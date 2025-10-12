WTA 125 Jinan: Il Tabellone Principale e di qualificazione con i risultati del primo turno di qualificazione
WTA 125 Jinan – Tabellone Principale – hard
(1) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee
Tatiana Prozorova vs Qualifier
(WC) Xiaowei Li vs Arianne Hartono
(WC) Han Shi vs (6) Lulu Sun
(3) Janice Tjen vs (WC) Yafan Wang
Polina Iatcenko vs Elena Pridankina
Haruka Kaji vs (WC) Yufei Ren
Xinyu Gao vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
(8) Whitney Osuigwe vs Chloe Paquet
Qualifier vs Zhuoxuan Bai
Arina Rodionova vs Erika Andreeva
Qualifier vs (4) Veronika Erjavec
(5) Victoria Jimenez Kasintseva vs Ye-Xin Ma
Alina Korneeva vs Xiaodi You
Sijia Wei vs Qualifier
Darya Astakhova vs (2) Anna Bondar
WTA 125 Jinan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yeonwoo Ku vs Katarina Zavatska
Ekaterina Ovcharenko vs (8) Jia-Jing Lu
(2) Wushuang Zheng vs Fangran Tian
Riya Bhatia vs (7) Saki Imamura
(3) Aliona Falei vs Ankita Raina
(WC) Chenting Zhu vs (6) Ekaterina Reyngold
(4) Xinxin Yao vs (WC) Ruien Zhang
Ayumi Koshiishi vs (5) Priska Nugroho
I risultati del Primo Turno di Quali
Court 1 – ore 04:00
(1) Yeonwoo Ku vs Katarina Zavatska Non prima 09:00
(4) Xinxin Yao vs Ruien Zhang
(3) Aliona Falei vs Ankita Raina Non prima 08:00
(2) Wushuang Zheng vs Fangran Tian
Court 2 – ore 04:00
Ayumi Koshiishi vs (5) Priska Nugroho Non prima 09:00
Chenting Zhu vs (6) Ekaterina Reyngold
Riya Bhatia vs (7) Saki Imamura Non prima 08:00
