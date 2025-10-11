ATP 250 Brussels: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Musetti, Bellucci e Arnaldi presenti. Federico Cina’ Wild card Md. Nessun azzurro nelle quali
ATP 250 Brussels- Tabellone Principale – indoor hard
(1) Lorenzo Musetti vs Bye
Qualifier vs Matteo Arnaldi
Quentin Halys vs Qualifier
(PR) Emil Ruusuvuori vs (5) Giovanni Mpetshi Perricard
(3) Jiri Lehecka vs Bye
Daniel Altmaier vs Qualifier
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Roberto Bautista Agut vs (6) Sebastian Baez
(8) Zizou Bergs vs (WC) Raphael Collignon
Francisco Comesana vs (WC) David Goffin
Marcos Giron vs Mattia Bellucci
Bye vs (4) Alejandro Davidovich Fokina
(7) Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp
Qualifier vs Pedro Martinez
(WC) Federico Cina vs Damir Dzumhur
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime
ATP 250 Brussels- Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Valentin Royer vs Daniel Merida
(Alt) Gilles Arnaud Bailly vs (6) Marco Trungelliti
(2) Nikoloz Basilashvili vs (WC) Alessio Basile
Jurij Rodionov vs (7) Pierre-Hugues Herbert
(3) Eliot Spizzirri vs Zsombor Piros
(Alt) Gauthier Onclin vs (5) Alexander Blockx
(4) Jaime Faria vs (WC) Tibo Colson
(Alt) Calvin Hemery vs (8) Yannick Hanfmann
Centre Court – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili vs Alessio Basile
Gauthier Onclin vs Alexander Blockx (Non prima 13:30)
Jaime Faria vs Tibo Colson (Non prima 15:30)
Gilles Arnaud Bailly vs Marco Trungelliti
Court 1 – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Pierre-Hugues Herbert
Eliot Spizzirri vs Zsombor Piros
Valentin Royer vs Daniel Merida
Calvin Hemery vs Yannick Hanfmann
Per coerenza mi aspettavo dessero una WC a Ciná a Pechino o Shangai, ma ci sta che a Brussels abbiano preso una decisione del cavolo…
Sinceramente non ho mai capito perché prendersela e attaccare certe decisioni comunque rispettabili come se fossero degli oltraggi alla propria persona…e lascerei fuori italiani o stranieri, io non sono “patriota” ma ritengo che incoraggiare e dare opportunità ad un ragazzo serio e capace, che ha bisogno di giocare a buoni livelli per maturare esperienza, sia lodevole e positivo, basta con queste animosita’ aprioristiche e immotivate
Cina è parente di napolitano…
Oggi scopro che dare una wc in un torneo 250 a Cinà é un crimine di guerra prendo nota. Tifosetti delle palle andate a seguire e ad indignarvi per altro non per ste robe qua. Che poi mi chiedo quale sia il vostro problema che fanno vi arreca?
Cina dovrebbe stare fuori fino al 2026.
È fuori forma il ragazzo
Ok.
È dietro di lui ed ha due anni di più…..ma che cavolo scrivi. Poi anch’io sono perplesso sulla WC a Cinà, non nel principio ma nel merito attuale, è fuori forma e forse dovrebbe fermarsi per un po’…
A me piace, ma è abbastanza strano che il torneo avesse annunciato una WC per Bailly e invece l’abbia data a Cinà mettendo il giovane belga nelle quali
Cinà?.. probabilmente sarà il suo ultimo atp della carriera
Dopo la brutta figura di Shanghai, una rivincita con il canadese, seppur in un torneo minore, farebbe bene al morale di Lorenzo… poi curioso di vedere Fonseca, ultimamente latitante… su Ciná non mi pronuncio, perché se dico ciò che penso, poi fate un polverone
Cinà mi sembra dia fastidio a molti.
Io invece tifo per lui.
Gli italiani che si scandalizzano per una WC data a un italiano
Tutto molto bello
Per un italiano sarebbe motivo di orgoglio visto che trattasi del miglior 2007 del mondo insieme ad Engel che lo sopravvanza di soli 27 punti
Invece per i disfattisti da osteria è motivo di scandalo, sia mai abbia tolto il posto a qualche futuro vincitore di 200 slam, futuro dominatore dell galassie, futuro numero 1 insieme ad altri 100 (stranieri)
Ma andate a zappare!
Le millanta WC a Landaluce invece? E non dico ora che almeno è top 200 e in tabellone ci entra per classifica. Parlo di quando non era nessuno. Quelle non erano scandalose?
Se succedesse in Italia ci sarebbe il finimondo.
Onestamente non me lo spiego, Bailly vale Cina’ se non di più…
Oltre a Bailly vi e’ il belga Blocks che e’ in lotta X le finals next gen,
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma
WC a Cina’ veramente scandalosa.
WC a Cinà per sponsor o altro ? Le riceve nei 1000, ecc. altri ne hanno ricevute meno.
Pubblico belga in delirio per la wc a cina’