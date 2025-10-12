Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai, WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali
12/10/2025 06:00 Nessun commento
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Finali (cemento)
Stadium Court – ore 08:00
Andre Goransson / Alex Michelsen vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Arthur Rinderknech vs Valentin Vacherot (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Finali, cemento
CENTER – ore 10:00
(8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic vs Storm Hunter / Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
(6) Jessica Pegula vs (3) Coco Gauff Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Finale, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 11:00
Lola Radivojevic vs (1) Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025, WTA 1000 Wuhan, WTA 1000 Wuhan 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit