Finals!
La kazaka, n.7 del mondo, continua la sua corsa al WTA 500 di Tokyo 2025, superando la canadese Victoria Mboko per 6-3, 7-6(4) in 1h27’.
Nonostante l’ottimo servizio dell’avversaria, Rybakina ha imposto la sua esperienza e solidità, conquistando un posto in semifinale e garantendosi la qualificazione alle WTA Finals 2025.
ATP 500 Basilea – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Petr Nouza
/ Patrik Rikl
vs Santiago Gonzalez
/ David Pel
Il match deve ancora iniziare
Felix Auger-Aliassime vs Jaume Munar (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Denis Shapovalov
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Reilly Opelka (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Casper Ruud vs Alejandro Davidovich Fokina
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Vienna – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
Alex de Minaur
vs Matteo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Tallon Griekspoor vs Alexander Zverev (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Alexander Bublik (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
#glaubandich Court – ore 13:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Il match deve ancora iniziare
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Il match deve ancora iniziare
Alexander Erler / Robert Galloway vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Tokyo – Quarti di Finale – Cemento
Center Court – ore 03:30
Anna Kalinskaya
vs (6) Linda Noskova
WTA Tokyo
Anna Kalinskaya
0
0
0
Linda Noskova [6]•
0
6
1
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Linda Noskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Victoria Mboko vs (2) Elena Rybakina Non prima 04:30
WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
3
6
0
Elena Rybakina [2]
0
6
7
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Ekaterina Alexandrova vs (10) Sofia Kenin
WTA Tokyo
Ekaterina Alexandrova [3]
0
6
6
Sofia Kenin [10]
6
2
7
Vincitore: Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Ekaterina Alexandrova
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Ekaterina Alexandrova
4-2 → 5-2
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Ekaterina Alexandrova
3-1 → 4-1
Ekaterina Alexandrova
2-0 → 3-0
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Ekaterina Alexandrova
0-4 → 0-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(5) Belinda Bencic vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
0
Karolina Muchova [8]
0
0
Show Court – ore 04:00
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu vs (3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic Inizio 03:00
WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0
4
4
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
4-5 → 4-6
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-4 → 3-5
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-2 → 3-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-0 → 3-1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
2-0 → 3-0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
4-5 → 4-6
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-4 → 4-4
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
3-3 → 3-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-2 → 3-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
2-0 → 2-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Guangzhou – Quarti di Finale – Cemento
Center Court – ore 07:00
Lulu Sun
vs Caty McNally
WTA Guangzhou
Lulu Sun
3
6
6
Caty McNally
6
3
4
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Claire Liu vs Ella Seidel
WTA Guangzhou
Claire Liu•
0
4
Ella Seidel
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto vs (2) Ann Li
Il match deve ancora iniziare
Katie Volynets vs Shuai Zhang Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 07:00
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok vs Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
WTA Guangzhou
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0
6
7
0
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0
3
5
0
Vincitore: Eala / Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
6-5 → 7-5
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
5-5 → 6-5
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
3-4 → 4-4
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
3-3 → 3-4
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
1-1 → 2-1
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-1 → 1-1
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
5-3 → 6-3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
3-3 → 4-3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
3-2 → 3-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-2 → 3-2
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
2-1 → 2-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-0 → 2-1
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
1-0 → 2-0
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-0 → 1-0
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Katarzyna Piter / Janice Tjen
WTA Guangzhou
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]•
6
6
3
0
Katarzyna Piter / Janice Tjen
6
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Quinn Gleason / Elena Pridankina
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
6-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3-5 → 3-6
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
2-2 → 3-2
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-1 → 1-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
2-1 → 3-1
Quinn Gleason / Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Quinn Gleason / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Eudice Chong / En-Shuo Liang vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Anche oggi una Vienna tricolore, ma la bandiera è sempre quella italiana…
Forza ragazzi e un forza “speciale” per Matteo, a cui serve di più!
La sorpresa di giornata è fresca.
Ma è stato Harakiri della Alexandrova.
Dopo essersi presa uno 0-6 a freddo,forse per sottovalutazione di una che comunque non ha fatto finali slam per caso,il match poi è stato a senso unico,6-2 5-2 e 3 match points.
A quel punto basta che non chiudi quel game e comincia un’altra partita che ha molto meno a vedere con l’avversaria ma più con sé stessa,le proprie ansie,paure,un match che poi ti vede soccombere,non nuova a questi loop negativi con il braccinno.
Detto questo,a parte ieri, quando vince Kenin non mi dispiace.
Previste invece le difficoltà della Rybakina, oggi è stata dura,per pass finals.
Mboko brekkata a freddo che l’ha portata sotto 0-3 ,ma poi tutto il match ha seguito i servizi,e la canadese ha avuto però il set point sul 6-5 per portare il match al terzo,dove….non so.
In questi casi la Rybakina ha poi confermato la regola che a portare a casa il tie è colei che per tutto il set ha dovuto servire sotto nel punteggio, sotto pressione,raggiungere il tie break è poi come un fiume che finalmente
sfocia nel mare.
Berretto dopo l’ottima ma faticosa vittoria di ieri, lo vedo con poche possibilità contro De Minaur, anche l’orario iniziale non lo agevola, avesse giocato in serata forse… Musetti può farcela ma ha davanti un avversario con molto talento, sarà una bella partita. Sinner naturalmente favorito, ma il kazako è sempre una mina vagante, inoltre sta servendo benissimo, partita da prendere molto con le molle.
Forza Eli per cominciare (spero non inizi il suo match troppo tardi per poterne vedere almeno un po’), in secondo luogo: forza Matteo (spero vinca per poterlo vedere finalmente) e gia che ci sono: forza Jannik e Lollo!