Challenger 50 Hersonissos 6: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md
Challenger 50 Hersonissos 6 – Tabellone Principale – hard
(1) Oliver Crawford vs (JR) Luca Preda
Giles Hussey vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva vs Antoine Escoffier
Qualifier vs (WC) (6) Stefanos Sakellaridis
(4) Dimitar Kuzmanov vs Qualifier
Javier Barranco Cosano vs Qualifier
(WC) Petros Tsitsipas vs Qualifier
(PR) Adrian Andreev vs (5) Eliakim Coulibaly
(7) Robin Bertrand vs Inaki Montes-De La Torre
Max Alcala Gurri vs (WC) Ioannis Xilas
Qualifier vs Raul Brancaccio
Hamish Stewart vs (3) Geoffrey Blancaneaux
(8) Michael Geerts vs Robert Strombachs
Bernabe Zapata Miralles vs Dennis Novak
Jacopo Berrettini vs Fabrizio Andaloro
(PR) Cedrik-Marcel Stebe vs (2) Ryan Peniston
Challenger Hersonissos 6 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Charles Broom vs (WC) Menelaos Efstathiou
(WC) Dimitris Azoidis vs (10) Fares Zakaria
(Alt) (2) Karan Singh vs (JR) Nathan Trouve
Niels Visker vs (7) Florian Broska
(3) Petr Brunclik vs Michael Bassem Sobhy
(Alt) Dimitris Sakellaridis vs (9) Petr Nesterov
(4) Dali Blanch vs Ivan Marrero Curbelo
(WC) Michalis Sakellaridis vs (11) Kris Van Wyk
(5) Max Basing vs Mario Gonzalez Fernandez
Alberto Barroso Campos vs (8) Jozef Kovalik
(6) Harry Wendelken vs Imanol Lopez Morillo
(WC) Henri Haupt vs (12) Radu Albot
