ATP 250 Brussels: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Musetti, Bellucci e Arnaldi presenti. Federico Cina’ Wild card Md. Nessun azzurro nelle quali

11/10/2025 19:55 39 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

BEL ATP 250 Brussels- Tabellone Principale – indoor hard
(1) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA
Quentin Halys FRA vs Qualifier
(PR) Emil Ruusuvuori FIN vs (5) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(3) Jiri Lehecka CZE vs Bye
Daniel Altmaier GER vs Qualifier
Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA
Roberto Bautista Agut ESP vs (6) Sebastian Baez ARG

(8) Zizou Bergs BEL vs (WC) Raphael Collignon BEL
Francisco Comesana ARG vs (WC) David Goffin BEL
Marcos Giron USA vs Mattia Bellucci ITA
Bye vs (4) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(7) Joao Fonseca BRA vs Botic van de Zandschulp NED
Qualifier vs Pedro Martinez ESP
(WC) Federico Cina ITA vs Damir Dzumhur BIH
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

BEL ATP 250 Brussels- Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Valentin Royer FRA vs Daniel Merida ESP
(Alt) Gilles Arnaud Bailly BEL vs (6) Marco Trungelliti ARG

(2) Nikoloz Basilashvili GEO vs (WC) Alessio Basile BEL
Jurij Rodionov AUT vs (7) Pierre-Hugues Herbert FRA

(3) Eliot Spizzirri USA vs Zsombor Piros HUN
(Alt) Gauthier Onclin BEL vs (5) Alexander Blockx BEL

(4) Jaime Faria POR vs (WC) Tibo Colson BEL
(Alt) Calvin Hemery FRA vs (8) Yannick Hanfmann GER

Centre Court – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Alessio Basile BEL
Gauthier Onclin BEL vs Alexander Blockx BEL (Non prima 13:30)
Jaime Faria POR vs Tibo Colson BEL (Non prima 15:30)
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Marco Trungelliti ARG

Court 1 – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Eliot Spizzirri USA vs Zsombor Piros HUN
Valentin Royer FRA vs Daniel Merida ESP
Calvin Hemery FRA vs Yannick Hanfmann GER

VillaPovero (Guest) 11-10-2025 23:26

Per coerenza mi aspettavo dessero una WC a Ciná a Pechino o Shangai, ma ci sta che a Brussels abbiano preso una decisione del cavolo…

kaishaku 11-10-2025 23:25

AUGER

MUSETTI

LEHECKA
BERGS

MPETSHI
OPELKA
BELLUCCI
FONSECA

totommi 11-10-2025 23:14

Lehecka

Fonseca

Mpetshi
Davidovich

Musetti
Bautista
Goffin
Auger

Annie3 11-10-2025 23:08

Sinceramente non ho mai capito perché prendersela e attaccare certe decisioni comunque rispettabili come se fossero degli oltraggi alla propria persona…e lascerei fuori italiani o stranieri, io non sono “patriota” ma ritengo che incoraggiare e dare opportunità ad un ragazzo serio e capace, che ha bisogno di giocare a buoni livelli per maturare esperienza, sia lodevole e positivo, basta con queste animosita’ aprioristiche e immotivate

Pierluigi (Guest) 11-10-2025 22:53

Cina è parente di napolitano…

SoFarAway 11-10-2025 22:19

LEHECKA

AUGER

MUSETTI
DAVIDOVICH

MPETSHI
BONZI
BERGS
FONSECA

gbuttit 11-10-2025 22:15

AUGER

LEHECKA

MUSETTI
DAVIDOVICH

MPETSHI
BONZI
BERGS
FONSECA

Dany 11-10-2025 21:29

DAVIDOVICH

LEHECKA

MPETSHI
FONSECA

MUSETTI
BAUTISTA
GOFFIN
AUGER

Lilly 11-10-2025 21:22

Musetti

Davidovich

Baez
Auger

Ruusuvuori
Altmaier
Goffin
Fonseca

Andrea (Guest) 11-10-2025 21:11

Oggi scopro che dare una wc in un torneo 250 a Cinà é un crimine di guerra prendo nota. Tifosetti delle palle andate a seguire e ad indignarvi per altro non per ste robe qua. Che poi mi chiedo quale sia il vostro problema che fanno vi arreca?

Lore_LjubO 11-10-2025 20:57

Lehecka

Auger

Halys
Davidovich

Musetti
Bautista
Bergs
Fonseca

l Occhio di Sauron 11-10-2025 20:34

AUGER

LEHECKA

MUSETTI
DAVIDOVICH

MPETSHI
BAUTISTA
BERGS
FONSECA

Arnaldo2262 11-10-2025 20:17

Scritto da Pietropaolo Hess
Cinà?.. probabilmente sarà il suo ultimo atp della carriera

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Detuqueridapresencia 11-10-2025 20:15

Scritto da Pietropaolo Hess
Cinà?.. probabilmente sarà il suo ultimo atp della carriera

Speriamo sia il tuo ultimo messaggio

MI.RCO 11-10-2025 20:11

Cina dovrebbe stare fuori fino al 2026.
È fuori forma il ragazzo

fabio 11-10-2025 19:59

LEHECKA

AUGER

MUSETTI
BERGS

MPETSHI
BONZI
DAVIDOVICH
FONSECA

mattia saracino 11-10-2025 19:49

Scritto da Donato
Auger
Musetti
Lehecka
Bergs
Mpetshi
Bonzi
DAvidovich
Fonseca

Ok.

walden 11-10-2025 19:44

Scritto da Italo

Scritto da JOA20
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

Se succedesse in Italia ci sarebbe il finimondo.
Onestamente non me lo spiego, Bailly vale Cina’ se non di più…

È dietro di lui ed ha due anni di più…..ma che cavolo scrivi. Poi anch’io sono perplesso sulla WC a Cinà, non nel principio ma nel merito attuale, è fuori forma e forse dovrebbe fermarsi per un po’…

JOA20 (Guest) 11-10-2025 19:44

Scritto da Grifo999
Cinà mi sembra dia fastidio a molti.
Io invece tifo per lui.

A me piace, ma è abbastanza strano che il torneo avesse annunciato una WC per Bailly e invece l’abbia data a Cinà mettendo il giovane belga nelle quali

Pietropaolo Hess (Guest) 11-10-2025 19:39

Cinà?.. probabilmente sarà il suo ultimo atp della carriera

miky85 11-10-2025 19:17

Auger

Musetti

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Bonzi
Davidovich
Fonseca

Donato 11-10-2025 19:16

Auger

Musetti

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Bonzi
DAvidovich
Fonseca

Alberto Rossi 11-10-2025 19:15

Dopo la brutta figura di Shanghai, una rivincita con il canadese, seppur in un torneo minore, farebbe bene al morale di Lorenzo… poi curioso di vedere Fonseca, ultimamente latitante… su Ciná non mi pronuncio, perché se dico ciò che penso, poi fate un polverone

patrick 11-10-2025 19:07

AUGER

MUSETTI

LEHECKA
DAVIDOVICH

MPETSHI
BAUTISTA
BERGS
FONSECA

Grifo999 (Guest) 11-10-2025 19:03

Cinà mi sembra dia fastidio a molti.
Io invece tifo per lui.

Detuqueridapresencia 11-10-2025 19:01

Scritto da andrewthefirst
Pubblico belga in delirio per la wc a cina’

Scritto da ospite1
WC a Cinà per sponsor o altro ? Le riceve nei 1000, ecc. altri ne hanno ricevute meno.

Scritto da MAURO
WC a Cina’ veramente scandalosa.

Gli italiani che si scandalizzano per una WC data a un italiano

Tutto molto bello

Per un italiano sarebbe motivo di orgoglio visto che trattasi del miglior 2007 del mondo insieme ad Engel che lo sopravvanza di soli 27 punti

Invece per i disfattisti da osteria è motivo di scandalo, sia mai abbia tolto il posto a qualche futuro vincitore di 200 slam, futuro dominatore dell galassie, futuro numero 1 insieme ad altri 100 (stranieri)

Ma andate a zappare!

JCVD 11-10-2025 19:00

Lehecka

Davidovich

Mpetshi
Auger

Musetti
Opelka
Bergs
Fonseca

Detuqueridapresencia 11-10-2025 18:57

Scritto da MAURO
WC a Cina’ veramente scandalosa.

Le millanta WC a Landaluce invece? E non dico ora che almeno è top 200 e in tabellone ci entra per classifica. Parlo di quando non era nessuno. Quelle non erano scandalose?

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 11-10-2025 18:55

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da MAURO
WC a Cina’ veramente scandalosa.

A breve,tiriamo le
somme,altro.che bignami…

Ricordati chi rilascia le licenze ai tornei

Scritto da MAURO
WC a Cina’ veramente scandalosa.

Luod 11-10-2025 18:48

Musetti

Auger

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Opelka
Davidovich
Fonseca

Italo (Guest) 11-10-2025 18:41

Scritto da JOA20
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

Se succedesse in Italia ci sarebbe il finimondo.
Onestamente non me lo spiego, Bailly vale Cina’ se non di più…

MAURO (Guest) 11-10-2025 18:41

Scritto da JOA20
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

Oltre a Bailly vi e’ il belga Blocks che e’ in lotta X le finals next gen,

Maury 11-10-2025 18:35

MUSETTI

AUGER

LEHECKA
DAVIDOVICH

MPETSHI
BAUTISTA
GOFFIN
FONSECA

JOA20 (Guest) 11-10-2025 18:27

Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

MAURO (Guest) 11-10-2025 18:25

WC a Cina’ veramente scandalosa.

piet64 11-10-2025 18:25

bergs

mpetshi

auger
lehecka

musetti
opelka
davidovich
q

brizz 11-10-2025 18:24

Musetti

Auger

Lehecka
Davidovich

Mpetshi
Opelka
Collignon
Vandezandschulp

ospite1 (Guest) 11-10-2025 18:14

WC a Cinà per sponsor o altro ? Le riceve nei 1000, ecc. altri ne hanno ricevute meno.

andrewthefirst 11-10-2025 18:06

Pubblico belga in delirio per la wc a cina’

