Challenger 50 Hersonissos 6: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

11/10/2025 20:41 4 commenti
Fabrizio Andaloro nella foto
GRE Challenger 50 Hersonissos 6 – Tabellone Principale – hard
(1) Oliver Crawford GBR vs (JR) Luca Preda ROU
Giles Hussey GBR vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva CZE vs Antoine Escoffier FRA
Qualifier vs (WC) (6) Stefanos Sakellaridis GRE

(4) Dimitar Kuzmanov BUL vs Qualifier
Javier Barranco Cosano ESP vs Qualifier
(WC) Petros Tsitsipas GRE vs Qualifier
(PR) Adrian Andreev BUL vs (5) Eliakim Coulibaly CIV

(7) Robin Bertrand FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Max Alcala Gurri ESP vs (WC) Ioannis Xilas GRE
Qualifier vs Raul Brancaccio ITA
Hamish Stewart GBR vs (3) Geoffrey Blancaneaux FRA

(8) Michael Geerts BEL vs Robert Strombachs LAT
Bernabe Zapata Miralles ESP vs Dennis Novak AUT
Jacopo Berrettini ITA vs Fabrizio Andaloro ITA
(PR) Cedrik-Marcel Stebe GER vs (2) Ryan Peniston GBR

GRE Challenger Hersonissos 6 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Charles Broom GBR vs (WC) Menelaos Efstathiou CYP
(WC) Dimitris Azoidis GRE vs (10) Fares Zakaria EGY

(Alt) (2) Karan Singh IND vs (JR) Nathan Trouve FRA
Niels Visker NED vs (7) Florian Broska GER

(3) Petr Brunclik CZE vs Michael Bassem Sobhy EGY
(Alt) Dimitris Sakellaridis GRE vs (9) Petr Nesterov BUL

(4) Dali Blanch USA vs Ivan Marrero Curbelo ESP
(WC) Michalis Sakellaridis GRE vs (11) Kris Van Wyk RSA

(5) Max Basing GBR vs Mario Gonzalez Fernandez ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs (8) Jozef Kovalik SVK

(6) Harry Wendelken GBR vs Imanol Lopez Morillo ESP
(WC) Henri Haupt GER vs (12) Radu Albot MDA

kaishaku 11-10-2025 23:31

PENISTON

CRAWFORD

KUZMANOV
BLANCANEAUX

ESCOFFIER
TSITSIPAS
BERTRAND
NOVAK

 4
brizz 11-10-2025 22:33

Crawford

Peniston

Kuzmanov
Blancaneaux

Sakellaridis
Coulibaly
Bertrand
Geerts

 3
Dany 11-10-2025 21:46

KUZMANOV

PENISTON

CRAWFORD
BERTRAND

MRVA
ANDREEV
BLANCANEAUX
NOVAK

 2
miky85 11-10-2025 21:03

Crawford

Montes

Coulibaly
Geerts

Sakellaridi
Q
Brancaccio
Andaloro

 1
