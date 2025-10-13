Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Jessica Pegula al n.5 del mondo
13/10/2025 14:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (13-10-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10400
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8768
Punti
19
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7873
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5924
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
▲
1
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5183
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
▼
-1
Mirra Andreeva
RUS, 0
4643
Punti
19
Tornei
7
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4449
Punti
19
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4331
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
4113
Punti
21
Tornei
10
Best: 10
▲
1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3158
Punti
25
Tornei
11
Best: 4
▼
-1
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
3028
Punti
16
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2789
Punti
24
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
18
Tornei
14
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2564
Punti
21
Tornei
15
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2444
Punti
17
Tornei
17
Best: 17
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2376
Punti
23
Tornei
18
Best: 12
▲
2
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2159
Punti
22
Tornei
19
Best: 19
▼
-1
Diana Shnaider
RUS, 0
2056
Punti
27
Tornei
20
Best: 8
▲
2
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2023
Punti
16
Tornei
21
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1969
Punti
23
Tornei
22
Best: 8
▼
-3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1931
Punti
25
Tornei
23
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1870
Punti
19
Tornei
24
Best: 24
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
1806
Punti
21
Tornei
25
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1800
Punti
21
Tornei
26
Best: 4
▲
2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1719
Punti
26
Tornei
27
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1673
Punti
26
Tornei
28
Best: 16
▼
-2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
29
Best: 29
▲
1
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1563
Punti
21
Tornei
30
Best: 21
▲
1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
22
Tornei
31
Best: 9
▼
-2
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1511
Punti
24
Tornei
32
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1497
Punti
14
Tornei
33
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1480
Punti
26
Tornei
34
Best: 34
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1479
Punti
31
Tornei
35
Best: 35
▲
4
Iva Jovic
USA, 0
1453
Punti
21
Tornei
36
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
13
Tornei
37
Best: 11
▼
-3
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1417
Punti
22
Tornei
38
Best: 38
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
1353
Punti
19
Tornei
39
Best: 27
▲
18
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1328
Punti
23
Tornei
40
Best: 40
▲
7
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1306
Punti
25
Tornei
41
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1304
Punti
24
Tornei
42
Best: 42
▲
4
Ann Li
USA, 26-06-2000
1280
Punti
27
Tornei
43
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1277
Punti
36
Tornei
44
Best: 44
▲
1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1255
Punti
22
Tornei
45
Best: 27
▲
17
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1246
Punti
27
Tornei
46
Best: 46
▲
3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1229
Punti
30
Tornei
47
Best: 41
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1226
Punti
26
Tornei
48
Best: 29
▲
2
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1212
Punti
23
Tornei
49
Best: 32
▼
-7
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1188
Punti
20
Tornei
50
Best: 11
▲
2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
17
Tornei
51
Best: 21
▲
7
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1155
Punti
21
Tornei
52
Best: 10
▼
-8
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1150
Punti
27
Tornei
53
Best: 21
▼
-2
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1131
Punti
21
Tornei
54
Best: 54
--
0
Alexandra Eala
PHI, 0
1131
Punti
30
Tornei
55
Best: 3
▲
1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
25
Tornei
56
Best: 19
▼
-16
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
25
Tornei
57
Best: 57
▲
2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
1087
Punti
31
Tornei
58
Best: 44
▲
2
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1084
Punti
21
Tornei
59
Best: 23
▲
2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1078
Punti
23
Tornei
60
Best: 35
▲
4
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1063
Punti
22
Tornei
61
Best: 61
▲
4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1059
Punti
36
Tornei
62
Best: 32
▼
-25
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1056
Punti
25
Tornei
63
Best: 22
▼
-10
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1051
Punti
26
Tornei
64
Best: 47
▼
-9
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1036
Punti
24
Tornei
65
Best: 33
▲
3
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1017
Punti
27
Tornei
66
Best: 40
--
0
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1015
Punti
33
Tornei
67
Best: 28
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1013
Punti
21
Tornei
68
Best: 7
▲
1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
69
Best: 20
▼
-6
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
975
Punti
26
Tornei
70
Best: 70
▲
8
Antonia Ruzic
CRO, 0
964
Punti
28
Tornei
71
Best: 64
▲
15
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
957
Punti
21
Tornei
72
Best: 56
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
953
Punti
27
Tornei
73
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
919
Punti
30
Tornei
74
Best: 72
▲
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
23
Tornei
75
Best: 54
▼
-2
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
910
Punti
27
Tornei
76
Best: 74
▲
1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
900
Punti
27
Tornei
77
Best: 2
▲
2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
78
Best: 78
▼
-2
Tereza Valentova
CZE, 0
891
Punti
17
Tornei
79
Best: 17
▼
-8
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
882
Punti
22
Tornei
80
Best: 79
▲
3
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
875
Punti
33
Tornei
81
Best: 47
▲
10
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
867
Punti
30
Tornei
82
Best: 51
▼
-1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
866
Punti
30
Tornei
83
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
862
Punti
26
Tornei
84
Best: 46
▼
-10
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
857
Punti
28
Tornei
85
Best: 33
▼
-5
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
854
Punti
22
Tornei
86
Best: 41
▼
-2
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
850
Punti
25
Tornei
87
Best: 87
▼
-2
Ella Seidel
GER, 0
835
Punti
28
Tornei
88
Best: 54
--
0
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
832
Punti
24
Tornei
89
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
821
Punti
29
Tornei
90
Best: 50
▼
-3
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
819
Punti
29
Tornei
91
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
795
Punti
27
Tornei
92
Best: 92
▲
1
Aoi Ito
JPN, 0
792
Punti
27
Tornei
93
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
791
Punti
35
Tornei
94
Best: 94
▲
1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
771
Punti
27
Tornei
95
Best: 56
▲
2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
765
Punti
26
Tornei
96
Best: 79
--
0
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
764
Punti
26
Tornei
97
Best: 97
▲
1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
763
Punti
27
Tornei
98
Best: 98
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
759
Punti
23
Tornei
99
Best: 51
▲
1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
746
Punti
19
Tornei
100
Best: 100
▲
7
Sara Bejlek
CZE, 0
740
Punti
22
Tornei
101
Best: 101
--
0
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
740
Punti
35
Tornei
102
Best: 60
▼
-12
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
738
Punti
32
Tornei
103
Best: 31
▼
-1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
30
Tornei
104
Best: 32
▲
1
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
731
Punti
25
Tornei
105
Best: 99
▼
-2
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
731
Punti
25
Tornei
106
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
714
Punti
18
Tornei
107
Best: 48
▼
-3
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
712
Punti
23
Tornei
108
Best: 36
▲
1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
710
Punti
26
Tornei
109
Best: 21
▼
-3
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
704
Punti
23
Tornei
110
Best: 110
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
697
Punti
28
Tornei
111
Best: 76
--
0
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
684
Punti
31
Tornei
112
Best: 112
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
679
Punti
24
Tornei
113
Best: 36
▼
-1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
678
Punti
19
Tornei
114
Best: 29
--
0
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
673
Punti
23
Tornei
115
Best: 62
▲
2
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
116
Best: 59
▲
2
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
659
Punti
23
Tornei
117
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
658
Punti
31
Tornei
118
Best: 118
▲
2
Anca Todoni
ROU, 0
646
Punti
21
Tornei
119
Best: 22
▲
23
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
642
Punti
18
Tornei
120
Best: 112
▲
2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
642
Punti
28
Tornei
121
Best: 46
▲
2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
640
Punti
13
Tornei
122
Best: 38
▲
3
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
636
Punti
25
Tornei
123
Best: 22
▼
-2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
634
Punti
14
Tornei
124
Best: 39
▲
3
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
625
Punti
25
Tornei
125
Best: 125
▼
-1
Petra Marcinko
CRO, 0
624
Punti
24
Tornei
126
Best: 121
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
618
Punti
24
Tornei
127
Best: 46
▼
-12
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
615
Punti
27
Tornei
128
Best: 128
▲
2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
607
Punti
28
Tornei
129
Best: 71
▲
3
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
604
Punti
32
Tornei
130
Best: 130
▼
-2
Talia Gibson
AUS, 0
591
Punti
30
Tornei
131
Best: 63
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
587
Punti
30
Tornei
132
Best: 132
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
582
Punti
24
Tornei
133
Best: 133
▲
1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
18
Tornei
134
Best: 134
▲
1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
576
Punti
31
Tornei
135
Best: 128
▲
1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
574
Punti
35
Tornei
136
Best: 27
▼
-20
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
565
Punti
24
Tornei
137
Best: 136
▲
2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
560
Punti
26
Tornei
138
Best: 1
▼
-1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
139
Best: 41
▼
-10
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
553
Punti
33
Tornei
140
Best: 140
▼
-2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
553
Punti
25
Tornei
141
Best: 114
▲
10
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
544
Punti
22
Tornei
142
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
538
Punti
32
Tornei
143
Best: 140
▼
-3
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
520
Punti
15
Tornei
144
Best: 71
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
518
Punti
30
Tornei
145
Best: 49
--
0
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
516
Punti
19
Tornei
146
Best: 146
--
0
Dominika Salkova
CZE, 0
505
Punti
24
Tornei
147
Best: 84
--
0
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
31
Tornei
148
Best: 148
▲
25
Lola Radivojevic
SRB, 0
499
Punti
29
Tornei
149
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
494
Punti
37
Tornei
150
Best: 85
▼
-1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
493
Punti
31
Tornei
151
Best: 142
▼
-7
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
491
Punti
30
Tornei
152
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
29
Tornei
153
Best: 100
--
0
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
477
Punti
17
Tornei
154
Best: 153
▲
4
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
477
Punti
24
Tornei
155
Best: 22
--
0
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
475
Punti
25
Tornei
156
Best: 58
--
0
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
470
Punti
32
Tornei
157
Best: 112
▼
-3
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
468
Punti
27
Tornei
158
Best: 25
▲
1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
159
Best: 154
▲
11
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
458
Punti
25
Tornei
160
Best: 160
▼
-8
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
458
Punti
25
Tornei
161
Best: 20
▼
-1
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
162
Best: 104
▼
-1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
450
Punti
27
Tornei
163
Best: 163
▼
-1
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
448
Punti
29
Tornei
164
Best: 93
▼
-7
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
447
Punti
26
Tornei
165
Best: 165
▼
-2
Sofia Costoulas
BEL, 0
447
Punti
26
Tornei
166
Best: 166
▼
-2
Alina Korneeva
RUS, 0
447
Punti
18
Tornei
167
Best: 81
▼
-2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
437
Punti
18
Tornei
168
Best: 168
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
435
Punti
17
Tornei
169
Best: 169
▼
-3
Emerson Jones
AUS, 0
433
Punti
17
Tornei
170
Best: 4
▲
7
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
426
Punti
13
Tornei
171
Best: 56
▼
-3
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
425
Punti
27
Tornei
172
Best: 167
▼
-1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
421
Punti
27
Tornei
173
Best: 172
▼
-1
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
420
Punti
25
Tornei
174
Best: 105
▲
1
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
417
Punti
24
Tornei
175
Best: 175
▼
-6
Lanlana Tararudee
THA, 0
417
Punti
24
Tornei
176
Best: 174
▲
20
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
410
Punti
29
Tornei
177
Best: 147
▲
1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
404
Punti
22
Tornei
178
Best: 45
▲
2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
401
Punti
22
Tornei
179
Best: 179
--
0
Clervie Ngounoue
USA, 0
398
Punti
21
Tornei
180
Best: 45
▼
-6
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
398
Punti
26
Tornei
181
Best: 181
--
0
Tatiana Prozorova
RUS, 0
391
Punti
22
Tornei
182
Best: 176
--
0
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
391
Punti
26
Tornei
183
Best: 183
--
0
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
184
Best: 116
--
0
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
387
Punti
23
Tornei
185
Best: 185
▼
-9
Celine Naef
SUI, 0
385
Punti
23
Tornei
186
Best: 186
▲
27
Teodora Kostovic
SRB, 0
382
Punti
16
Tornei
187
Best: 178
▼
-2
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
382
Punti
30
Tornei
188
Best: 188
▼
-1
Polina Iatcenko
RUS, 0
380
Punti
21
Tornei
189
Best: 189
▼
-3
Barbora Palicova
CZE, 0
379
Punti
30
Tornei
190
Best: 182
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
378
Punti
21
Tornei
191
Best: 125
▼
-3
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
378
Punti
22
Tornei
192
Best: 93
▼
-2
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
373
Punti
21
Tornei
193
Best: 173
▲
2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
370
Punti
30
Tornei
194
Best: 14
▼
-1
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
367
Punti
16
Tornei
195
Best: 114
▼
-1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
366
Punti
23
Tornei
196
Best: 196
▲
1
Gabriela Knutson
CZE, 0
365
Punti
31
Tornei
197
Best: 164
▼
-5
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
363
Punti
25
Tornei
198
Best: 177
--
0
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
362
Punti
27
Tornei
199
Best: 199
▼
-8
Elena Pridankina
RUS, 0
361
Punti
25
Tornei
200
Best: 100
▲
14
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
360
Punti
31
Tornei
201
Best: 162
▲
4
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
358
Punti
25
Tornei
202
Best: 97
▼
-3
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
357
Punti
20
Tornei
203
Best: 203
▲
18
Cadence Brace
CAN, 0
353
Punti
25
Tornei
204
Best: 11
▼
-4
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
350
Punti
11
Tornei
205
Best: 205
▲
18
Taylah Preston
AUS, 0
349
Punti
25
Tornei
206
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
22
Tornei
207
Best: 121
▼
-5
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
346
Punti
23
Tornei
208
Best: 23
▼
-5
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
345
Punti
22
Tornei
209
Best: 170
▼
-5
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
344
Punti
26
Tornei
210
Best: 143
▼
-3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
341
Punti
33
Tornei
211
Best: 97
▲
59
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
340
Punti
25
Tornei
212
Best: 196
▼
-6
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
339
Punti
33
Tornei
213
Best: 213
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
18
Tornei
214
Best: 204
▼
-4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
334
Punti
28
Tornei
215
Best: 38
▼
-3
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
328
Punti
20
Tornei
216
Best: 108
▲
19
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
327
Punti
27
Tornei
217
Best: 153
▼
-1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
325
Punti
34
Tornei
218
Best: 218
▲
55
Laura Samson
CZE, 0
324
Punti
21
Tornei
219
Best: 31
▲
11
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
320
Punti
15
Tornei
220
Best: 26
--
0
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
320
Punti
18
Tornei
221
Best: 119
▼
-13
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
320
Punti
28
Tornei
222
Best: 96
▼
-4
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
318
Punti
33
Tornei
223
Best: 223
▲
1
Kayla Cross
CAN, 0
315
Punti
32
Tornei
224
Best: 224
▲
1
Tara Wuerth
CRO, 0
314
Punti
22
Tornei
225
Best: 225
▲
1
Sara Saito
JPN, 0
314
Punti
29
Tornei
226
Best: 43
▲
3
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
314
Punti
27
Tornei
227
Best: 151
--
0
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
313
Punti
22
Tornei
228
Best: 209
--
0
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
313
Punti
23
Tornei
229
Best: 176
▲
3
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
312
Punti
29
Tornei
230
Best: 83
▲
3
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
310
Punti
26
Tornei
231
Best: 231
▼
-9
Lilli Tagger
AUT, 0
308
Punti
14
Tornei
232
Best: 152
▲
19
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
307
Punti
31
Tornei
233
Best: 70
▼
-2
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
306
Punti
22
Tornei
234
Best: 168
--
0
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
304
Punti
31
Tornei
235
Best: 235
▲
1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
304
Punti
22
Tornei
236
Best: 88
▲
1
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
300
Punti
28
Tornei
237
Best: 237
▲
1
Hina Inoue
USA, 0
298
Punti
29
Tornei
238
Best: 207
▲
1
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
297
Punti
33
Tornei
239
Best: 61
▲
1
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
23
Tornei
240
Best: 32
▲
1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
295
Punti
11
Tornei
241
Best: 105
▼
-22
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
295
Punti
29
Tornei
242
Best: 242
--
0
Sayaka Ishii
JPN, 0
294
Punti
19
Tornei
243
Best: 168
--
0
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
294
Punti
31
Tornei
244
Best: 244
--
0
Amarissa Toth
HUN, 0
294
Punti
19
Tornei
245
Best: 233
▲
1
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
26
Tornei
246
Best: 164
▼
-31
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
293
Punti
26
Tornei
247
Best: 165
▲
10
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
293
Punti
28
Tornei
248
Best: 90
▼
-1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
289
Punti
29
Tornei
249
Best: 169
--
0
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
286
Punti
33
Tornei
250
Best: 212
▼
-5
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
286
Punti
26
Tornei
251
Best: 153
▲
33
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
285
Punti
35
Tornei
252
Best: 220
▼
-2
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
285
Punti
24
Tornei
253
Best: 247
▼
-1
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
34
Tornei
254
Best: 254
▼
-37
Renata Jamrichova
SVK, 0
277
Punti
22
Tornei
255
Best: 176
▼
-7
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
276
Punti
26
Tornei
256
Best: 135
--
0
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
274
Punti
29
Tornei
257
Best: 257
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
274
Punti
25
Tornei
258
Best: 213
▲
1
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
273
Punti
24
Tornei
259
Best: 214
▲
2
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
272
Punti
31
Tornei
260
Best: 260
--
0
Ayana Akli
USA, 0
270
Punti
27
Tornei
261
Best: 31
▲
1
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
269
Punti
22
Tornei
262
Best: 213
▲
2
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
267
Punti
29
Tornei
263
Best: 105
▼
-9
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
265
Punti
29
Tornei
264
Best: 97
▲
1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
262
Punti
25
Tornei
265
Best: 265
▼
-2
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
262
Punti
31
Tornei
266
Best: 266
▲
1
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
267
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
261
Punti
35
Tornei
268
Best: 222
▼
-2
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
260
Punti
21
Tornei
269
Best: 269
▲
2
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
256
Punti
17
Tornei
270
Best: 270
▼
-1
Mia Ristic
SRB, 0
256
Punti
29
Tornei
271
Best: 250
▲
1
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
253
Punti
29
Tornei
272
Best: 189
▲
34
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
252
Punti
16
Tornei
273
Best: 273
▲
1
Nastasja Schunk
GER, 0
247
Punti
24
Tornei
274
Best: 227
▲
12
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
246
Punti
22
Tornei
275
Best: 275
--
0
Luisina Giovannini
ARG, 0
245
Punti
15
Tornei
276
Best: 168
--
0
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
243
Punti
26
Tornei
277
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
243
Punti
21
Tornei
278
Best: 139
--
0
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
240
Punti
26
Tornei
279
Best: 110
--
0
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
240
Punti
26
Tornei
280
Best: 131
--
0
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
239
Punti
30
Tornei
281
Best: 104
▲
2
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
239
Punti
21
Tornei
282
Best: 282
▼
-29
Julia Avdeeva
RUS, 0
239
Punti
21
Tornei
283
Best: 136
▲
21
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
237
Punti
26
Tornei
284
Best: 84
▲
8
Kayla Day
USA, 28-09-1999
235
Punti
14
Tornei
285
Best: 266
▼
-3
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
235
Punti
27
Tornei
286
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
233
Punti
21
Tornei
287
Best: 287
--
0
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
288
Best: 82
--
0
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
231
Punti
23
Tornei
289
Best: 289
▼
-8
Amarni Banks
GBR, 0
231
Punti
22
Tornei
290
Best: 288
▼
-1
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
227
Punti
20
Tornei
291
Best: 291
▼
-36
Kristina Dmitruk
BLR, 0
225
Punti
17
Tornei
292
Best: 144
▲
3
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
225
Punti
34
Tornei
293
Best: 136
▲
3
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
225
Punti
21
Tornei
294
Best: 158
▼
-4
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
224
Punti
31
Tornei
295
Best: 69
▲
3
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
223
Punti
34
Tornei
296
Best: 132
▲
4
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
220
Punti
23
Tornei
297
Best: 280
▲
4
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
220
Punti
23
Tornei
298
Best: 294
▼
-4
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
220
Punti
21
Tornei
299
Best: 203
▼
-8
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
217
Punti
29
Tornei
300
Best: 236
▲
5
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
217
Punti
16
Tornei
301
Best: 56
▲
6
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
216
Punti
23
Tornei
302
Best: 221
▲
6
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
216
Punti
21
Tornei
303
Best: 299
▼
-4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
216
Punti
18
Tornei
304
Best: 237
▲
6
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
215
Punti
24
Tornei
305
Best: 52
▲
6
Claire Liu
USA, 25-05-2000
212
Punti
16
Tornei
306
Best: 306
▲
6
Aliona Falei
BLR, 0
212
Punti
21
Tornei
307
Best: 4
▲
7
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
308
Best: 308
▲
5
Lia Karatancheva
BUL, 0
210
Punti
31
Tornei
309
Best: 154
▲
6
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
207
Punti
30
Tornei
310
Best: 310
▲
19
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
207
Punti
22
Tornei
311
Best: 311
▲
7
Han Shi
CHN, 0
205
Punti
26
Tornei
312
Best: 266
▲
8
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
313
Best: 313
▲
9
Laura Hietaranta
FIN, 0
205
Punti
22
Tornei
314
Best: 314
▲
9
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
204
Punti
26
Tornei
315
Best: 315
▼
-22
Ariana Geerlings
ESP, 0
201
Punti
22
Tornei
316
Best: 133
▲
10
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
201
Punti
24
Tornei
317
Best: 317
▲
10
Xinxin Yao
CHN, 0
200
Punti
30
Tornei
318
Best: 60
▲
6
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
200
Punti
26
Tornei
319
Best: 292
▲
11
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
22
Tornei
320
Best: 299
▼
-3
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
198
Punti
19
Tornei
321
Best: 39
▼
-18
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
197
Punti
12
Tornei
322
Best: 158
▲
10
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
197
Punti
27
Tornei
323
Best: 323
▲
10
Priska Nugroho
INA, 0
195
Punti
23
Tornei
324
Best: 318
▲
10
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
18
Tornei
325
Best: 311
▲
10
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
194
Punti
19
Tornei
326
Best: 190
▼
-17
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
193
Punti
28
Tornei
327
Best: 318
▲
34
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
193
Punti
18
Tornei
328
Best: 150
▲
8
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
193
Punti
20
Tornei
329
Best: 231
▼
-10
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
192
Punti
31
Tornei
330
Best: 175
▲
7
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
192
Punti
20
Tornei
331
Best: 293
▼
-10
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
191
Punti
19
Tornei
332
Best: 47
▲
21
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
190
Punti
9
Tornei
333
Best: 333
▼
-122
Erika Andreeva
RUS, 0
190
Punti
20
Tornei
334
Best: 211
▼
-18
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
190
Punti
29
Tornei
335
Best: 151
▼
-10
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
190
Punti
32
Tornei
336
Best: 336
▲
27
Noma Noha Akugue
GER, 0
189
Punti
29
Tornei
337
Best: 226
▲
1
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
189
Punti
20
Tornei
338
Best: 292
▲
2
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
189
Punti
25
Tornei
339
Best: 339
▲
15
Julieta Pareja
USA, 0
188
Punti
8
Tornei
340
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
187
Punti
24
Tornei
341
Best: 338
▲
2
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
186
Punti
20
Tornei
342
Best: 328
--
0
Lian Tran
NED, 19-07-2002
185
Punti
27
Tornei
343
Best: 343
▲
1
Saki Imamura
JPN, 0
183
Punti
22
Tornei
344
Best: 305
▲
6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
345
Best: 214
▼
-6
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
182
Punti
18
Tornei
346
Best: 320
▼
-1
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
182
Punti
19
Tornei
347
Best: 347
▼
-1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
181
Punti
24
Tornei
348
Best: 347
▼
-1
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
179
Punti
21
Tornei
349
Best: 328
▼
-21
Lea Ma
USA, 01-02-2001
179
Punti
23
Tornei
350
Best: 118
▲
2
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
178
Punti
12
Tornei
351
Best: 351
▼
-3
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
352
Best: 352
▲
4
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
178
Punti
17
Tornei
353
Best: 162
▼
-4
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
177
Punti
27
Tornei
354
Best: 354
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
175
Punti
26
Tornei
355
Best: 291
▼
-58
Alana Smith
USA, 09-11-1999
174
Punti
24
Tornei
356
Best: 356
▼
-5
Mingge Xu
GBR, 0
171
Punti
16
Tornei
357
Best: 357
▲
14
Denislava Glushkova
BUL, 0
171
Punti
26
Tornei
358
Best: 358
▲
7
Samira De Stefano
ITA, 0
169
Punti
20
Tornei
359
Best: 317
▼
-1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
168
Punti
25
Tornei
360
Best: 314
▼
-29
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
168
Punti
27
Tornei
361
Best: 361
▼
-2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
167
Punti
28
Tornei
362
Best: 221
▲
15
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
166
Punti
18
Tornei
363
Best: 363
▼
-3
Miho Kuramochi
JPN, 0
165
Punti
23
Tornei
364
Best: 361
▲
8
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
164
Punti
23
Tornei
365
Best: 305
▼
-10
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
163
Punti
21
Tornei
366
Best: 366
▲
48
Vendula Valdmannova
CZE, 0
163
Punti
12
Tornei
367
Best: 358
▼
-3
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
162
Punti
28
Tornei
368
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
18
Tornei
369
Best: 369
▼
-1
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
162
Punti
23
Tornei
370
Best: 370
▼
-4
Mayu Crossley
JPN, 0
162
Punti
16
Tornei
371
Best: 371
▲
10
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
372
Best: 280
▼
-5
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
160
Punti
30
Tornei
373
Best: 348
▼
-4
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
160
Punti
18
Tornei
374
Best: 374
▲
33
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
155
Punti
23
Tornei
375
Best: 351
--
0
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
154
Punti
26
Tornei
376
Best: 376
▼
-3
Martina Okalova
SVK, 0
153
Punti
19
Tornei
377
Best: 300
▼
-1
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
153
Punti
19
Tornei
378
Best: 378
▼
-76
Mary Stoiana
USA, 0
152
Punti
14
Tornei
379
Best: 179
▼
-17
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
151
Punti
22
Tornei
380
Best: 380
▼
-2
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
151
Punti
24
Tornei
381
Best: 381
▼
-2
Karina Miller
USA, 0
148
Punti
15
Tornei
382
Best: 362
▼
-2
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
148
Punti
23
Tornei
383
Best: 216
--
0
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
23
Tornei
384
Best: 317
--
0
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
24
Tornei
385
Best: 350
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
147
Punti
17
Tornei
386
Best: 342
▲
3
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
145
Punti
20
Tornei
387
Best: 365
--
0
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
144
Punti
24
Tornei
388
Best: 240
--
0
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
144
Punti
18
Tornei
389
Best: 389
▲
33
Malaika Rapolu
USA, 0
144
Punti
16
Tornei
390
Best: 296
▲
41
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
143
Punti
21
Tornei
391
Best: 391
▲
13
Diletta Cherubini
ITA, 0
142
Punti
28
Tornei
392
Best: 253
▼
-1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
142
Punti
34
Tornei
393
Best: 331
▼
-3
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
141
Punti
19
Tornei
394
Best: 309
▼
-1
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
140
Punti
21
Tornei
395
Best: 395
▼
-13
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
25
Tornei
396
Best: 163
--
0
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
139
Punti
30
Tornei
397
Best: 186
--
0
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
139
Punti
28
Tornei
398
Best: 143
--
0
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
139
Punti
25
Tornei
399
Best: 399
--
0
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
138
Punti
21
Tornei
400
Best: 400
▼
-5
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
138
Punti
22
Tornei
401
Best: 39
--
0
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
402
Best: 46
▼
-32
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
137
Punti
8
Tornei
403
Best: 403
▲
21
Natalija Senic
SRB, 0
137
Punti
17
Tornei
404
Best: 404
▼
-2
Elena Micic
AUS, 0
136
Punti
20
Tornei
405
Best: 405
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
136
Punti
23
Tornei
406
Best: 137
▼
-3
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
136
Punti
21
Tornei
407
Best: 407
▲
19
Alina Granwehr
SUI, 13-07-2003
135
Punti
15
Tornei
408
Best: 408
--
0
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
133
Punti
29
Tornei
409
Best: 409
--
0
Mathilde Lollia
FRA, 0
133
Punti
23
Tornei
410
Best: 342
▲
11
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
133
Punti
22
Tornei
411
Best: 411
▼
-1
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
132
Punti
19
Tornei
412
Best: 412
▼
-1
Akasha Urhobo
USA, 0
132
Punti
18
Tornei
413
Best: 413
▼
-21
Amelia Rajecki
GBR, 0
131
Punti
23
Tornei
414
Best: 414
▲
1
Carolyn Ansari
USA, 0
131
Punti
19
Tornei
415
Best: 415
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
416
Best: 416
▼
-4
Martha Matoula
GRE, 0
130
Punti
24
Tornei
417
Best: 243
▲
2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
130
Punti
18
Tornei
418
Best: 418
▼
-12
Eryn Cayetano
USA, 0
130
Punti
18
Tornei
419
Best: 103
▲
1
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
129
Punti
19
Tornei
420
Best: 420
▼
-2
Elizara Yaneva
BUL, 0
129
Punti
10
Tornei
421
Best: 377
▲
7
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
128
Punti
10
Tornei
422
Best: 422
▲
16
Madison Sieg
USA, 0
128
Punti
20
Tornei
423
Best: 199
▲
19
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
128
Punti
17
Tornei
424
Best: 424
▼
-11
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
128
Punti
22
Tornei
425
Best: 425
▼
-20
Olivia Lincer
POL, 0
126
Punti
15
Tornei
426
Best: 230
▲
67
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
126
Punti
20
Tornei
427
Best: 427
▲
41
Julia Adams
USA, 0
126
Punti
26
Tornei
428
Best: 428
▲
1
Victoria Hu
USA, 0
125
Punti
27
Tornei
429
Best: 127
▲
1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
125
Punti
12
Tornei
430
Best: 430
▲
23
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
125
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▲
6
Ranah Stoiber
GBR, 0
124
Punti
23
Tornei
432
Best: 399
▼
-9
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
124
Punti
19
Tornei
433
Best: 433
▲
57
Veronika Podrez
UKR, 0
124
Punti
20
Tornei
434
Best: 434
▲
20
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
123
Punti
8
Tornei
435
Best: 296
--
0
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
122
Punti
24
Tornei
436
Best: 367
--
0
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
122
Punti
25
Tornei
437
Best: 410
▲
2
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
121
Punti
24
Tornei
438
Best: 222
▲
2
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
121
Punti
12
Tornei
439
Best: 338
▲
2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
120
Punti
17
Tornei
440
Best: 440
▲
3
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
441
Best: 421
▲
3
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
442
Best: 442
▲
3
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
120
Punti
17
Tornei
443
Best: 443
▲
3
Hayu Kinoshita
JPN, 0
120
Punti
19
Tornei
444
Best: 319
▲
3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
119
Punti
17
Tornei
445
Best: 445
▲
12
Fangran Tian
CHN, 0
118
Punti
15
Tornei
446
Best: 446
▲
3
Zongyu Li
CHN, 0
118
Punti
18
Tornei
447
Best: 147
▼
-22
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
118
Punti
11
Tornei
448
Best: 29
▲
2
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
118
Punti
21
Tornei
449
Best: 317
▲
2
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
22
Tornei
450
Best: 450
▲
2
Alexis Blokhina
USA, 0
118
Punti
15
Tornei
451
Best: 451
▼
-19
Petra Hule
AUS, 0
117
Punti
18
Tornei
452
Best: 304
▲
3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
117
Punti
25
Tornei
453
Best: 39
▲
3
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
116
Punti
13
Tornei
454
Best: 219
▼
-20
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
115
Punti
8
Tornei
455
Best: 379
▲
29
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
115
Punti
15
Tornei
456
Best: 434
▲
2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
22
Tornei
457
Best: 457
▲
2
Kira Pavlova
RUS, 0
115
Punti
20
Tornei
458
Best: 160
▲
2
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
114
Punti
22
Tornei
459
Best: 180
▲
2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
114
Punti
14
Tornei
460
Best: 71
▼
-12
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
113
Punti
14
Tornei
461
Best: 461
▲
26
Ana Candiotto
BRA, 0
113
Punti
17
Tornei
462
Best: 320
--
0
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
113
Punti
15
Tornei
463
Best: 352
--
0
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
113
Punti
21
Tornei
464
Best: 380
--
0
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
113
Punti
23
Tornei
465
Best: 427
--
0
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
112
Punti
14
Tornei
466
Best: 226
--
0
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
112
Punti
16
Tornei
467
Best: 149
▲
2
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
111
Punti
17
Tornei
468
Best: 200
▲
24
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
111
Punti
28
Tornei
469
Best: 469
▲
2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
111
Punti
16
Tornei
470
Best: 200
▲
2
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
111
Punti
18
Tornei
471
Best: 10
▼
-55
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
110
Punti
10
Tornei
472
Best: 472
▲
1
Lucie Havlickova
CZE, 0
110
Punti
6
Tornei
473
Best: 405
▲
31
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
110
Punti
17
Tornei
474
Best: 442
▲
1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
110
Punti
20
Tornei
475
Best: 475
▲
1
Amelia Honer
USA, 0
109
Punti
8
Tornei
476
Best: 5
▲
4
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
108
Punti
10
Tornei
477
Best: 35
▲
228
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
108
Punti
12
Tornei
478
Best: 478
▲
3
Yufei Ren
CHN, 0
108
Punti
21
Tornei
479
Best: 479
▲
3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
480
Best: 283
▲
3
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
108
Punti
7
Tornei
481
Best: 481
▲
24
Jeline Vandromme
BEL, 0
108
Punti
10
Tornei
482
Best: 18
▼
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
107
Punti
10
Tornei
483
Best: 332
▲
2
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
107
Punti
15
Tornei
484
Best: 404
▲
16
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
107
Punti
23
Tornei
485
Best: 368
▲
40
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
107
Punti
16
Tornei
486
Best: 486
▲
9
Maria Urrutia
ARG, 09-03-2001
107
Punti
16
Tornei
487
Best: 487
▼
-1
Rada Zolotareva
RUS, 0
106
Punti
9
Tornei
488
Best: 488
▼
-55
Amandine Monnot
FRA, 0
106
Punti
18
Tornei
489
Best: 489
▲
60
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
106
Punti
19
Tornei
490
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
105
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▼
-2
Weronika Ewald
POL, 0
105
Punti
15
Tornei
492
Best: 442
▼
-1
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
22
Tornei
493
Best: 493
▲
1
Hikaru Sato
JPN, 05-04-1999
104
Punti
17
Tornei
494
Best: 296
▲
2
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
13
Tornei
495
Best: 339
▲
3
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
102
Punti
18
Tornei
496
Best: 356
▲
3
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
102
Punti
19
Tornei
497
Best: 497
▲
4
Josy Daems
GER, 0
102
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▲
4
Yara Bartashevich
FRA, 0
101
Punti
21
Tornei
499
Best: 499
▼
-2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
101
Punti
14
Tornei
500
Best: 500
▲
10
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
101
Punti
24
Tornei
501
Best: 493
▲
2
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
101
Punti
21
Tornei
502
Best: 190
▼
-24
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
100
Punti
12
Tornei
503
Best: 503
▲
39
Johanne Svendsen
DEN, 0
99
Punti
13
Tornei
504
Best: 504
▲
2
Anja Stankovic
SRB, 0
99
Punti
17
Tornei
505
Best: 377
▲
2
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
99
Punti
20
Tornei
506
Best: 506
▲
2
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
99
Punti
21
Tornei
507
Best: 40
▲
2
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
508
Best: 508
▲
25
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
98
Punti
21
Tornei
509
Best: 509
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
98
Punti
19
Tornei
510
Best: 2
▲
2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
511
Best: 201
▲
2
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
97
Punti
23
Tornei
512
Best: 335
▲
2
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
97
Punti
28
Tornei
513
Best: 322
▼
-34
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
97
Punti
15
Tornei
514
Best: 514
▼
-44
Nina Vargova
SVK, 0
97
Punti
22
Tornei
515
Best: 515
▲
32
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
97
Punti
15
Tornei
516
Best: 466
▼
-1
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
97
Punti
17
Tornei
517
Best: 132
▼
-1
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
96
Punti
18
Tornei
518
Best: 362
▼
-1
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
96
Punti
18
Tornei
519
Best: 343
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
96
Punti
22
Tornei
520
Best: 520
▲
40
Carolina Kuhl
GER, 0
94
Punti
15
Tornei
521
Best: 521
▲
1
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
94
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▲
2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
93
Punti
13
Tornei
523
Best: 317
▲
16
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
524
Best: 524
▼
-4
Monika Stankiewicz
POL, 0
93
Punti
14
Tornei
525
Best: 525
▼
-6
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
93
Punti
15
Tornei
526
Best: 449
▲
1
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
93
Punti
18
Tornei
527
Best: 527
▲
1
Kristiana Sidorova
RUS, 0
93
Punti
19
Tornei
528
Best: 528
▲
15
Arina Bulatova
RUS, 0
93
Punti
20
Tornei
529
Best: 26
▼
-6
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
92
Punti
8
Tornei
530
Best: 169
▼
-1
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
92
Punti
21
Tornei
531
Best: 531
▲
145
Alexandra Shubladze
RUS, 0
92
Punti
9
Tornei
532
Best: 527
▼
-2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
533
Best: 188
▼
-2
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
91
Punti
9
Tornei
534
Best: 534
▲
12
Jenny Lim
FRA, 0
91
Punti
22
Tornei
535
Best: 284
▼
-108
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
91
Punti
17
Tornei
536
Best: 536
▼
-10
Maria Sara Popa
ROU, 0
91
Punti
19
Tornei
537
Best: 537
▼
-3
Alicia Dudeney
GBR, 0
91
Punti
9
Tornei
538
Best: 538
▼
-3
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
539
Best: 539
▼
-3
Stefania Bojica
ROU, 0
91
Punti
18
Tornei
540
Best: 181
▼
-3
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
90
Punti
12
Tornei
541
Best: 541
▼
-3
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
542
Best: 456
▼
-2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
90
Punti
11
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Julie Struplova
CZE, 0
90
Punti
12
Tornei
544
Best: 544
▲
12
Hibah Shaikh
USA, 25-09-2002
90
Punti
16
Tornei
545
Best: 545
▼
-1
Dasha Plekhanova
CAN, 0
89
Punti
10
Tornei
546
Best: 546
▼
-79
Radka Zelnickova
SVK, 0
89
Punti
23
Tornei
547
Best: 547
▲
32
Sarah Van Emst
NED, 0
88
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
--
0
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
549
Best: 549
▲
2
Bianca Barbulescu
ROU, 0
88
Punti
18
Tornei
550
Best: 550
▼
-18
Alana Subasic
AUS, 0
87
Punti
15
Tornei
551
Best: 487
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
552
Best: 552
▼
-78
Matilde Paoletti
ITA, 0
87
Punti
8
Tornei
553
Best: 553
▲
6
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
12
Tornei
554
Best: 554
▼
-1
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
555
Best: 114
--
0
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
87
Punti
15
Tornei
556
Best: 478
▼
-6
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
87
Punti
17
Tornei
557
Best: 487
▲
49
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
87
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▼
-1
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
87
Punti
20
Tornei
559
Best: 559
▼
-1
Makenna Jones
USA, 0
86
Punti
20
Tornei
560
Best: 352
▲
2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
561
Best: 561
▲
16
Arianna Zucchini
ITA, 0
84
Punti
16
Tornei
562
Best: 562
▲
2
Rinko Matsuda
JPN, 0
84
Punti
22
Tornei
563
Best: 493
▼
-9
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
84
Punti
14
Tornei
564
Best: 564
▲
1
Varvara Panshina
RUS, 0
84
Punti
14
Tornei
565
Best: 470
▲
1
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
84
Punti
16
Tornei
566
Best: 566
▲
1
Ella Mcdonald
GBR, 0
83
Punti
19
Tornei
567
Best: 348
▲
58
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
83
Punti
12
Tornei
568
Best: 511
▲
1
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
83
Punti
16
Tornei
569
Best: 569
▲
2
Kristina Kroitor
RUS, 0
82
Punti
12
Tornei
570
Best: 570
▲
97
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
81
Punti
12
Tornei
571
Best: 571
▼
-50
Lavinia Tanasie
ROU, 0
81
Punti
17
Tornei
572
Best: 463
▲
1
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
81
Punti
17
Tornei
573
Best: 205
▲
1
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
81
Punti
16
Tornei
574
Best: 73
▲
1
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
80
Punti
7
Tornei
575
Best: 1
▲
1
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
576
Best: 576
▲
2
Adelina Lachinova
LAT, 0
80
Punti
15
Tornei
577
Best: 149
▼
-32
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
80
Punti
11
Tornei
578
Best: 578
▲
2
Gina Dittmann
GER, 0
80
Punti
15
Tornei
579
Best: 579
▲
37
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
80
Punti
16
Tornei
580
Best: 346
▲
1
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
80
Punti
18
Tornei
581
Best: 581
▲
1
Jenna Defalco
USA, 0
80
Punti
19
Tornei
582
Best: 582
▼
-14
Nahia Berecoechea
FRA, 0
79
Punti
17
Tornei
583
Best: 254
▲
2
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
79
Punti
10
Tornei
584
Best: 584
▲
14
Marine Szostak
FRA, 0
79
Punti
18
Tornei
585
Best: 566
▲
1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
79
Punti
22
Tornei
586
Best: 560
▼
-14
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
79
Punti
22
Tornei
587
Best: 20
▲
51
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
78
Punti
21
Tornei
588
Best: 588
▼
-1
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
589
Best: 589
▼
-1
Victoria Osuigwe
USA, 0
78
Punti
12
Tornei
590
Best: 590
▲
62
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
14
Tornei
591
Best: 591
▼
-1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
18
Tornei
592
Best: 114
▲
57
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
76
Punti
14
Tornei
593
Best: 593
▼
-2
Ellie Schoppe
USA, 0
76
Punti
16
Tornei
594
Best: 594
▲
57
Dana Guzman
PER, 0
76
Punti
5
Tornei
595
Best: 595
▼
-3
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
596
Best: 445
▼
-7
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
76
Punti
16
Tornei
597
Best: 580
▼
-3
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
598
Best: 46
▼
-3
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
599
Best: 599
▼
-3
Chenting Zhu
CHN, 0
75
Punti
14
Tornei
600
Best: 600
▼
-16
Melisa Ercan
AUS, 0
75
Punti
16
Tornei
601
Best: 601
▼
-4
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
75
Punti
14
Tornei
602
Best: 602
▼
-3
Marie Vogt
GER, 0
75
Punti
21
Tornei
603
Best: 555
▼
-3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
75
Punti
21
Tornei
604
Best: 604
▼
-2
Alyssa Reguer
FRA, 0
74
Punti
22
Tornei
605
Best: 605
▼
-2
Maria Golovina
RUS, 0
74
Punti
13
Tornei
606
Best: 606
▲
14
Britt Du Pree
NED, 0
74
Punti
16
Tornei
607
Best: 190
▼
-3
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
73
Punti
22
Tornei
608
Best: 263
▼
-3
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
73
Punti
17
Tornei
609
Best: 440
▼
-1
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
72
Punti
18
Tornei
610
Best: 610
▼
-1
Luca Udvardy
HUN, 0
72
Punti
13
Tornei
611
Best: 611
▲
39
Evialina Laskevich
BLR, 0
72
Punti
13
Tornei
612
Best: 558
▼
-42
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
72
Punti
17
Tornei
613
Best: 613
▼
-2
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
72
Punti
17
Tornei
614
Best: 614
▼
-53
Monique Barry
NZL, 0
71
Punti
16
Tornei
615
Best: 615
▼
-3
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
616
Best: 616
▼
-23
Amelie Van Impe
BEL, 0
71
Punti
15
Tornei
617
Best: 613
▼
-4
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
71
Punti
17
Tornei
618
Best: 191
▼
-3
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
70
Punti
10
Tornei
619
Best: 114
▼
-2
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
69
Punti
6
Tornei
620
Best: 620
▼
-2
Alena Kovackova
CZE, 0
69
Punti
8
Tornei
621
Best: 621
▲
13
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
69
Punti
20
Tornei
622
Best: 213
▼
-3
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
69
Punti
16
Tornei
623
Best: 623
▼
-2
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
624
Best: 150
▼
-2
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
69
Punti
20
Tornei
625
Best: 625
▼
-2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
69
Punti
21
Tornei
626
Best: 212
▼
-2
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
68
Punti
9
Tornei
627
Best: 497
▼
-1
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
68
Punti
13
Tornei
628
Best: 623
▲
5
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
68
Punti
20
Tornei
629
Best: 629
▼
-2
Ena Koike
JPN, 0
67
Punti
16
Tornei
630
Best: 377
▼
-20
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
67
Punti
16
Tornei
631
Best: 631
▼
-2
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
19
Tornei
632
Best: 492
▼
-49
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
67
Punti
20
Tornei
633
Best: 398
▲
8
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
67
Punti
21
Tornei
634
Best: 504
▼
-4
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
22
Tornei
635
Best: 130
▼
-34
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
66
Punti
12
Tornei
636
Best: 636
▼
-5
Valentina Steiner
GER, 0
66
Punti
12
Tornei
637
Best: 637
▼
-30
Gina Feistel
POL, 0
66
Punti
11
Tornei
638
Best: 638
▼
-6
Luiza Fullana
BRA, 0
66
Punti
16
Tornei
639
Best: 374
▼
-3
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
640
Best: 466
▼
-1
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
65
Punti
11
Tornei
641
Best: 42
▼
-78
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
64
Punti
5
Tornei
642
Best: 642
--
0
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
643
Best: 643
--
0
Jiaqi Wang
CHN, 0
63
Punti
19
Tornei
644
Best: 644
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
645
Best: 375
▼
-5
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
63
Punti
14
Tornei
646
Best: 531
▲
25
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
63
Punti
15
Tornei
647
Best: 647
▲
7
Sara Dols
ESP, 0
63
Punti
18
Tornei
648
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
649
Best: 649
▼
-1
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
62
Punti
4
Tornei
650
Best: 650
▼
-256
Mia Pohankova
SVK, 0
62
Punti
4
Tornei
651
Best: 604
▲
5
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
62
Punti
15
Tornei
652
Best: 652
▼
-15
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
653
Best: 653
--
0
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
14
Tornei
654
Best: 143
▲
1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
61
Punti
13
Tornei
655
Best: 603
▲
39
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
61
Punti
15
Tornei
656
Best: 179
▲
1
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
61
Punti
7
Tornei
657
Best: 657
▲
1
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
658
Best: 658
▲
20
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
61
Punti
15
Tornei
659
Best: 497
--
0
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
61
Punti
15
Tornei
660
Best: 34
--
0
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
60
Punti
10
Tornei
661
Best: 278
--
0
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
60
Punti
16
Tornei
662
Best: 662
--
0
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
663
Best: 450
▲
26
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
60
Punti
20
Tornei
664
Best: 664
--
0
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
59
Punti
8
Tornei
665
Best: 665
--
0
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
59
Punti
9
Tornei
666
Best: 26
▼
-3
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
59
Punti
11
Tornei
667
Best: 523
▼
-1
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
668
Best: 601
▼
-54
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
59
Punti
17
Tornei
669
Best: 319
▼
-1
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
58
Punti
17
Tornei
670
Best: 504
▼
-26
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
58
Punti
10
Tornei
671
Best: 671
▼
-2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
58
Punti
12
Tornei
672
Best: 135
▼
-2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
58
Punti
14
Tornei
673
Best: 673
▼
-1
Daria Yesypchuk
UKR, 0
58
Punti
19
Tornei
674
Best: 674
--
0
Dimitra Pavlou
GRE, 0
57
Punti
9
Tornei
675
Best: 675
--
0
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
676
Best: 612
▲
1
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
677
Best: 677
▼
-31
Marie Weckerle
LUX, 0
57
Punti
14
Tornei
678
Best: 356
▲
1
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
57
Punti
18
Tornei
679
Best: 383
▲
28
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
56
Punti
15
Tornei
680
Best: 680
▲
35
Mia Horvit
USA, 0
56
Punti
15
Tornei
681
Best: 468
--
0
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
56
Punti
16
Tornei
682
Best: 682
--
0
Ziva Falkner
SLO, 0
56
Punti
16
Tornei
683
Best: 683
▲
1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
55
Punti
11
Tornei
684
Best: 684
▲
1
Beatrise Zeltina
LAT, 0
55
Punti
9
Tornei
685
Best: 685
▲
1
Iva Ivanova
BUL, 0
55
Punti
14
Tornei
686
Best: 525
▲
1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
55
Punti
14
Tornei
687
Best: 685
▲
1
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
55
Punti
16
Tornei
688
Best: 680
▼
-8
Milana Zhabrailova
RUS, 10-02-2003
55
Punti
19
Tornei
689
Best: 689
▲
1
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
690
Best: 607
▲
1
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
54
Punti
15
Tornei
691
Best: 691
▲
87
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
54
Punti
15
Tornei
692
Best: 692
--
0
Mara Guth
GER, 0
54
Punti
16
Tornei
693
Best: 199
▼
-20
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
53
Punti
12
Tornei
694
Best: 549
▲
1
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
24
Tornei
695
Best: 695
▲
1
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
53
Punti
12
Tornei
696
Best: 696
▲
1
Candela Vazquez
ARG, 0
53
Punti
7
Tornei
697
Best: 697
▲
2
Berta Bonardi
ARG, 0
53
Punti
11
Tornei
698
Best: 652
▲
2
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
53
Punti
13
Tornei
699
Best: 699
▲
72
Anna Petkovic
GER, 0
52
Punti
14
Tornei
700
Best: 700
▼
-72
Daria Egorova
RUS, 0
52
Punti
6
Tornei
701
Best: 701
▲
2
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
702
Best: 626
▼
-1
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
52
Punti
14
Tornei
703
Best: 703
▲
1
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
704
Best: 704
▲
2
Anastasiia Gureva
RUS, 0
51
Punti
15
Tornei
705
Best: 705
▲
3
Merna Refaat
EGY, 0
51
Punti
6
Tornei
706
Best: 706
▲
3
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
707
Best: 707
▲
31
Stefani Webb
AUS, 0
51
Punti
13
Tornei
708
Best: 708
▲
2
Yujia Huang
CHN, 0
51
Punti
14
Tornei
709
Best: 668
▲
38
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
51
Punti
15
Tornei
710
Best: 710
▲
1
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
711
Best: 23
▼
-325
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
50
Punti
2
Tornei
712
Best: 712
▲
107
Eva Bennemann
GER, 0
50
Punti
6
Tornei
713
Best: 713
▲
32
Christasha Mcneil
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
714
Best: 269
▼
-1
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
50
Punti
12
Tornei
715
Best: 685
▼
-1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
50
Punti
13
Tornei
716
Best: 716
--
0
Mary Lewis
USA, 0
50
Punti
15
Tornei
717
Best: 12
--
0
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
718
Best: 188
--
0
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
719
Best: 351
▼
-17
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
49
Punti
10
Tornei
720
Best: 720
▲
37
Carla Markus
ARG, 0
49
Punti
14
Tornei
721
Best: 721
▼
-1
Yuno Kitahara
JPN, 0
49
Punti
15
Tornei
722
Best: 722
▲
36
Ya Yi Yang
TPE, 0
49
Punti
15
Tornei
723
Best: 723
▲
10
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
49
Punti
16
Tornei
724
Best: 433
▼
-3
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
49
Punti
17
Tornei
725
Best: 309
▼
-32
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
48
Punti
13
Tornei
726
Best: 584
▼
-14
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
21
Tornei
727
Best: 286
▼
-5
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
48
Punti
15
Tornei
728
Best: 317
▼
-5
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
48
Punti
21
Tornei
729
Best: 283
▼
-5
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
48
Punti
7
Tornei
730
Best: 730
▲
33
Gaeul Jang
KOR, 0
48
Punti
10
Tornei
731
Best: 725
▼
-6
Akanksha Nitture
IND, 08-03-2003
48
Punti
14
Tornei
732
Best: 732
▼
-6
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
17
Tornei
733
Best: 733
▼
-6
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
734
Best: 734
▼
-6
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
48
Punti
9
Tornei
735
Best: 720
▼
-6
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
48
Punti
11
Tornei
736
Best: 736
▼
-6
Nina Radovanovic
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
737
Best: 737
▼
-5
Jana Otzipka
BEL, 0
48
Punti
12
Tornei
738
Best: 738
▼
-4
Kayo Nishimura
JPN, 0
48
Punti
16
Tornei
739
Best: 546
▼
-4
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
19
Tornei
740
Best: 740
▲
33
Beatrice Ricci
ITA, 0
47
Punti
13
Tornei
741
Best: 741
▼
-5
Victoria Milovanova
RUS, 0
47
Punti
10
Tornei
742
Best: 742
▼
-3
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
743
Best: 743
▼
-3
Mio Mushika
JPN, 0
47
Punti
14
Tornei
744
Best: 411
▼
-2
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
46
Punti
13
Tornei
745
Best: 217
▼
-62
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
46
Punti
15
Tornei
746
Best: 619
▼
-3
Demi Tran
NED, 26-11-2000
46
Punti
17
Tornei
747
Best: 698
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
748
Best: 748
▲
3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
46
Punti
7
Tornei
749
Best: 461
▲
63
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
46
Punti
7
Tornei
750
Best: 648
▲
2
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
46
Punti
10
Tornei
751
Best: 751
▼
-20
Chloe Noel
FRA, 0
46
Punti
10
Tornei
752
Best: 752
▼
-15
Onyu Choi
KOR, 0
46
Punti
10
Tornei
753
Best: 548
▼
-34
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
46
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▼
-8
Jiayi Wang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
755
Best: 708
▼
-7
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
46
Punti
18
Tornei
756
Best: 123
▼
-7
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
757
Best: 757
▲
32
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
758
Best: 758
▼
-8
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
759
Best: 759
▲
5
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
45
Punti
7
Tornei
760
Best: 760
▼
-7
Anamaria Oana
ROU, 0
45
Punti
10
Tornei
761
Best: 761
▼
-6
Anita Sahdiieva
UKR, 0
45
Punti
12
Tornei
762
Best: 762
▼
-6
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
45
Punti
12
Tornei
763
Best: 763
▼
-3
Ruien Zhang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
764
Best: 297
▼
-3
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
44
Punti
11
Tornei
765
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
766
Best: 766
▲
118
Julia Stusek
GER, 0
44
Punti
10
Tornei
767
Best: 728
▼
-2
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
44
Punti
10
Tornei
768
Best: 359
▼
-1
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
769
Best: 628
▼
-1
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
44
Punti
14
Tornei
770
Best: 752
▼
-1
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
44
Punti
15
Tornei
771
Best: 36
▼
-1
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
43
Punti
3
Tornei
772
Best: 772
▲
23
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
43
Punti
4
Tornei
773
Best: 772
▼
-1
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
43
Punti
11
Tornei
774
Best: 382
--
0
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
775
Best: 775
--
0
Maria Teixido Garcia
ESP, 17-01-2001
43
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
--
0
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
777
Best: 777
--
0
Yiming Dang
CHN, 0
43
Punti
9
Tornei
778
Best: 778
▼
-24
Julie Pastikova
CZE, 0
43
Punti
9
Tornei
779
Best: 779
▼
-13
Daria Zelinskaya
RUS, 0
43
Punti
13
Tornei
780
Best: 468
--
0
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
43
Punti
17
Tornei
781
Best: 781
--
0
Victoria Gomez
ESP, 0
42
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▲
21
Gaia Maduzzi
ITA, 0
42
Punti
9
Tornei
783
Best: 704
▲
67
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
42
Punti
10
Tornei
784
Best: 410
▼
-2
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
785
Best: 785
▼
-2
Yasmin Ezzat
EGY, 0
42
Punti
13
Tornei
786
Best: 786
▼
-7
Maria Kalyakina
RUS, 0
42
Punti
16
Tornei
787
Best: 674
▼
-28
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
42
Punti
17
Tornei
788
Best: 788
▲
22
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
41
Punti
6
Tornei
789
Best: 627
▼
-4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
41
Punti
14
Tornei
790
Best: 790
▼
-4
Lilian Poling
USA, 0
41
Punti
17
Tornei
791
Best: 330
▼
-4
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
40
Punti
10
Tornei
792
Best: 792
▼
-8
Yujin Kim
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
793
Best: 793
▼
-5
Mara Gae
ROU, 0
40
Punti
13
Tornei
794
Best: 794
▼
-53
Madelief Hageman
NED, 0
40
Punti
17
Tornei
795
Best: 747
▲
13
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
40
Punti
19
Tornei
796
Best: 159
▼
-6
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
39
Punti
12
Tornei
797
Best: 797
▲
4
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
798
Best: 387
▼
-6
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
39
Punti
9
Tornei
799
Best: 799
▲
23
Belle Thompson
AUS, 0
39
Punti
9
Tornei
800
Best: 800
▼
-7
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
801
Best: 801
▲
15
Ana Grubor
CAN, 0
39
Punti
17
Tornei
802
Best: 192
▼
-8
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
803
Best: 803
▼
-7
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
38
Punti
7
Tornei
804
Best: 464
▼
-106
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
38
Punti
6
Tornei
805
Best: 714
▼
-8
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
38
Punti
11
Tornei
806
Best: 806
▼
-6
Yuhan Wang
CHN, 0
37
Punti
9
Tornei
807
Best: 807
▲
31
Brooke Black
GBR, 0
37
Punti
9
Tornei
808
Best: 808
▼
-6
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
809
Best: 809
▼
-5
Vlada Mincheva
RUS, 0
37
Punti
10
Tornei
810
Best: 739
▲
5
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
37
Punti
11
Tornei
811
Best: 729
▼
-5
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
37
Punti
12
Tornei
812
Best: 812
▼
-5
Tian Jialin
CHN, 0
37
Punti
13
Tornei
813
Best: 5
▼
-4
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
814
Best: 814
▼
-179
Anastasiya Lopata
UKR, 0
36
Punti
2
Tornei
815
Best: 815
▼
-4
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
36
Punti
4
Tornei
816
Best: 816
▲
167
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
36
Punti
7
Tornei
817
Best: 590
▼
-4
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
36
Punti
7
Tornei
818
Best: 145
▼
-4
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
36
Punti
9
Tornei
819
Best: 819
▼
-21
Salma Drugdova
SVK, 0
36
Punti
11
Tornei
820
Best: 820
▲
41
Elena Korokozidi
GRE, 0
36
Punti
13
Tornei
821
Best: 175
▼
-4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
35
Punti
12
Tornei
822
Best: 822
▼
-4
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
35
Punti
12
Tornei
823
Best: 151
▼
-3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
824
Best: 190
▼
-1
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
825
Best: 825
▼
-1
Luciana Moyano
ARG, 0
35
Punti
11
Tornei
826
Best: 826
▲
33
Lan Mi
CHN, 0
35
Punti
12
Tornei
827
Best: 827
▼
-1
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
828
Best: 828
▼
-1
Eleejah Inisan
FRA, 0
34
Punti
6
Tornei
829
Best: 829
▼
-1
Liv Hovde
USA, 0
34
Punti
4
Tornei
830
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
34
Punti
13
Tornei
831
Best: 548
▼
-1
Ines Murta
POR, 31-05-1997
34
Punti
13
Tornei
832
Best: 832
▼
-1
Sae Noguchi
JPN, 0
34
Punti
8
Tornei
833
Best: 766
▼
-1
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
34
Punti
19
Tornei
834
Best: 834
▼
-43
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
835
Best: 835
▼
-14
Selina Dal
GER, 0
34
Punti
6
Tornei
836
Best: 836
▼
-32
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
34
Punti
9
Tornei
837
Best: 837
▲
4
Tamila Gadamauri
BEL, 0
34
Punti
10
Tornei
838
Best: 424
▼
-4
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
34
Punti
12
Tornei
839
Best: 196
▼
-14
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
34
Punti
13
Tornei
840
Best: 537
▼
-5
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
34
Punti
13
Tornei
841
Best: 212
▼
-5
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
842
Best: 679
▲
3
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
33
Punti
15
Tornei
843
Best: 843
▼
-6
Sonja Zhenikhova
GER, 0
33
Punti
7
Tornei
844
Best: 807
▲
19
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
33
Punti
14
Tornei
845
Best: 184
▼
-6
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
846
Best: 690
▲
3
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
9
Tornei
847
Best: 720
▼
-7
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
33
Punti
9
Tornei
848
Best: 693
▼
-6
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
33
Punti
12
Tornei
849
Best: 849
▼
-50
Camilla Gennaro
ITA, 0
33
Punti
13
Tornei
850
Best: 658
▲
20
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
33
Punti
16
Tornei
851
Best: 851
▼
-5
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
852
Best: 852
▼
-19
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
853
Best: 853
▲
69
Laquisa Khan
AUS, 0
32
Punti
6
Tornei
854
Best: 854
▲
128
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
32
Punti
6
Tornei
855
Best: 855
▼
-7
Dune Vaissaud
FRA, 0
32
Punti
7
Tornei
856
Best: 429
▼
-5
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
32
Punti
11
Tornei
857
Best: 857
▲
41
Chelsea Fontenel
SUI, 0
32
Punti
12
Tornei
858
Best: 662
▼
-6
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
32
Punti
12
Tornei
859
Best: 343
▼
-6
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
31
Punti
6
Tornei
860
Best: 860
▼
-6
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
861
Best: 861
▲
198
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
31
Punti
4
Tornei
862
Best: 862
▲
4
Petra Konjikusic
SRB, 0
31
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▼
-6
Rinon Okuwaki
JPN, 0
31
Punti
8
Tornei
864
Best: 864
▼
-6
Lucie Urbanova
CZE, 0
31
Punti
9
Tornei
865
Best: 330
▼
-5
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
31
Punti
11
Tornei
866
Best: 866
▲
50
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
31
Punti
12
Tornei
867
Best: 500
▼
-23
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
31
Punti
14
Tornei
868
Best: 868
▲
24
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
869
Best: 738
▼
-5
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
870
Best: 644
▼
-5
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
871
Best: 871
▼
-4
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
872
Best: 186
▼
-4
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
30
Punti
6
Tornei
873
Best: 552
▼
-18
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
30
Punti
6
Tornei
874
Best: 379
▼
-5
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
875
Best: 875
▲
49
Ella Haavisto
FIN, 0
30
Punti
9
Tornei
876
Best: 876
▼
-33
Tanisha Kashyap
IND, 0
30
Punti
12
Tornei
877
Best: 451
▲
40
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
30
Punti
13
Tornei
878
Best: 878
▲
12
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
30
Punti
14
Tornei
879
Best: 879
▼
-3
Noemi Maines
ITA, 0
30
Punti
17
Tornei
880
Best: 81
▼
-9
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
881
Best: 547
▼
-9
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
29
Punti
8
Tornei
882
Best: 882
▼
-9
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
883
Best: 883
▼
-9
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
884
Best: 884
▼
-9
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
885
Best: 838
▲
1
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
886
Best: 317
▲
2
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
29
Punti
10
Tornei
887
Best: 887
▼
-9
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
28
Punti
9
Tornei
888
Best: 888
▼
-9
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
889
Best: 889
▼
-9
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
890
Best: 207
▼
-9
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
28
Punti
7
Tornei
891
Best: 891
▼
-9
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
28
Punti
8
Tornei
892
Best: 892
▼
-5
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
893
Best: 893
▼
-5
Sylvie Zund
LIE, 0
28
Punti
9
Tornei
894
Best: 894
▲
34
Sarah Rokusek
AUS, 0
28
Punti
11
Tornei
895
Best: 895
▼
-4
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
896
Best: 896
▼
-19
Celine Simunyu
IRL, 0
27
Punti
6
Tornei
897
Best: 277
▼
-4
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
27
Punti
3
Tornei
898
Best: 856
▼
-3
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
899
Best: 899
▼
-16
Kate Mansfield
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
900
Best: 900
▼
-4
Jamilah Snells
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
901
Best: 368
▼
-16
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
27
Punti
7
Tornei
902
Best: 902
▼
-5
Carolin Raschdorf
GER, 0
27
Punti
10
Tornei
903
Best: 903
▼
-4
Nanari Katsumi
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
904
Best: 904
▼
-4
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
▼
-4
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
26
Punti
5
Tornei
906
Best: 906
▼
-3
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
26
Punti
17
Tornei
907
Best: 907
▼
-3
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
908
Best: 908
▼
-3
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
909
Best: 430
▼
-3
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
26
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▼
-3
Brandy Walker
USA, 0
26
Punti
11
Tornei
911
Best: 699
▲
7
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
26
Punti
13
Tornei
912
Best: 912
▼
-50
Tianmi Mi
CHN, 0
26
Punti
13
Tornei
913
Best: 35
▼
-5
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
25
Punti
4
Tornei
914
Best: 914
▼
-5
Kristina Penickova
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
915
Best: 24
▼
-5
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
916
Best: 480
▼
-5
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
917
Best: 917
▲
4
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
25
Punti
12
Tornei
918
Best: 918
▼
-6
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
919
Best: 589
▼
-6
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
920
Best: 631
▼
-6
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
921
Best: 318
▼
-65
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
922
Best: 922
▼
-7
Fang An Lin
TPE, 0
25
Punti
9
Tornei
923
Best: 923
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
924
Best: 924
▲
43
Paula Cembranos
SUI, 0
25
Punti
12
Tornei
925
Best: 925
▲
44
Irem Kurt
TUR, 0
24
Punti
9
Tornei
926
Best: 313
▼
-6
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
24
Punti
5
Tornei
927
Best: 927
▲
71
Petra Sedlackova
CZE, 0
24
Punti
2
Tornei
928
Best: 928
▲
88
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
24
Punti
3
Tornei
929
Best: 739
▼
-35
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
930
Best: 930
▼
-83
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
24
Punti
6
Tornei
931
Best: 923
▼
-8
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
24
Punti
7
Tornei
932
Best: 346
▼
-7
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
24
Punti
8
Tornei
933
Best: 933
▼
-6
Camilla Bossi
BRA, 0
24
Punti
9
Tornei
934
Best: 934
▼
-5
Mila Masic
SRB, 0
24
Punti
14
Tornei
935
Best: 935
▲
44
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
14
Tornei
936
Best: 936
▼
-5
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
16
Tornei
937
Best: 20
▼
-5
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
938
Best: 938
▼
-5
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 619
▼
-5
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
23
Punti
7
Tornei
940
Best: 940
▼
-5
Defne Cirpanli
TUR, 0
23
Punti
9
Tornei
941
Best: 635
▼
-39
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
23
Punti
11
Tornei
942
Best: 942
▼
-6
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
943
Best: 576
▼
-6
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
944
Best: 944
▲
74
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
23
Punti
4
Tornei
945
Best: 945
▼
-7
Elza Tomase
LAT, 0
23
Punti
4
Tornei
946
Best: 946
▼
-7
Jahnie Van Zyl
RSA, 0
23
Punti
4
Tornei
947
Best: 947
▲
54
Lea Nilsson
SWE, 0
23
Punti
4
Tornei
948
Best: 948
▼
-8
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
949
Best: 949
▼
-8
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
950
Best: 688
▼
-8
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
951
Best: 951
▼
-7
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
952
Best: 952
▼
-26
Jordyn Mcbride
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
953
Best: 945
▼
-8
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
23
Punti
8
Tornei
954
Best: 954
▼
-8
Yanan Hou
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
955
Best: 654
▼
-8
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
23
Punti
9
Tornei
956
Best: 561
▼
-8
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
957
Best: 781
▼
-8
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
23
Punti
13
Tornei
958
Best: 958
▼
-28
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
23
Punti
13
Tornei
959
Best: 959
▼
-9
Anastasiia Firman
UKR, 0
23
Punti
14
Tornei
960
Best: 144
▼
-9
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
22
Punti
3
Tornei
961
Best: 961
▼
-9
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
962
Best: 962
▼
-9
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
963
Best: 963
▼
-9
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
▼
-9
Laima Vladson
LTU, 0
22