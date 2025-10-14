WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

14/10/2025 09:24 1 commento
Martina Colmegna nella foto
Martina Colmegna nella foto

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 19:00
Maria Paulina Perez Garcia COL vs Carolina Alves BRA
Il match deve ancora iniziare

Martina Capurro Taborda ARG vs Pietra Rivoli BRA

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA / Sada Nahimana BDI vs Carolina Alves BRA / Gabriela Ce BRA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Julia Grabher AUT vs Laura Pigossi BRA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

(1) Simona Waltert SUI vs Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

Julia Konishi Camargo Silva BRA vs (6) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Jazmin Ortenzi ARG / Maria Paulina Perez Garcia COL vs Ana Candiotto BRA / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Martina Colmegna ITA vs (4) Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

(3) Leyre Romero Gormaz ESP / (3) Tara Wuerth CRO vs Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Vergara Rivera CHI vs Thaisa Grana Pedretti BRA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 23:00
Emina Bektas USA vs (7) Kayla Cross CAN
Il match deve ancora iniziare

Alana Smith USA vs (4) Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Sloane Stephens USA Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Caroline Dolehide USA vs Diletta Cherubini ITA Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 23:00
(8) Harriet Dart GBR vs Valeriya Strakhova UKR
Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang USA vs (6) Cadence Brace CAN

Il match deve ancora iniziare

(5) Hanne Vandewinkel BEL vs Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

Maria Portillo Ramirez MEX / Victoria Rodriguez MEX vs Sabastiani Leon MEX / Sachia Vickery USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 23:00
Lea Ma USA vs Amelia Rajecki GBR
Il match deve ancora iniziare

Gabriela Lee ROU vs Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Jessica Hinojosa Gomez MEX vs Tessah Andrianjafitrimo FRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Weronika Falkowska POL / (4) Kristina Novak SLO vs Ekaterina Kazionova RUS / Leonie Kung SUI

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 05:00
Alina Korneeva RUS vs Xiaodi You CHN
WTA Jinan 125
Alina Korneeva
3
6
6
Xiaodi You
6
3
2
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Xinyu Gao CHN vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Jinan 125
Xinyu Gao
0
7
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]
0
6
3
0
Vincitore: Gao
Mostra dettagli

(3) Janice Tjen INA vs Yafan Wang CHN Non prima 07:00

WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
0
6
6
4
Yafan Wang
0
4
7
2
Mostra dettagli

Sijia Wei CHN vs Katarina Zavatska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Xiaowei Li CHN vs Arianne Hartono NED

WTA Jinan 125
Xiaowei Li
0
1
5
0
Arianne Hartono
0
6
7
0
Vincitore: Hartono
Mostra dettagli

(1) Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA

WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]
0
6
6
0
Lanlana Tararudee
0
2
1
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Priska Nugroho INA vs Zhuoxuan Bai CHN Non prima 07:00

WTA Jinan 125
Priska Nugroho
5
6
6
Zhuoxuan Bai
7
3
4
Vincitore: Nugroho
Mostra dettagli

Tatiana Prozorova RUS vs Ekaterina Reyngold RUS

WTA Jinan 125
Tatiana Prozorova
0
6
7
0
Ekaterina Reyngold
0
2
6
0
Vincitore: Prozorova
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:00
Arina Rodionova AUS vs Erika Andreeva RUS

WTA Jinan 125
Arina Rodionova
0
7
6
0
Erika Andreeva
0
5
3
0
Vincitore: Rodionova
Mostra dettagli

Darya Astakhova RUS vs (2) Anna Bondar HUN

WTA Jinan 125
Darya Astakhova
0
2
0
0
Anna Bondar [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs (4) Veronika Erjavec SLO Non prima 07:00

WTA Jinan 125
Fangran Tian
0
3
5
0
Veronika Erjavec [4]
0
6
7
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli



Court 6 – ore 05:00
Yu-Yun Li TPE / Zongyu Li CHN vs Peangtarn Plipuech THA / Qiu Yu Ye CHN Inizio 04:00

WTA Jinan 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0
7
6
0
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0
6
2
0
Vincitore: Li / Li
Mostra dettagli

Yufei Ren CHN / Han Shi CHN vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE Non prima 07:00

WTA Jinan 125
Yufei Ren / Han Shi
0
2
2
0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [2]
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Mostra dettagli

Rutuja Bhosale IND / Wushuang Zheng CHN vs Victoria Jimenez Kasintseva AND / Whitney Osuigwe USA

WTA Jinan 125
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0
6
7
0
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0
1
5
0
Vincitore: Bhosale / Zheng
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

mattia saracino 14-10-2025 11:05

Una vergogna.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!