ATP 250 Brussels, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Cocciaretto torna a brillare: qualificata al main draw di Osaka. In campo Bellucci (LIVE)

Buone notizie per il tennis azzurro in Giappone. Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 5 del tabellone di qualificazione del WTA 250 di Osaka, ha centrato l’accesso al main draw dopo due convincenti vittorie. La marchigiana, attuale numero 92 del ranking mondiale ma già top 30 in carriera, ha superato all’esordio l’australiana Maddison Inglis (n.154) con il punteggio di 6-1 6-4.

Nel turno decisivo Cocciaretto ha poi sconfitto la slovena Kaja Juvan (n.108 e nona testa di serie) per 7-6(5) 6-2, guadagnandosi così un posto nel tabellone principale del torneo giapponese.

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirrivs Alexander Blockx

Valentin Royer vs Gilles Arnaud Bailly



Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron vs Mattia Bellucci (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs / Marcos Giron vs Petr Nouza / Patrik Rikl



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili vs Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur / Piotr Matuszewski vs Raphael Collignon / David Goffin (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez / Francisco Comesana vs Alexander Blockx / Tibo Colson



Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar / Joran Vliegen vs Romain Arneodo / Sander Gille



Il match deve ancora iniziare

ATP Almaty Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 6 Luca Nardi Luca Nardi 6 3 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 4-3 → 5-3 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 ace ace 4-2 → 4-3 F. Marozsan 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 6-6 → 7-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 F. Marozsan 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 ace 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Fabian Marozsanvs Luca Nardi

Gabriel Diallo vs Amir Omarkhanov



ATP Almaty Gabriel Diallo [7] • Gabriel Diallo [7] 0 6 2 Amir Omarkhanov Amir Omarkhanov 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Diallo 2-1 A. Omarkhanov 0-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Diallo 30-0 1-0 → 2-0 A. Omarkhanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Diallo 40-0 5-3 → 6-3 G. Diallo 30-0 ace 0-0

Ugo Blanchet vs James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic vs Corentin Moutet (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 08:00

Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Nicolas Barrientos / Nicolas Jarry



ATP Almaty Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman 6 6 Nicolas Barrientos / Nicolas Jarry Nicolas Barrientos / Nicolas Jarry 2 2 Vincitore: Romios / Seggerman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Barrientos / Jarry 30-40 5-2 → 6-2 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 N. Barrientos / Jarry 15-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 N. Barrientos / Jarry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 3-1 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Barrientos / Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Barrientos / Jarry 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 5-2 → 6-2 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 N. Barrientos / Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Barrientos / Jarry 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Christopher Romios / Seggerman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Jarry 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Christopher Romios / Seggerman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Almaty N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth 6 4 6 0 Theo Arribage / Albano Olivetti [4] • Theo Arribage / Albano Olivetti [4] 6 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Arribage / Olivetti 1-0 1-1 1-2 2-2 3-3 3-4 5-4 5-5 5-6 6-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Balaji / Sundar Prashanth 0-15 df 15-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 5-2 → 5-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Balaji / Sundar Prashanth 15-0 ace ace 3-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 3-4 → 3-5 N. Balaji / Sundar Prashanth 15-0 40-30 2-4 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 N. Balaji / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 40-30 2-1 → 2-2 N. Balaji / Sundar Prashanth 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 1-1 N. Balaji / Sundar Prashanth 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovicvs Alexandre Muller

Tallon Griekspoor vs Jacob Fearnley (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin vs Sebastian Korda (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Leo Borg vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 15:00

Yuki Bhambri / John Peers vs Alexander Erler / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner / David Pichler vs Hendrik Jebens / Fernando Romboli (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Osaka – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – Cemento

WTA Osaka Nao Hibino Nao Hibino 4 6 2 Olga Danilovic [6] Olga Danilovic [6] 6 1 6 Vincitore: Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nao Hibinovs (6) Olga Danilovic

(1) Naomi Osaka vs Wakana Sonobe



WTA Osaka Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 0 6 6 0 Wakana Sonobe Wakana Sonobe 0 0 4 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Wakana Sonobe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Wakana Sonobe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Wakana Sonobe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Moyuka Uchijima



WTA Osaka Sorana Cirstea Sorana Cirstea 2 6 6 Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 6 4 2 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea 0-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Katie Boulter vs (2) Linda Noskova



WTA Osaka Katie Boulter Katie Boulter 0 0 Linda Noskova [2] Linda Noskova [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 1 – ore 03:30

(6) Dalma Galfi vs Kyoka Okamura Inizio 03:30



WTA Osaka Dalma Galfi [6] Dalma Galfi [6] 0 6 7 0 Kyoka Okamura • Kyoka Okamura 0 3 6 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kyoka Okamura 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 6-6 → 7-6 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Kyoka Okamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Kyoka Okamura 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kyoka Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Kyoka Okamura 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Kyoka Okamura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Kyoka Okamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Tereza Valentova vs (10) Greet Minnen



WTA Osaka Tereza Valentova [1] Tereza Valentova [1] 4 6 6 Greet Minnen [10] Greet Minnen [10] 6 4 2 Vincitore: Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Suzan Lamens vs Emiliana Arango Non prima 06:00



WTA Osaka Suzan Lamens • Suzan Lamens 0 6 6 0 Emiliana Arango Emiliana Arango 0 1 2 0 Vincitore: Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Suzan Lamens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Emiliana Arango 0-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Maria Sakkari vs Ashlyn Krueger



WTA Osaka Maria Sakkari Maria Sakkari 0 2 Ashlyn Krueger • Ashlyn Krueger 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ashlyn Krueger 2-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 8 – ore 03:30

Mei Yamaguchi vs (11) Taylor Townsend Inizio 03:30



WTA Osaka Mei Yamaguchi Mei Yamaguchi 7 3 6 Taylor Townsend [11] Taylor Townsend [11] 6 6 7 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(3) Caty McNally vs (12) Joanna Garland



WTA Osaka Caty McNally [3] • Caty McNally [3] 0 1 3 0 Joanna Garland [12] Joanna Garland [12] 0 6 6 0 Vincitore: Garland Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caty McNally 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Hayu Kinoshita vs (7) Katie Volynets



WTA Osaka Hayu Kinoshita Hayu Kinoshita 0 4 4 0 Katie Volynets [7] • Katie Volynets [7] 0 6 6 0 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Volynets 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Hayu Kinoshita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hayu Kinoshita 0-15 15-15 3-1 → 3-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Hayu Kinoshita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Hayu Kinoshita 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Hayu Kinoshita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Hayu Kinoshita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Hayu Kinoshita 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hayu Kinoshita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Kimberly Birrell vs



Il match deve ancora iniziare

(1) Shuko Aoyama / (1) Cristina Bucsa vs Momoko Kobori / Ayano Shimizu



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 03:30

(2) Varvara Gracheva vs (8) Elena-Gabriela Ruse Inizio 03:30



WTA Osaka Varvara Gracheva [2] • Varvara Gracheva [2] 0 7 6 0 Elena-Gabriela Ruse [8] Elena-Gabriela Ruse [8] 0 6 2 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Varvara Gracheva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(5) Elisabetta Cocciaretto vs (9) Kaja Juvan Non prima 05:00



WTA Osaka Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 0 7 6 0 Kaja Juvan [9] • Kaja Juvan [9] 0 6 2 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kaja Juvan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) Dalma Galfi vs (11) Taylor Townsend



WTA Osaka Dalma Galfi [6] • Dalma Galfi [6] 15 6 5 Taylor Townsend [11] Taylor Townsend [11] 15 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Dalma Galfi 15-0 15-15 5-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs (4) Giuliana Olmos / (4) Aldila Sutjiadi Non prima 07:30



WTA Osaka Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0 6 0 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [4] • Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [4] 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

WTA 500 Ningbo – 1° Turno – Cemento

WTA Ningbo Sofia Kenin Sofia Kenin 0 1 0 0 McCartney Kessler • McCartney Kessler 0 6 6 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 McCartney Kessler 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sofia Keninvs McCartney Kessler

(6) Belinda Bencic vs Magda Linette



WTA Ningbo Belinda Bencic [6] Belinda Bencic [6] 0 6 6 0 Magda Linette Magda Linette 0 3 2 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marketa Vondrousova / Shuai Zhang vs Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang



WTA Ningbo Marketa Vondrousova / Shuai Zhang Marketa Vondrousova / Shuai Zhang 0 2 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang • Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 2-3 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Marketa Vondrousova / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Xiyu Wang vs (7) Diana Shnaider Non prima 12:30



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 07:00

Maya Joint / Victoria Mboko vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani



WTA Ningbo Maya Joint / Victoria Mboko Maya Joint / Victoria Mboko 0 2 2 0 Timea Babos / Luisa Stefani [4] • Timea Babos / Luisa Stefani [4] 0 6 6 0 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs (2) Asia Muhammad / (2) Demi Schuurs



WTA Ningbo Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 2 6 10 Asia Muhammad / Demi Schuurs [2] Asia Muhammad / Demi Schuurs [2] 6 1 4 Vincitore: Kichenok / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 3-8 3-9 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Yulia Putintseva vs Yuliia Starodubtseva Non prima 08:30



WTA Ningbo Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 15 3 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Yulia Putintseva 15-0 3-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich vs Zeynep Sonmez



Il match deve ancora iniziare