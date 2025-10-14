WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Martina Colmegna nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 19:00
Maria Paulina Perez Garcia
vs Carolina Alves
Il match deve ancora iniziare
Martina Capurro Taborda vs Pietra Rivoli
Il match deve ancora iniziare
Carole Monnet / Sada Nahimana vs Carolina Alves / Gabriela Ce Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Julia Grabher vs Laura Pigossi Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Ekaterine Gorgodze vs (2) Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
(1) Simona Waltert vs Luisina Giovannini
Il match deve ancora iniziare
Julia Konishi Camargo Silva vs (6) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Jazmin Ortenzi / Maria Paulina Perez Garcia vs Ana Candiotto / Julia Riera
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Martina Colmegna vs (4) Maria Lourdes Carle
Il match deve ancora iniziare
(3) Leyre Romero Gormaz / (3) Tara Wuerth vs Allura Zamarripa / Maribella Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
Antonia Vergara Rivera vs Thaisa Grana Pedretti
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 23:00
Emina Bektas
vs (7) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Alana Smith vs (4) Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs Sloane Stephens Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Caroline Dolehide vs Diletta Cherubini Non prima 04:30
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 23:00
(8) Harriet Dart
vs Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
Hanna Chang vs (6) Cadence Brace
Il match deve ancora iniziare
(5) Hanne Vandewinkel vs Elizabeth Mandlik
Il match deve ancora iniziare
Maria Portillo Ramirez / Victoria Rodriguez vs Sabastiani Leon / Sachia Vickery
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 23:00
Lea Ma
vs Amelia Rajecki
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Lee vs Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Jessica Hinojosa Gomez vs Tessah Andrianjafitrimo
Il match deve ancora iniziare
(4) Weronika Falkowska / (4) Kristina Novak vs Ekaterina Kazionova / Leonie Kung
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 05:00
Alina Korneeva
vs Xiaodi You
WTA Jinan 125
Alina Korneeva
3
6
6
Xiaodi You
6
3
2
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xinyu Gao vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
WTA Jinan 125
Xinyu Gao
0
7
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]•
0
6
3
0
Vincitore: Gao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
5-3 → 6-3
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Xinyu Gao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-1 → 2-1
Xinyu Gao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
6-5 → 6-6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-2 → 3-3
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-1 → 2-2
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(3) Janice Tjen vs Yafan Wang Non prima 07:00
WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
0
6
6
4
Yafan Wang•
0
4
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Yafan Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
1-3*
1-4*
1*-5
1*-6
2-6*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Yafan Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Yafan Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Yafan Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Sijia Wei vs Katarina Zavatska
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 05:00
Xiaowei Li vs Arianne Hartono
WTA Jinan 125
Xiaowei Li
0
1
5
0
Arianne Hartono•
0
6
7
0
Vincitore: Hartono
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Arianne Hartono
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Xiaowei Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Xiaowei Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Xiaowei Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Xiaowei Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
(1) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee
WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]•
0
6
6
0
Lanlana Tararudee
0
2
1
0
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
5-1 → 6-1
Lanlana Tararudee
5-0 → 5-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Lanlana Tararudee
3-0 → 4-0
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Lanlana Tararudee
1-0 → 2-0
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Anastasia Zakharova
4-0 → 5-0
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Anastasia Zakharova
2-0 → 3-0
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Priska Nugroho vs Zhuoxuan Bai Non prima 07:00
WTA Jinan 125
Priska Nugroho
5
6
6
Zhuoxuan Bai
7
3
4
Vincitore: Nugroho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Zhuoxuan Bai
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Zhuoxuan Bai
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Zhuoxuan Bai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Zhuoxuan Bai
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Tatiana Prozorova vs Ekaterina Reyngold
WTA Jinan 125
Tatiana Prozorova
0
6
7
0
Ekaterina Reyngold•
0
2
6
0
Vincitore: Prozorova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Ekaterina Reyngold
6-5 → 6-6
Tatiana Prozorova
5-5 → 6-5
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ekaterina Reyngold
3-2 → 4-2
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Tatiana Prozorova
1-1 → 1-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Reyngold
5-2 → 6-2
Tatiana Prozorova
4-2 → 5-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Tatiana Prozorova
3-1 → 4-1
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Tatiana Prozorova
1-1 → 2-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 05:00
Arina Rodionova vs Erika Andreeva
WTA Jinan 125
Arina Rodionova
0
7
6
0
Erika Andreeva
0
5
3
0
Vincitore: Rodionova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arina Rodionova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Erika Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Erika Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Erika Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Erika Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Erika Andreeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Erika Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Arina Rodionova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Erika Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Darya Astakhova vs (2) Anna Bondar
WTA Jinan 125
Darya Astakhova
0
2
0
0
Anna Bondar [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Darya Astakhova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Darya Astakhova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Fangran Tian vs (4) Veronika Erjavec Non prima 07:00
WTA Jinan 125
Fangran Tian•
0
3
5
0
Veronika Erjavec [4]
0
6
7
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
5-5 → 5-6
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Veronika Erjavec
4-4 → 4-5
Veronika Erjavec
3-3 → 3-4
Fangran Tian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Veronika Erjavec
2-2 → 2-3
Fangran Tian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
1-1 → 1-2
Fangran Tian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fangran Tian
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
3-4 → 3-5
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 6 – ore 05:00
Yu-Yun Li / Zongyu Li vs Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye Inizio 04:00
WTA Jinan 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li•
0
7
6
0
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0
6
2
0
Vincitore: Li / Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
5-2 → 6-2
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
3-2 → 4-2
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
2-0 → 2-1
Yu-Yun Li / Zongyu Li
1-0 → 2-0
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
5-4 → 5-5
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
3-3 → 4-3
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
3-2 → 3-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Peangtarn Plipuech / Qiu Yu Ye
0-1 → 1-1
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Yufei Ren / Han Shi vs (2) I-Hsuan Cho / (2) Yi-Tsen Cho Non prima 07:00
WTA Jinan 125
Yufei Ren / Han Shi
0
2
2
0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
Servizio
Svolgimento
Set 2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-5 → 2-6
Yufei Ren / Han Shi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Yufei Ren / Han Shi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Yufei Ren / Han Shi
1-1 → 1-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-0 → 1-1
Yufei Ren / Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-5 → 2-6
Yufei Ren / Han Shi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Yufei Ren / Han Shi
1-3 → 1-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Yufei Ren / Han Shi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Yufei Ren / Han Shi
0-0 → 0-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng vs Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
WTA Jinan 125
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0
6
7
0
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe•
0
1
5
0
Vincitore: Bhosale / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
5-5 → 6-5
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
3-5 → 4-5
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
2-1 → 2-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
5-1 → 6-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva / Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
