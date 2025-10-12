Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

12/10/2025 08:13 1 commento
Murphy Cassone nella foto
USA Challenger 75 Lincoln – Tabellone Principale – hard indoor
(1) Brandon Holt USA vs Aryan Shah IND
Qualifier vs (WC) Jeri Lassila FIN
Rafael Jodar ESP vs Qualifier
Qualifier vs (5) Benjamin Hassan LBN

(4) Patrick Kypson USA vs Mats Rosenkranz GER
(Alt) Samir Banerjee USA vs Qualifier
(CO) Dhakshineswar Suresh IND vs Alex Rybakov USA
Alfredo Perez USA vs (6) Dmitry Popko KAZ

(7) Johannus Monday GBR vs Tyler Zink USA
(WC) Sydney Zick GER vs (Alt) Antoine Ghibaudo FRA
Olle Wallin SWE vs Michael Mmoh USA
Mitchell Krueger USA vs (3) Jack Pinnington Jones GBR

(WC) (8) Martin Damm USA vs Qualifier
(CO) Jay Dylan Friend JPN vs Oliver Tarvet GBR
Qualifier vs Andres Martin USA
Andre Ilagan USA vs (2) Murphy Cassone USA

USA Challenger 75 Lincoln – Tabellone Qualificazione – hard indoor
GER Max Wiskandt [1] vs USA Pranav Kumar [ALT]
USA Colson Wells [WC] vs ARM Erik Arutiunian [7]

USA Dan Martin [2] vs RUS Nikolay Sysoev [WC]
NED Niels Van Der Sijs [WC] vs USA Adhithya Ganesan [9]

USA Andrew Fenty [3] vs USA Noah Schachter [ALT]
USA Karl Poling vs USA Joshua Sheehy [12]

CAN Nicolas Arseneault [4] vs USA Ozan Baris [CO]
USA Strong Kirchheimer vs JPN Kenta Miyoshi [11] [ALT]

USA Cannon Kingsley [5] vs USA Brandon Perez [ALT]
USA Cooper Williams vs CAN Justin Boulais [10]

GBR Aidan McHugh [6] vs USA Kyle Seelig [PR]
ESP Joan Torres Espinosa [WC] vs USA Keegan Smith [8]

1 commento

miky85 12-10-2025 08:20

Holt

Damm

Popko
Monday

Hassan
Kypson
Wallin
Martin

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!