Challenger 75 Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 75 Lincoln – Tabellone Principale – hard indoor
(1) Brandon Holt vs Aryan Shah
Qualifier vs (WC) Jeri Lassila
Rafael Jodar vs Qualifier
Qualifier vs (5) Benjamin Hassan
(4) Patrick Kypson vs Mats Rosenkranz
(Alt) Samir Banerjee vs Qualifier
(CO) Dhakshineswar Suresh vs Alex Rybakov
Alfredo Perez vs (6) Dmitry Popko
(7) Johannus Monday vs Tyler Zink
(WC) Sydney Zick vs (Alt) Antoine Ghibaudo
Olle Wallin vs Michael Mmoh
Mitchell Krueger vs (3) Jack Pinnington Jones
(WC) (8) Martin Damm vs Qualifier
(CO) Jay Dylan Friend vs Oliver Tarvet
Qualifier vs Andres Martin
Andre Ilagan vs (2) Murphy Cassone
Challenger 75 Lincoln – Tabellone Qualificazione – hard indoor
Max Wiskandt [1] vs Pranav Kumar [ALT]
Colson Wells [WC] vs Erik Arutiunian [7]
Dan Martin [2] vs Nikolay Sysoev [WC]
Niels Van Der Sijs [WC] vs Adhithya Ganesan [9]
Andrew Fenty [3] vs Noah Schachter [ALT]
Karl Poling vs Joshua Sheehy [12]
Nicolas Arseneault [4] vs Ozan Baris [CO]
Strong Kirchheimer vs Kenta Miyoshi [11] [ALT]
Cannon Kingsley [5] vs Brandon Perez [ALT]
Cooper Williams vs Justin Boulais [10]
Aidan McHugh [6] vs Kyle Seelig [PR]
Joan Torres Espinosa [WC] vs Keegan Smith [8]
