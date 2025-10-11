WTA 125 Tampico: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con i risultati del Primo Turno di Quali. Due azzurre nel Md

Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
WTA 125 Tampico – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Caroline Dolehide vs Diletta Cherubini
Qualifier vs Qualifier
Jessica Pieri vs (WC) Maria Portillo Ramirez
Emina Bektas vs (7) Kayla Cross
(3) Varvara Lepchenko vs Elvina Kalieva
Lea Ma vs Amelia Rajecki
Qualifier vs Leonie Kung
Hanna Chang vs (6) Cadence Brace
(5) Hanne Vandewinkel vs Elizabeth Mandlik
(WC) Jessica Hinojosa Gomez vs Tessah Andrianjafitrimo
Gabriela Lee vs Anastasia Tikhonova
Alana Smith vs (4) Marina Stakusic
(8) Harriet Dart vs Valeriya Strakhova
Victoria Rodriguez vs Qualifier
Sahaja Yamalapalli vs (WC) Sloane Stephens
Lia Karatancheva vs (2) Petra Marcinko
WTA 125 Tampico – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ekaterina Kazionova
vs Bye
Sabastiani Leon
vs (5) Dasha Plekhanova
(2) Haley Giavara vs Bye
Marian Gomez Pezuela Cano vs (8) Usue Maitane Arconada
(3) Weronika Falkowska vs Bye
(WC) Ana Paola Gonzalez Dominguez vs (6) Katrina Scott
(4) Victoria Hu vs Kristina Novak
Daniela Martinez Guerrero vs (7) Sachia Vickery
I risultati del Primo Turno di Qualificazione
Center Court – ore 19:00
Ana Paola Gonzalez Dominguez
vs (6) Katrina Scott
WTA Tampico 125
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0
0
0
0
Katrina Scott [6]
0
6
6
0
Vincitore: Scott
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0-4 → 0-5
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0-2 → 0-3
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katrina Scott
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0-4 → 0-5
Ana Paola Gonzalez Dominguez
0-2 → 0-3
Ana Paola Gonzalez Dominguez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Daniela Martinez Guerrero vs (7) Sachia Vickery
WTA Tampico 125
Daniela Martinez Guerrero
0
0
0
0
Sachia Vickery [7]
0
6
6
0
Vincitore: Vickery
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniela Martinez Guerrero
0-5 → 0-6
Daniela Martinez Guerrero
0-3 → 0-4
Tiebreak
0-15
0-30
15-30
15-40
15-30
0-2 → 0-3
Daniela Martinez Guerrero
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Sachia Vickery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniela Martinez Guerrero
0-5 → 0-6
Daniela Martinez Guerrero
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Sachia Vickery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Daniela Martinez Guerrero
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Sachia Vickery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 19:00
Sabastiani Leon vs (5) Dasha Plekhanova
WTA Tampico 125
Sabastiani Leon•
0
1
2
0
Dasha Plekhanova [5]
0
6
6
0
Vincitore: Plekhanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sabastiani Leon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Dasha Plekhanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Dasha Plekhanova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Sabastiani Leon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Dasha Plekhanova
0-2 → 0-3
Sabastiani Leon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Dasha Plekhanova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dasha Plekhanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sabastiani Leon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Dasha Plekhanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Sabastiani Leon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Dasha Plekhanova
0-1 → 0-2
Marian Gomez Pezuela Cano vs (8) Usue Maitane Arconada
WTA Tampico 125
Marian Gomez Pezuela Cano•
0
0
0
0
Usue Maitane Arconada [8]
0
6
6
0
Vincitore: Arconada
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marian Gomez Pezuela Cano
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marian Gomez Pezuela Cano
0-5 → 0-6
Usue Maitane Arconada
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Marian Gomez Pezuela Cano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Usue Maitane Arconada
0-2 → 0-3
Marian Gomez Pezuela Cano
0-1 → 0-2
Usue Maitane Arconada
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marian Gomez Pezuela Cano
0-5 → 0-6
Usue Maitane Arconada
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Marian Gomez Pezuela Cano
0-3 → 0-4
Usue Maitane Arconada
0-2 → 0-3
Marian Gomez Pezuela Cano
0-1 → 0-2
Usue Maitane Arconada
0-0 → 0-1
