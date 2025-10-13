Circuito ATP-WTA Copertina, WTA

ATP 250 Brussels, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Cocciaretto torna a brillare: qualificata al main draw di Osaka. In campo Bellucci (LIVE)

13/10/2025 08:26 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Buone notizie per il tennis azzurro in Giappone. Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 5 del tabellone di qualificazione del WTA 250 di Osaka, ha centrato l’accesso al main draw dopo due convincenti vittorie. La marchigiana, attuale numero 92 del ranking mondiale ma già top 30 in carriera, ha superato all’esordio l’australiana Maddison Inglis (n.154) con il punteggio di 6-1 6-4.
Nel turno decisivo Cocciaretto ha poi sconfitto la slovena Kaja Juvan (n.108 e nona testa di serie) per 7-6(5) 6-2, guadagnandosi così un posto nel tabellone principale del torneo giapponese.

BEL ATP 250 Brussels – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:00
Eliot Spizzirri USA vs Alexander Blockx BEL
Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL / Marcos Giron USA vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson BEL vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH / Piotr Matuszewski POL vs Raphael Collignon BEL / David Goffin BEL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG / Francisco Comesana ARG vs Alexander Blockx BEL / Tibo Colson BEL

Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – 1° Turno Qualificazione – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
Fabian Marozsan HUN vs Luca Nardi ITA
ATP Almaty
Fabian Marozsan
7
6
Luca Nardi
6
3
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Amir Omarkhanov KAZ

ATP Almaty
Gabriel Diallo [7]
0
6
2
Amir Omarkhanov
0
3
1
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs James Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Corentin Moutet FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 08:00
Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Nicolas Barrientos COL / Nicolas Jarry CHI

ATP Almaty
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
6
6
Nicolas Barrientos / Nicolas Jarry
2
2
Vincitore: Romios / Seggerman
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Almaty
N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth
6
4
6
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
6
6
3
0
Mostra dettagli





SWE ATP 250 Stoccolma – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 13:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Alexandre Muller FRA
Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Jacob Fearnley GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 15:00
Yuki Bhambri IND / John Peers AUS vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / David Pichler AUT vs Hendrik Jebens GER / Fernando Romboli BRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – Cemento

Center – ore 03:30
Nao Hibino JPN vs (6) Olga Danilovic SRB Inizio 03:30
WTA Osaka
Nao Hibino
4
6
2
Olga Danilovic [6]
6
1
6
Vincitore: Danilovic
Mostra dettagli

(1) Naomi Osaka JPN vs Wakana Sonobe JPN

WTA Osaka
Naomi Osaka [1]
0
6
6
0
Wakana Sonobe
0
0
4
0
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU vs Moyuka Uchijima JPN

WTA Osaka
Sorana Cirstea
2
6
6
Moyuka Uchijima
6
4
2
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs (2) Linda Noskova CZE

WTA Osaka
Katie Boulter
0
0
Linda Noskova [2]
0
0
Mostra dettagli



Court 1 – ore 03:30
(6) Dalma Galfi HUN vs Kyoka Okamura JPN Inizio 03:30

WTA Osaka
Dalma Galfi [6]
0
6
7
0
Kyoka Okamura
0
3
6
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

(1) Tereza Valentova CZE vs (10) Greet Minnen BEL

WTA Osaka
Tereza Valentova [1]
4
6
6
Greet Minnen [10]
6
4
2
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli

Suzan Lamens NED vs Emiliana Arango COL Non prima 06:00

WTA Osaka
Suzan Lamens
0
6
6
0
Emiliana Arango
0
1
2
0
Vincitore: Lamens
Mostra dettagli

Maria Sakkari GRE vs Ashlyn Krueger USA

WTA Osaka
Maria Sakkari
0
2
Ashlyn Krueger
0
1
Mostra dettagli



Court 8 – ore 03:30
Mei Yamaguchi JPN vs (11) Taylor Townsend USA Inizio 03:30

WTA Osaka
Mei Yamaguchi
7
3
6
Taylor Townsend [11]
6
6
7
Vincitore: Townsend
Mostra dettagli

(3) Caty McNally USA vs (12) Joanna Garland TPE

WTA Osaka
Caty McNally [3]
0
1
3
0
Joanna Garland [12]
0
6
6
0
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

Hayu Kinoshita JPN vs (7) Katie Volynets USA

WTA Osaka
Hayu Kinoshita
0
4
4
0
Katie Volynets [7]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

(4) Kimberly Birrell AUS vs it

Il match deve ancora iniziare

(1) Shuko Aoyama JPN / (1) Cristina Bucsa ESP vs Momoko Kobori JPN / Ayano Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 03:30
(2) Varvara Gracheva FRA vs (8) Elena-Gabriela Ruse ROU Inizio 03:30

WTA Osaka
Varvara Gracheva [2]
0
7
6
0
Elena-Gabriela Ruse [8]
0
6
2
0
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs (9) Kaja Juvan SLO Non prima 05:00

WTA Osaka
Elisabetta Cocciaretto [5]
0
7
6
0
Kaja Juvan [9]
0
6
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

(6) Dalma Galfi HUN vs (11) Taylor Townsend USA

WTA Osaka
Dalma Galfi [6]
15
6
5
Taylor Townsend [11]
15
1
2
Mostra dettagli

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs (4) Giuliana Olmos MEX / (4) Aldila Sutjiadi INA Non prima 07:30

WTA Osaka
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
6
0
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [4]
0
1
0
Mostra dettagli





CHN WTA 500 Ningbo – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
Sofia Kenin USA vs McCartney Kessler USA
WTA Ningbo
Sofia Kenin
0
1
0
0
McCartney Kessler
0
6
6
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

(6) Belinda Bencic SUI vs Magda Linette POL

WTA Ningbo
Belinda Bencic [6]
0
6
6
0
Magda Linette
0
3
2
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Marketa Vondrousova CZE / Shuai Zhang CHN vs Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN

WTA Ningbo
Marketa Vondrousova / Shuai Zhang
0
2
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0
3
Mostra dettagli

Xiyu Wang CHN vs (7) Diana Shnaider RUS Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 07:00
Maya Joint AUS / Victoria Mboko CAN vs (4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA

WTA Ningbo
Maya Joint / Victoria Mboko
0
2
2
0
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
0
6
6
0
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli

Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs (2) Asia Muhammad USA / (2) Demi Schuurs NED

WTA Ningbo
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
2
6
10
Asia Muhammad / Demi Schuurs [2]
6
1
4
Vincitore: Kichenok / Perez
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 08:30

WTA Ningbo
Yulia Putintseva
15
3
Yuliia Starodubtseva
0
3
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

3 commenti

Detuqueridapresencia 13-10-2025 09:56

Lucariè, adda passà a nuttata!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 13-10-2025 08:36

Benissimo Elisabetta!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 13-10-2025 08:36

Benissimo Elisabetta!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!