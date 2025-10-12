Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Shanghai, WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali

12/10/2025 06:00 Nessun commento
Arthur Rinderknech nella foto - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Finali (cemento)

Stadium Court – ore 08:00
Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER
Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Valentin Vacherot MON (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Finali, cemento

CENTER – ore 10:00
(8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB vs Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE
Il match deve ancora iniziare

(6) Jessica Pegula USA vs (3) Coco Gauff USA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Finale, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs (1) Solana Sierra ARG
Il match deve ancora iniziare

