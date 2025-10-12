Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Otto Virtanen nella foto - Foto getty images
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Semifinali e Finali, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Carlos Taberner
vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Henri Squire (Non prima 12:00)
ATP Valencia
Jan Choinski
0
6
5
Henri Squire•
15
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Squire
15-0
30-0
ace
30-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
J. Choinski
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
ace
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Squire
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
vs (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Inigo Cervantes / Daniel Cukierman
ATP Valencia
Marcelo Demoliner / Orlando Luz [3]•
8
6
3
0
Inigo Cervantes / Daniel Cukierman
4
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Demoliner / Luz
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
8-2
8-3
8-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Cervantes / Cukierman
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Demoliner / Luz
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-4 → 3-5
I. Cervantes / Cukierman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
M. Demoliner / Luz
2-3 → 3-3
I. Cervantes / Cukierman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Demoliner / Luz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
I. Cervantes / Cukierman
1-1 → 2-1
M. Demoliner / Luz
0-1 → 1-1
I. Cervantes / Cukierman
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Demoliner / Luz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
I. Cervantes / Cukierman
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-2 → 5-3
M. Demoliner / Luz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
I. Cervantes / Cukierman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-1 → 4-2
M. Demoliner / Luz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
I. Cervantes / Cukierman
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
df
2-1 → 3-1
M. Demoliner / Luz
1-1 → 2-1
I. Cervantes / Cukierman
1-0 → 1-1
M. Demoliner / Luz
0-0 → 1-0
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Finale, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 15:00
Hugo Gaston
vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Finale, cemento
Centre Court – ore 10:00
Kimmer Coppejans
vs Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Tomas Barrios Vera
vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Finale, cemento
Indoor 1 – ore 10:00
Arthur Cazaux
vs Mackenzie McDonald
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Finale, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 21:00
Edward Winter
vs Jay Dylan Friend
Il match deve ancora iniziare
