Djokovic incanta Shanghai con un punto da maestro contro Bergs (Video)

Nel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025, Novak Djokovic ha ancora una volta mostrato la sua straordinaria intelligenza tattica e la capacità di leggere il gioco come pochi.

Il serbo ha conquistato uno dei punti più spettacolari dell’anno, sorprendendo Zizou Bergs con una difesa surreale in un momento cruciale del match. Un colpo che ha cambiato l’inerzia dell’incontro e che si è rivelato decisivo nel successo finale del numero cinque del mondo.