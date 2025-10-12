Challenger 75 Curitiba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
Challenger 75 Curitiba – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava vs Adolfo Daniel Vallejo
Andrea Collarini vs (Alt) Matias Soto
Qualifier vs Murkel Dellien
Joao Lucas Reis Da Silva vs (6) Tomas Barrios Vera
(4) Hugo Dellien vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida vs Qualifier
(WC) Joao Eduardo Schiessl vs (8) Alex Barrena
(5) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Luis “Guto” Miguel
Facundo Diaz Acosta vs Alvaro Guillen Meza
Hady Habib vs Gonzalo Bueno
(Alt) Nicolas Kicker vs (3) Carlos Taberner
(7) Juan Pablo Ficovich vs Rodrigo Pacheco Mendez
Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo
(WC) Eduardo Ribeiro vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna vs (2) Thiago Agustin Tirante
Challenger 75 Curitiba – Tabellone Qualificazione – terra
Nikolas Sanchez Izquierdo [1] – Jefferson Wendler Filho [ALT]
Alex Hernandez [8] – Jose Pereira [ALT]
Juan Pablo Varillas [2] – Percy Buffara [WC]
Mateus Alves [9] – Enzo Camargo Lima [ALT]
Gustavo Heide [3] – Taha Baadi [ALT]
Pedro Sakamoto [7] – Marcelo Zormann [WC]
Gastao Elias [4] – Gabriel Schenkenberg [ALT]
Bruno Kuzuhara [11] – Wilson Leite [ALT]
Pedro Boscardin Dias [5] – Thomas Faurel
Paulo Andre Saraiva Dos Santos [12] – Bruno Milani [WC]
Daniel Dutra da Silva [6] – Ryan Augusto Dos Santos [WC]
Aristotelis Thanos [10] – Sebastian Gima
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Burruchaga
Barrena
Vallejo
Tirante
M. Dellien
Q
Bueno
Prado