WTA 125 Tampico: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con i risultati del Primo Turno di Quali. Due azzurre nel Md

11/10/2025 22:41 3 commenti
Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
MEX WTA 125 Tampico – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Caroline Dolehide USA vs Diletta Cherubini ITA
Qualifier vs Qualifier
Jessica Pieri ITA vs (WC) Maria Portillo Ramirez MEX
Emina Bektas USA vs (7) Kayla Cross CAN

(3) Varvara Lepchenko USA vs Elvina Kalieva USA
Lea Ma USA vs Amelia Rajecki GBR
Qualifier vs Leonie Kung SUI
Hanna Chang USA vs (6) Cadence Brace CAN

(5) Hanne Vandewinkel BEL vs Elizabeth Mandlik USA
(WC) Jessica Hinojosa Gomez MEX vs Tessah Andrianjafitrimo FRA
Gabriela Lee ROU vs Anastasia Tikhonova RUS
Alana Smith USA vs (4) Marina Stakusic CAN

(8) Harriet Dart GBR vs Valeriya Strakhova UKR
Victoria Rodriguez MEX vs Qualifier
Sahaja Yamalapalli IND vs (WC) Sloane Stephens USA
Lia Karatancheva BUL vs (2) Petra Marcinko CRO

MEX WTA 125 Tampico – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ekaterina Kazionova RUS vs Bye
Sabastiani Leon MEX vs (5) Dasha Plekhanova CAN

(2) Haley Giavara USA vs Bye
Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (8) Usue Maitane Arconada USA

(3) Weronika Falkowska POL vs Bye
(WC) Ana Paola Gonzalez Dominguez MEX vs (6) Katrina Scott USA

(4) Victoria Hu USA vs Kristina Novak SLO
Daniela Martinez Guerrero MEX vs (7) Sachia Vickery USA

MEX I risultati del Primo Turno di Qualificazione
Center Court – ore 19:00
Ana Paola Gonzalez Dominguez MEX vs (6) Katrina Scott USA
3 commenti

kaishaku 11-10-2025 23:28

DOLEHIDE

STEPHENS

BRACE
STAKUSIC

CROSS
LEPCHENKO
VANDEWINKEL
DART

 3
miky85 11-10-2025 22:51

Dolehide

Stakusic

Lepchenko
Marcinko

Bektas
Brace
Mandlik
Strakhova

 2
gbuttit 11-10-2025 22:49

MARCINKO

DOLEHIDE

LEPCHEMKO
ANDRIANJAFITRIMO

BEKTAS
KUNG
STAKUSIC
DART

 1
