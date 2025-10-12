Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

12/10/2025 08:41 Nessun commento
Otto Virtanen nella foto
Otto Virtanen nella foto - Foto getty images

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Semifinali e Finali, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Carlos Taberner ESP vs Luka Mikrut CRO
Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Henri Squire GER (Non prima 12:00)

ATP Valencia
Jan Choinski
0
6
5
Henri Squire
15
7
5
Mostra dettagli

it vs it (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – ore 11:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR

ATP Valencia
Marcelo Demoliner / Orlando Luz [3]
8
6
3
0
Inigo Cervantes / Daniel Cukierman
4
3
6
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Finale, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 15:00
Hugo Gaston FRA vs Otto Virtanen FIN
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Finale, cemento

Centre Court – ore 10:00
Kimmer Coppejans BEL vs Ryan Peniston GBR
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Finale, cemento

Indoor 1 – ore 10:00
Arthur Cazaux FRA vs Mackenzie McDonald USA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Finale, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 21:00
Edward Winter AUS vs Jay Dylan Friend JPN
Il match deve ancora iniziare

