Leo Borg, il figlio del leggendario Björn, centra la prima vittoria nel torneo di casa (Video)

Il cognome è di quelli che pesano, ma Leo Borg sta imparando a convivere con esso, passo dopo passo. Il figlio del leggendario Björn Borg ha conquistato la sua prima vittoria all’ATP 250 di Stoccolma 2025, un successo dal forte valore simbolico che segna una tappa importante nella crescita del 22enne svedese, deciso a ritagliarsi forse un piccolo spazio nel tennis professionistico.

Borg, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha superato l’austriaco Sebastian Ofner con una prestazione convincente, mostrando solidità e personalità di fronte al pubblico di casa. “È davvero speciale vincere per la prima volta un match nel torneo di casa. Sento di aver giocato un ottimo tennis e questo dimostra che ho fatto progressi importanti negli ultimi tempi. Dopo un periodo di infortunio ho lavorato tanto sugli aspetti tecnici e tattici, cercando di dare un salto di qualità al mio gioco”, ha dichiarato Borg ai microfoni di atptour.com.

La sua carriera, inevitabilmente condizionata dal peso del nome che porta, è stata finora un percorso in salita. Dopo aver brillato da junior ed essersi fatto conoscere anche fuori dal campo — interpretando il ruolo di suo padre nella pellicola Borg vs McEnroe — Leo ha dovuto affrontare la realtà di un circuito professionistico estremamente competitivo.

Attualmente, Borg ha vinto in tutto quattro partite a livello ATP e ha raggiunto come miglior ranking la posizione n.334 del mondo nel novembre 2023. Ma il giovane svedese non intende fermarsi qui: “So di avere il livello per giocare questi tornei, ma devo ancora migliorare tanto. Sul piano fisico, per evitare gli infortuni; su quello mentale, per mantenere la concentrazione; e su quello tecnico, per consolidare il mio gioco. La vittoria di oggi è un passo avanti enorme e mi dà grande fiducia per il futuro.”

Nel prossimo turno, Leo Borg affronterà Denis Shapovalov, in un match che promette riflettori e grande attenzione mediatica in patria. Per il giovane svedese, sarà un’altra opportunità per dimostrare che il cognome più iconico della storia del tennis scandinavo può tornare a farsi sentire — stavolta, con una nuova generazione.





Marco Rossi