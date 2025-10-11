Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Sabato 11 Ottobre 2025

Felix Gill si aggiudica il singolare maschile nel quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il tennista britannico (che aveva già vinto un torneo sui campi di Santa Margherita di Pula nell’ottobre di due anni fa) ha lottato per 2h35′ per avere la meglio 7-6(5), 7-5 sul polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 2 e vincitore la scorsa settimana del sesto torneo qui tra il 2022 e il 2025.

Si spengono in finale le speranze di vittorie nel doppio maschile di Matteo Vavassori e Alessandro Spadola, che hanno ceduto il passo ai cechi Dominik Recek e Daniel Siniakov.

Sfida tra outsider nella finale del singolare femminile. La disputeranno domani mattina la croata Tena Lukas e la qualificata ceca Julie Pastikova. Lukas ha sorpreso 6-1, 4-6, 6-0 la tedesca Katharina Hobgarski, numero 3 del seeding e vincitrice del torneo concluso domenica scorsa, mentre Pastikova l’ha spuntata 6-3, 3-6, 6-2 in 2h38′ sulla svedese Lisa Zaar, numero 6 del torneo.