Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

14/10/2025 11:04
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1° Turno, cemento

Cloto Arena – ore 10:00
Dan Added FRA vs Carlo Alberto Caniato ITA
ATP Olbia
Dan Added
5
5
Carlo Alberto Caniato
7
7
Vincitore: Caniato
Norbert Gombos SVK vs Francesco Maestrelli ITA (Non prima 11:30)

ATP Olbia
Norbert Gombos
0
1
Francesco Maestrelli
0
0
Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Andrea Mendola ITA / Davide Vargiu ITA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Justin Engel GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Enrico Dalla Valle ITA vs Vit Kopriva CZE

ATP Olbia
Enrico Dalla Valle
3
4
Vit Kopriva [2]
6
6
Vincitore: Kopriva
Roberto Carballes Baena ESP vs Nerman Fatic BIH

ATP Olbia
Roberto Carballes Baena [5]
0
2
Nerman Fatic
0
3
Michele Ribecai ITA vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Tom Paris FRA vs Arthur Gea FRA

ATP Olbia
Tom Paris
2
0
Arthur Gea
6
6
Vincitore: Gea
Daniil Glinka EST vs Clement Tabur FRA

ATP Olbia
Daniil Glinka
0
5
Clement Tabur
0
6
Alex Molcan SVK vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL / Denys Molchanov UKR vs Trey Hilderbrand USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Marcus Willis GBR vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Ryan Peniston GBR
ATP Hersonissos
Cedrik-Marcel Stebe
40
3
7
3
Ryan Peniston [2]
40
6
5
5
Karan Singh IND vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Petros Tsitsipas GRE vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP vs Ioannis Xilas GRE

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Michael Geerts BEL vs Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Michael Geerts [8]
0
3
7
4
Harry Wendelken
15
6
6
4
Giles Hussey GBR vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Max Basing GBR vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Maxim Mrva CZE vs Antoine Escoffier FRA

ATP Hersonissos
Maxim Mrva
7
7
Antoine Escoffier
5
6
Vincitore: Mrva
Hamish Stewart GBR vs Geoffrey Blancaneaux FRA

ATP Hersonissos
Hamish Stewart
40
6
3
Geoffrey Blancaneaux [3]
0
2
0
Vincitore: Stewart
Adrian Andreev BUL vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Hersonissos
Adrian Andreev
0
0
Eliakim Coulibaly [5]
0
0
Robin Bertrand FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 05:00
Omar Jasika AUS vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Shenzhen
Omar Jasika
0
7
1
Yasutaka Uchiyama
0
6
0
Vincitore: Jasika
Yi Zhou CHN vs Xiaofei Wang CHN

ATP Shenzhen
Yi Zhou
6
6
Xiaofei Wang
1
2
Vincitore: Zhou
Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Francis Casey Alcantara PHI / Kaichi Uchida JPN

ATP Shenzhen
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1]
7
6
Francis Casey Alcantara / Kaichi Uchida
6
4
Vincitore: Lammons / Rojer
Sho Shimabukuro JPN vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Shenzhen
Sho Shimabukuro [6]
6
7
Petr Bar Biryukov
4
5
Vincitore: Shimabukuro
Lloyd Harris RSA vs Harold Mayot FRA

ATP Shenzhen
Lloyd Harris
30
4
Harold Mayot [2]
40
4
Mostra dettagli



Covered Court 2 – ore 05:00
Henrique Rocha POR vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Shenzhen
Henrique Rocha [1]
6
6
Luca Castelnuovo
3
4
Vincitore: Rocha
Ye Cong Mo CHN vs Khumoyun Sultanov UZB

ATP Shenzhen
Ye Cong Mo
6
6
Khumoyun Sultanov
1
2
Vincitore: Mo
S D Prajwal Dev IND vs Kyrian Jacquet FRA

ATP Shenzhen
S D Prajwal Dev
1
4
Kyrian Jacquet [3]
6
6
Vincitore: Jacquet
Kasidit Samrej THA vs Jason Jung TPE

ATP Shenzhen
Kasidit Samrej
4
6
Jason Jung
6
7
Vincitore: Jung
Covered Court 4 – ore 05:00
Fajing Sun CHN vs Jason Kubler AUS

ATP Shenzhen
Jason Kubler [4]
2
5
Fajing Sun
6
7
Vincitore: Sun
Aoran Wang CHN vs Yuta Shimizu JPN

ATP Shenzhen
Aoran Wang
3
7
6
Yuta Shimizu [7]
6
5
3
Vincitore: Wang
Sergey Fomin UZB vs Arthur Weber FRA

ATP Shenzhen
Sergey Fomin
6
6
Arthur Weber
4
4
Vincitore: Fomin
Naoya Honda JPN vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Shenzhen
Naoya Honda
30
6
4
1
Frederico Ferreira Silva
30
3
6
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 1° Turno, cemento (indoor)

Stadium – ore 17:00
Rafael Jodar ESP vs Cannon Kingsley USA
Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Jeri Lassila FIN

Il match deve ancora iniziare

Sydney Zick GER vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Hans Hach Verdugo MEX vs Martin Damm USA / Alex Rybakov USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Holt USA vs Aryan Shah IND

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Samir Banerjee USA vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare

Jay Dylan Friend JPN vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 1° Turno, terra battuta

Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Luis “Guto” Miguel BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 15:00
Eduardo Ribeiro BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Aristotelis Thanos GRE vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare



Quadra Pedro Amadeu – ore 15:00
Miguel Tobon COL vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

