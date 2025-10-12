WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jinan: Il Tabellone Principale e di qualificazione con i risultati del primo turno di qualificazione

Anna Bondar - Foto Daniele Combi/MEF Tennis Events
CHN WTA 125 Jinan – Tabellone Principale – hard
(1) Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA
Tatiana Prozorova RUS vs Qualifier
(WC) Xiaowei Li CHN vs Arianne Hartono NED
(WC) Han Shi CHN vs (6) Lulu Sun NZL

(3) Janice Tjen INA vs (WC) Yafan Wang CHN
Polina Iatcenko RUS vs Elena Pridankina RUS
Haruka Kaji JPN vs (WC) Yufei Ren CHN
Xinyu Gao CHN vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

(8) Whitney Osuigwe USA vs Chloe Paquet FRA
Qualifier vs Zhuoxuan Bai CHN
Arina Rodionova AUS vs Erika Andreeva RUS
Qualifier vs (4) Veronika Erjavec SLO

(5) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Ye-Xin Ma CHN
Alina Korneeva RUS vs Xiaodi You CHN
Sijia Wei CHN vs Qualifier
Darya Astakhova RUS vs (2) Anna Bondar HUN

CHN WTA 125 Jinan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yeonwoo Ku KOR vs Katarina Zavatska UKR
Ekaterina Ovcharenko RUS vs (8) Jia-Jing Lu CHN

(2) Wushuang Zheng CHN vs Fangran Tian CHN
Riya Bhatia IND vs (7) Saki Imamura JPN

(3) Aliona Falei BLR vs Ankita Raina IND
(WC) Chenting Zhu CHN vs (6) Ekaterina Reyngold RUS

(4) Xinxin Yao CHN vs (WC) Ruien Zhang CHN
Ayumi Koshiishi JPN vs (5) Priska Nugroho INA

CHN I risultati del Primo Turno di Quali
Court 1 – ore 04:00
(1) Yeonwoo Ku KOR vs Katarina Zavatska UKR Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Xinxin Yao CHN vs Ruien Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Aliona Falei BLR vs Ankita Raina IND Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Wushuang Zheng CHN vs Fangran Tian CHN

Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 04:00
Ayumi Koshiishi JPN vs (5) Priska Nugroho INA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare

Chenting Zhu CHN vs (6) Ekaterina Reyngold RUS

Il match deve ancora iniziare

Riya Bhatia IND vs (7) Saki Imamura JPN Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare

