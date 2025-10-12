Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Curitiba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

12/10/2025 08:08 1 commento
Emilio Nava nella foto

BRA Challenger 75 Curitiba – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava USA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Andrea Collarini ARG vs (Alt) Matias Soto CHI
Qualifier vs Murkel Dellien BOL
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (6) Tomas Barrios Vera CHI

(4) Hugo Dellien BOL vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Qualifier
(WC) Joao Eduardo Schiessl BRA vs (8) Alex Barrena ARG

(5) Roman Andres Burruchaga ARG vs (WC) Luis “Guto” Miguel BRA
Facundo Diaz Acosta ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU
Hady Habib LBN vs Gonzalo Bueno PER
(Alt) Nicolas Kicker ARG vs (3) Carlos Taberner ESP

(7) Juan Pablo Ficovich ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Thiago Monteiro BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
(WC) Eduardo Ribeiro BRA vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (2) Thiago Agustin Tirante ARG

BRA Challenger 75 Curitiba – Tabellone Qualificazione – terra
COL Nikolas Sanchez Izquierdo [1] – BRA Jefferson Wendler Filho [ALT]
BRA Alex Hernandez [8] – BRA Jose Pereira [ALT]

PER Juan Pablo Varillas [2] – BRA Percy Buffara [WC]
BRA Mateus Alves [9] – BRA Enzo Camargo Lima [ALT]

BRA Gustavo Heide [3] – CAN Taha Baadi [ALT]
BRA Pedro Sakamoto [7] – BRA Marcelo Zormann [WC]

POR Gastao Elias [4] – BRA Gabriel Schenkenberg [ALT]
USA Bruno Kuzuhara [11] – BRA Wilson Leite [ALT]

BRA Pedro Boscardin Dias [5] – FRA Thomas Faurel
BRA Paulo Andre Saraiva Dos Santos [12] – BRA Bruno Milani [WC]

BRA Daniel Dutra da Silva [6] – BRA Ryan Augusto Dos Santos [WC]
GRE Aristotelis Thanos [10] – ROU Sebastian Gima

