Djokovic incanta Shanghai con un punto da maestro contro Bergs (Video)
Nel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025, Novak Djokovic ha ancora una volta mostrato la sua straordinaria intelligenza tattica e la capacità di leggere il gioco come pochi.
NOVAK DJOKOVIC PULLS OFF THE IMPOSSIBLE@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/MJXtXvtZoO
— Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2025
Il serbo ha conquistato uno dei punti più spettacolari dell’anno, sorprendendo Zizou Bergs con una difesa surreale in un momento cruciale del match. Un colpo che ha cambiato l’inerzia dell’incontro e che si è rivelato decisivo nel successo finale del numero cinque del mondo.
TAG: Novak Djokovic, Video del Giorno
Bravo Nole a tenere la palla in gioco, ma penso che sia stato infinitamente più pollo Bergs a tirargliela sempre addosso e a buttarla fuori appena ha tentato di cambiare direzione 🙄
Più che punto da campione, punto perso da pirla da parte di Berg….