ATP 500 Vienna : uno splendido Lorenzo Musetti supera Etcheverry e conquista i quarti di finale

Che partita da parte di Lorenzo Musetti! Il tennista toscano ha offerto una prestazione di altissimo livello nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna, battendo l’argentino Tomás Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4 e conquistando così un posto nei quarti di finale, dove affronterà il francese Corentin Moutet.

Un primo set quasi perfetto

Fin dalle prime battute, Musetti ha mostrato grande solidità e fiducia. Dopo un primo game combattuto al servizio, l’azzurro ha subito trovato il break nel secondo gioco grazie al suo colpo più caratteristico: il rovescio lungolinea, una soluzione che ha mandato spesso fuori ritmo l’argentino. Etcheverry ha provato a reagire, ma il carrarino ha gestito in modo impeccabile i turni di battuta, trovando varietà di soluzioni e alternando colpi profondi a tocchi delicati a rete.

Sul 5-3, Musetti ha spinto con coraggio, chiudendo il primo parziale con il punteggio di 6-3 grazie a un dritto dell’argentino finito fuori misura. Solo qualche incertezza nel game conclusivo (una palla break annullata) ha rallentato un set che l’azzurro ha praticamente dominato, mostrando un tennis brillante, fluido e aggressivo.

Un secondo set di maturità e carattere

Nel secondo parziale, Musetti è partito ancora una volta fortissimo. Con un mix di coraggio e precisione, ha strappato subito il servizio a Etcheverry portandosi poi sul 2-0 e consolidando il vantaggio con un altro game perfetto al servizio, chiuso con un ace (3-1). L’argentino ha provato a restare agganciato al punteggio con il suo solido dritto da fondo campo, ma Lorenzo ha continuato a rispondere colpo su colpo, costruendo punti con intelligenza e chiudendo spesso a rete.

Nel momento più delicato, sul 5-4, quando ha servito per il match, Musetti ha mostrato tutta la sua maturità mentale: prima vincente, poi dritto profondo a comandare lo scambio, e infine il dritto in uscita dal servizio di Etcheverry finito largo che ha consegnato la vittoria all’azzurro.

Prossima sfida: Moutet

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti raggiunge i quarti di finale del torneo viennese, dove sfiderà Corentin Moutet, autore dell’eliminazione di Daniil Medvedev. Un incontro che promette grande spettacolo tra due giocatori dotati di grande talento e sensibilità tecnica.

Per Musetti si tratta di un successo importante, non solo per il prestigio del torneo, ma soprattutto per la qualità del gioco espresso: incisivo al servizio, solido da fondo campo e capace di sorprendere con il suo tennis elegante e imprevedibile.

ATP Vienna Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 3 4 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Etcheverry vs Musetti





Statistica Etcheverry 🇦🇷 Musetti 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 255 303 Ace 4 7 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 37/55 (67%) 42/63 (67%) Punti vinti sulla prima 26/37 (70%) 34/42 (81%) Punti vinti sulla seconda 7/18 (39%) 11/21 (52%) Palle break salvate 1/3 (33%) 4/4 (100%) Giochi di servizio giocati 9 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 224km/h (139 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 200km/h (124 mph) Velocità media seconda 163km/h (101 mph) 154km/h (95 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 67 180 Punti vinti su prima di servizio 8/42 (19%) 11/37 (30%) Punti vinti su seconda di servizio 10/21 (48%) 11/18 (61%) Palle break convertite 0/4 (0%) 2/3 (67%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 33/55 (60%) 45/63 (71%) Punti vinti in risposta 18/63 (29%) 22/55 (40%) Totale punti vinti 51/118 (43%) 67/118 (57%)









Francesco Paolo Villarico