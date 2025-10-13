De Minaur si ferma per un problema all’anca. “È lo stesso che ho subito lo scorso anno dopo Wimbledon e che mi ha tenuto fermo per parecchio tempo. Sono preoccupato”

Oltre alla ricchissima esibizione Six Kings Slam, questa settimana va in scena anche una tappa del mini circuito UTS ad Hong Kong, ad animare la sempre più lunga serie di eventi extra calendario. Alex De Minaur doveva essere la stella della manifestazione ideata da Mouratoglou ma è stato costretto a rinunciare per un problema fisico. Interpellato proprio da Hong Kong, dove era arrivato per presenziare l’evento, ha raccontato che il suo forfait non è affatto una scelta di comodo: ha risentito un nuovo problema all’anca ed è piuttosto preoccupato perché già nel 2024 sui prati di Wimbledon si era infortunato in quella stessa area e gli costò uno stop lungo e un duro recupero.

“Sì, è un infortunio all’anca, lo stesso che ho subito lo scorso anno dopo Wimbledon e che mi ha tenuto fermo per parecchio tempo, quindi è una zona che desta preoccupazione” racconta De Minaur. “Non posso assolutamente correre rischi su questo. L’anno scorso mi ha costretto a stare fuori quasi quattro mesi e ho giocato il resto della stagione con dolore. Ora sto avvertendo dei segnali d’allarme, devo assicurarmi che sia tutto a posto. Non voglio rivivere la stessa situazione dell’anno scorso. Devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo”.

I sintomi che qualcosa non andava sono arrivati già un paio di settimane fa: “Alla fine del torneo di Pechino ha cominciato a riaffiorare” continua l’australiano, “e a Shanghai ho giocato con degli antidolorifici cercando di dare il massimo per portare a termine il torneo, ma sapevo che qualcosa non andava del tutto per il verso giusto. Speravo fosse stato solo un movimento sbagliato e che dopo qualche giorno sarebbe migliorato. Ma più andavano avanti le partite, più il dolore restava, quindi ora devo fare una risonanza al più presto per capire esattamente cosa sta succedendo“.

Un incidente di percorso non da poco che rischia di compromettere totalmente il finale della stagione: “Esatto, non so se potrò giocare nelle prossime settimane. Devo fare la risonanza e capire qual è il problema, perché sento ancora dolore, e poi insieme al mio team, al medico e allo staff sanitario valuteremo quale sarà il piano per il resto dell’anno. Ci sono ancora molti punti interrogativi, molta incertezza. Devo solo aspettare e vedere come si evolve la situazione”.

Sarebbe un vero peccato per Alex, che quest’anno ha brillato per costanza di rendimento ad alto livello e si è meriato sul campo la settima posizione in classifica e nella Race to Turin. “È stata una buona stagione il 2025” riflette De Minaur, “Ho battuto alcuni dei miei record personali, ho raggiunto 50 vittorie in un anno, che è un grande traguardo. Mi sono messo di nuovo in una buona posizione per competere nei tornei più importanti di fine stagione. Sono attualmente nella top 10, quindi nel complesso è stata una stagione molto positiva. Spero ovviamente che non finisca qui e di poter continuare ancora un po’, ma credo di essere in costante crescita: sto migliorando, mi sto sviluppando e ogni anno mi sembra di fare un passo avanti, e questo è molto positivo”.

Augurando a “Demon” il meglio e una prontissima ripresa, la sua situazione è assolutamente da monitorare in ottica ATP Finals: qualora fosse costretto a terminare il 2025 per recuperare al 100%, si liberebbe un altro posto oltre a quello di Draper. Musetti è attualmente ottavo, a soli 110 punti di distanza da De Minaur, quindi è assai probabile un sorpasso visto che ci sono in palio ancora i 250 punti di questa settimana (Lorenzo è in tabellone a Bruxelles), poi i 500 di Vienna/Basilea e i 1000 di Parigi. Ma un’eventuale rinuncia di De Minaur a Torino rimettere in corsa anche Ruud e Rune, oggi a 500 punti di distanza da Auger-Aliassime.

Marco Mazzoni