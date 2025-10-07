Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Raducanu costretta al ritiro a Wuhan, Osaka supera Fernandez al debutto

07/10/2025 09:18 2 commenti
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images
Brutto esordio per Emma Raducanu al WTA 1000 di Wuhan, dove la britannica è stata costretta al ritiro nel secondo set del match di primo turno contro Ann Li. Dopo un avvio difficile e un evidente calo fisico, la giocatrice allenata da Francis Roig ha chiuso il match sul punteggio di 6-1 4-1, rit., salutando così il torneo cinese senza completare l’incontro.
Raducanu, che finora non si era mai ritirata in stagione, ha chiesto un medical time-out prima di stringere la mano all’avversaria, visibilmente provata.

Buon inizio invece per Naomi Osaka, che ha dovuto lottare ma è riuscita a superare Leylah Fernandez con il punteggio di 4-6 7-5 6-3, conquistando il pass per il secondo turno dopo oltre due ore di battaglia.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1°-2° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
(11) Naomi Osaka JPN vs Leylah Fernandez CAN
WTA Wuhan
Naomi Osaka [11]
4
7
6
Leylah Fernandez
6
5
3
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

Emma Raducanu GBR vs Ann Li USA

WTA Wuhan
Emma Raducanu
0
1
1
Ann Li
0
6
4
Vincitore: Li
Mostra dettagli

(14) Emma Navarro USA vs Shuai Zhang CHN

WTA Wuhan
Emma Navarro [14]
40
2
6
3
Shuai Zhang
15
6
2
3
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Mirra Andreeva RUS vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
Emiliana Arango COL vs (16) Liudmila Samsonova RUS

WTA Wuhan
Emiliana Arango
0
1
5
0
Liudmila Samsonova [16]
0
6
7
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

Marta Kostyuk UKR vs (12) Karolina Muchova CZE

WTA Wuhan
Marta Kostyuk
6
2
4
Karolina Muchova [12]
2
6
6
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

(13) Belinda Bencic SUI vs Donna Vekic CRO Non prima 08:30

WTA Wuhan
Belinda Bencic [13]
0
6
3
Donna Vekic
0
2
0
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
McCartney Kessler USA vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Wuhan
McCartney Kessler
7
0
3
Jaqueline Cristian
6
6
6
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Wuhan
Rebecca Sramkova
6
3
6
Anna Kalinskaya
2
6
3
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs Yulia Putintseva KAZ Non prima 08:30

WTA Wuhan
Linda Noskova
40
2
Yulia Putintseva
40
1
Mostra dettagli



COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Sofia Kenin USA

WTA Wuhan
Anastasia Zakharova
6
6
3
Sofia Kenin
3
7
6
Vincitore: Kenin
Mostra dettagli

Magdalena Frech POL vs Veronika Kudermetova RUS

WTA Wuhan
Magdalena Frech
6
2
6
Veronika Kudermetova
3
6
3
Vincitore: Frech
Mostra dettagli

Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN vs Qianhui Tang CHN / Xiyu Wang CHN

WTA Wuhan
Bianca Andreescu / Yue Yuan
0
1
Qianhui Tang / Xiyu Wang
0
1
Mostra dettagli

(6) Hanyu Guo CHN / (6) Alexandra Panova RUS vs Olga Danilovic SRB / Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 06:00
Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE vs Ashlyn Krueger USA / Jessica Pegula USA
WTA Wuhan
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
6
6
0
Ashlyn Krueger / Jessica Pegula
0
1
0
0
Vincitore: Hunter / Siniakova
Mostra dettagli

Magda Linette POL / Clara Tauson DEN vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

WTA Wuhan
Magda Linette / Clara Tauson
0
3
5
0
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
0
6
7
0
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Maya Joint AUS / Victoria Mboko CAN Non prima 09:30

WTA Wuhan
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
2
Maya Joint / Victoria Mboko
0
4
3
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Nuria Brancaccio ITA 2T
WTA Mallorca 125
Maria Lourdes Carle [8]
30
5
Nuria Brancaccio
15
3
Mostra dettagli

Mina Hodzic GER vs (5) Sara Bejlek CZE Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs Miriam Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Mayar Sherif EGY / Tamara Zidansek SLO vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Angelica Moratelli ITA
Il match deve ancora iniziare

(7) Arantxa Rus NED vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Gaz (Guest) 07-10-2025 10:02

Non so cosa abbia la Keys,ma la stagione sembrerebbe finita per lei agli US Open, questo vorrebbe dire dentro sia Rybakina che Paolini per il Master,che devono guardarsi ora alle spalle da Alexandrova che nell’entry sistem ranking live è al momento per la prima volta in carriera una top ten e al prossimo turno giocherà con la Lì.
Ha raggiunto i quarti lo scorso anno qui la Alexandrova, quindi una di quelle che che non patisce eccessivamente queste condizioni di gioco estreme che potrebbero continuare a condizionare le prestazioni.

 2
Taxi Driver 07-10-2025 09:09

Il caldo e l’umidità hanno già fatto ritirare Emma.
Ora sembra pure Muchova completamente soggiogata dal clima estremo.
Li spremono

 1
