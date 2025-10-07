WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Raducanu costretta al ritiro a Wuhan, Osaka supera Fernandez al debutto

Brutto esordio per Emma Raducanu al WTA 1000 di Wuhan, dove la britannica è stata costretta al ritiro nel secondo set del match di primo turno contro Ann Li. Dopo un avvio difficile e un evidente calo fisico, la giocatrice allenata da Francis Roig ha chiuso il match sul punteggio di 6-1 4-1, rit., salutando così il torneo cinese senza completare l’incontro.

Raducanu, che finora non si era mai ritirata in stagione, ha chiesto un medical time-out prima di stringere la mano all’avversaria, visibilmente provata.

Buon inizio invece per Naomi Osaka, che ha dovuto lottare ma è riuscita a superare Leylah Fernandez con il punteggio di 4-6 7-5 6-3, conquistando il pass per il secondo turno dopo oltre due ore di battaglia.

WTA Wuhan Naomi Osaka [11] Naomi Osaka [11] 4 7 6 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 5 3 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Wuhan Emma Raducanu • Emma Raducanu 0 1 1 Ann Li Ann Li 0 6 4 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Emma Raducanu 1-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Wuhan Emma Navarro [14] • Emma Navarro [14] 40 2 6 3 Shuai Zhang Shuai Zhang 15 6 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Emma Navarro 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Shuai Zhang 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(5) Mirra Andreeva vs Laura Siegemund



COURT 1 – ore 05:00

Emiliana Arango vs (16) Liudmila Samsonova



WTA Wuhan Emiliana Arango Emiliana Arango 0 1 5 0 Liudmila Samsonova [16] Liudmila Samsonova [16] 0 6 7 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk vs (12) Karolina Muchova



WTA Wuhan Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 2 4 Karolina Muchova [12] Karolina Muchova [12] 2 6 6 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(13) Belinda Bencic vs Donna Vekic Non prima 08:30



WTA Wuhan Belinda Bencic [13] • Belinda Bencic [13] 0 6 3 Donna Vekic Donna Vekic 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Belinda Bencic 3-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko



COURT 2 – ore 05:00

McCartney Kessler vs Jaqueline Cristian



WTA Wuhan McCartney Kessler McCartney Kessler 7 0 3 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 6 6 6 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 McCartney Kessler 15-0 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya



WTA Wuhan Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 3 6 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 2 6 3 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Rebecca Sramkova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Linda Noskova vs Yulia Putintseva Non prima 08:30



WTA Wuhan Linda Noskova • Linda Noskova 40 2 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 3 – ore 05:00

Anastasia Zakharova vs Sofia Kenin



WTA Wuhan Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 6 6 3 Sofia Kenin Sofia Kenin 3 7 6 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Magdalena Frech vs Veronika Kudermetova



WTA Wuhan Magdalena Frech Magdalena Frech 6 2 6 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 3 6 3 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu / Yue Yuan vs Qianhui Tang / Xiyu Wang



WTA Wuhan Bianca Andreescu / Yue Yuan Bianca Andreescu / Yue Yuan 0 1 Qianhui Tang / Xiyu Wang • Qianhui Tang / Xiyu Wang 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 1-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu / Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(6) Hanyu Guo / (6) Alexandra Panova vs Olga Danilovic / Marta Kostyuk



WTA Wuhan Storm Hunter / Katerina Siniakova Storm Hunter / Katerina Siniakova 0 6 6 0 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0 1 0 0 Vincitore: Hunter / Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Magda Linette / Clara Tauson vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani



WTA Wuhan Magda Linette / Clara Tauson Magda Linette / Clara Tauson 0 3 5 0 Timea Babos / Luisa Stefani [7] • Timea Babos / Luisa Stefani [7] 0 6 7 0 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Magda Linette / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Magda Linette / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Magda Linette / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Magda Linette / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Maya Joint / Victoria Mboko Non prima 09:30



WTA Wuhan Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls • Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 6 2 Maya Joint / Victoria Mboko Maya Joint / Victoria Mboko 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Maya Joint / Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Maya Joint / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

WTA Mallorca 125 Maria Lourdes Carle [8] Maria Lourdes Carle [8] 30 5 Nuria Brancaccio • Nuria Brancaccio 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 5-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mina Hodzic vs (5) Sara Bejlek Non prima 12:00



Lola Radivojevic vs Miriam Bulgaru



Carole Monnet vs Noma Noha Akugue



(7) Arantxa Rus vs Oleksandra Oliynykova Non prima 13:00



