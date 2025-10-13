Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: -10 per Lucia Bronzetti
13/10/2025 14:22 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (13-10-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4331
Punti
19
Tornei
84
Best: 46
▼
-10
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
857
Punti
28
Tornei
91
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
795
Punti
27
Tornei
152
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
29
Tornei
154
Best: 153
▲
4
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
477
Punti
24
Tornei
206
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
22
Tornei
213
Best: 213
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
18
Tornei
214
Best: 204
▼
-4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
334
Punti
28
Tornei
271
Best: 250
▲
1
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
253
Punti
29
Tornei
286
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
233
Punti
21
Tornei
319
Best: 292
▲
11
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
22
Tornei
327
Best: 318
▲
34
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
193
Punti
18
Tornei
340
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
187
Punti
24
Tornei
344
Best: 305
▲
6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
354
Best: 354
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
175
Punti
26
Tornei
358
Best: 358
▲
7
Samira De Stefano
ITA, 0
169
Punti
20
Tornei
368
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
18
Tornei
371
Best: 371
▲
10
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
391
Best: 391
▲
13
Diletta Cherubini
ITA, 0
142
Punti
28
Tornei
395
Best: 395
▼
-13
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
25
Tornei
405
Best: 405
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
136
Punti
23
Tornei
415
Best: 415
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
440
Best: 440
▲
3
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
476
Best: 5
▲
4
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
108
Punti
10
Tornei
479
Best: 479
▲
3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
482
Best: 18
▼
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
107
Punti
10
Tornei
515
Best: 515
▲
32
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
97
Punti
15
Tornei
538
Best: 538
▼
-3
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
551
Best: 487
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
552
Best: 552
▼
-78
Matilde Paoletti
ITA, 0
87
Punti
8
Tornei
561
Best: 561
▲
16
Arianna Zucchini
ITA, 0
84
Punti
16
Tornei
590
Best: 590
▲
62
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
14
Tornei
623
Best: 623
▼
-2
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
644
Best: 644
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
648
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
654
Best: 143
▲
1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
61
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▲
20
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
61
Punti
15
Tornei
675
Best: 675
--
0
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
740
Best: 740
▲
33
Beatrice Ricci
ITA, 0
47
Punti
13
Tornei
747
Best: 698
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
765
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
782
Best: 782
▲
21
Gaia Maduzzi
ITA, 0
42
Punti
9
Tornei
789
Best: 627
▼
-4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
41
Punti
14
Tornei
797
Best: 797
▲
4
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
802
Best: 192
▼
-8
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
827
Best: 827
▼
-1
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
830
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
34
Punti
13
Tornei
849
Best: 849
▼
-50
Camilla Gennaro
ITA, 0
33
Punti
13
Tornei
879
Best: 879
▼
-3
Noemi Maines
ITA, 0
30
Punti
17
Tornei
923
Best: 923
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
931
Best: 923
▼
-8
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
24
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
▼
-9
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
993
Best: 988
▼
-5
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
995
Best: 660
▼
-4
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
998
Best: 998
▼
-6
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
9
Tornei
1082
Best: 1082
▲
125
Marta Lombardini
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1093
Best: 1093
▼
-3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1115
Best: 1115
▼
-7
Giulia Paterno
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1131
Best: 1131
▼
-8
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1177
Best: 1177
▼
-7
Giuliana Bestetti
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1223
Best: 1223
▼
-2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1223
Best: 1223
▼
-2
Barbara Dessolis
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1238
Best: 1238
▲
2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1243
Best: 1243
▲
2
Angelica Sara
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1270
Best: 1270
▲
3
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1274
Best: 1274
▲
2
Marcella Dessolis
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1288
Best: 1288
--
0
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1298
Best: 1298
▼
-1
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1343
Best: 1229
▼
-5
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1375
Best: 1375
▲
36
Sofia Avataneo
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1385
Best: 1385
▼
-5
Francesca Gandolfi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1414
Best: 1414
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1414
Best: 1414
▲
25
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1441
Best: 1441
▼
-2
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1441
Best: 1441
▼
-2
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
TAG: Italiane
